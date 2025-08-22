আজ 54 বছর বয়সী রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের উপ -চেয়ারম্যান আলেকসান্দ্রা নোভাকু
তিনি রাশিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্সেসের সভাপতি, রাশিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্সেসের একাডেমিশিয়ান দ্বারা অভিনন্দন জানিয়েছেন জেনাডি ক্র্যাসনিকভ:
– প্রিয় আলেকজান্ডার ভ্যালেন্টিনোভিচ! আপনাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। আপনি একজন প্রতিভাবান নেতা, অসামান্য সাংগঠনিক ক্ষমতা, উচ্চ ব্যবসা এবং ব্যক্তিগত গুণাবলী সহ একজন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত। আমি নিশ্চিত যে আপনার জ্ঞান, বছরের পর বছর ধরে পেশাদার অভিজ্ঞতা অর্জন করা, পাশাপাশি আপনার সহজাত দায়বদ্ধ পদ্ধতির, আপনাকে আমাদের দেশের উন্নয়নের সুবিধার জন্য ফলাফল অর্জনে, ঘরোয়া জ্বালানী এবং শক্তি জটিল এবং রাশিয়ান বিদ্যুৎকে শক্তিশালী করার জন্য আপনাকে সহায়তা অব্যাহত রাখবে। আমি আপনাকে স্বাস্থ্য, সুখ, সাফল্য এবং সর্বোত্তম কামনা করি।
রাশিয়ান ফেডারেশনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকের অধীনে পাবলিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে আজ 65৫ বছর চিহ্নিত করেছে, রাশিয়ান ফেডারেশনের সম্মানিত আইনজীবী, আইনজীবী আনাতোলি কুচেরেন
তিনি রাশিয়ান ফেডারেশনের ফেডারেল চেম্বারের আইনজীবীদের রাষ্ট্রপতি দ্বারা অভিনন্দন জানিয়েছেন স্বেতলানা ভোলোডিনা:
– কতবার আমরা সময় বা বয়স অনুভব করার চেষ্টা করেছি। এবং আমরা কখনই সফল হইনি। তবে এমন সহকর্মীরা আছেন যারা তাদের উদাহরণ হিসাবে দেখায় যে বার্ষিকীটি পাসপোর্টের একটি চিত্র। জীবনের তৃষ্ণা, পেশায় আগ্রহ, নাচের প্রতি আবেগ আপনার সম্পর্কে, আনাতোলি গ্রিগরিভিচ! সব কিছু আগে কাঁধে, কাঁধে এবং এখন ছিল। এবং এটি আরও হতে দিন। আমার নিজের এবং পুরো আইনজীবী কর্পোরেশন থেকে অভিনন্দন। সমস্ত পরিকল্পনা এবং স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে দিন!