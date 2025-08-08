জন্মসূত্রে historic তিহাসিক নিম্ন হিট হওয়ায় জাপানের জনসংখ্যা 900,000 এরও বেশি সঙ্কুচিত হয়

জাপান 2024 সালে সর্বকালের বৃহত্তম জনসংখ্যার হ্রাস রেকর্ড করেছে
জাপানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকের মতে দেশের জনসংখ্যা সঙ্কুচিত হয়েছে 908,574 জন 2024 সালে – একটি হ্রাস 0.75% – মোট জনসংখ্যার কাছে নিয়ে আসা 120.65 মিলিয়ন।
ছবি: টোকিও, জাপানের ইয়াসুহিরো দ্বারা ফ্লিকার ডটকম কমন্সের অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত, ফ্রি মিডিয়া রিপোজিটরি
টোকিও
চলমান জনসংখ্যা হ্রাস, এখন এর মধ্যে টানা 16 তম বছরজনসংখ্যা ট্র্যাকিং শুরু হওয়ার পর থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ড্রপ উপস্থাপন করে 1968, এনডিটিভি রিপোর্ট।
বার্থরেট প্রথমবারের জন্য 700,000 এর নিচে পড়ে
জাপানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মতে, ২০২৪ সালে জন্মের সংখ্যা নীচে নেমে এসেছিল 700,000 রেকর্ড শুরু হওয়ার পর প্রথমবারের মতো 1899। মোট 686,061 শিশু গত বছর জন্মগ্রহণ করেছিলেন – একটি ফোঁটা 41,227 2023 এর তুলনায়, একটি historic তিহাসিক নিম্ন সেট করা।
“আমরা যা মুখোমুখি হচ্ছি তা হ’ল ক নীরব জরুরী”প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইসিবা রিপোর্ট অনুযায়ী বলেছেন।
প্রধানমন্ত্রী জনসংখ্যার পতনকে বিপরীত করার লক্ষ্যে নতুন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রস্তাবিত সংস্কার অন্তর্ভুক্ত নমনীয় কাজের সময়সূচী এবং বিনামূল্যে দিনের সময় শিশু যত্ন কর্মরত মায়েদের জন্য, যা তিনি বিশ্বাস করেন যে জন্মের উন্নতি করতে পারে।
গ্রামীণ পতন এবং পরিত্যক্ত বাড়িগুলি
সঙ্কুচিত জনসংখ্যার গ্রামীণ সম্প্রদায়ের উপরও দৃশ্যমান প্রভাব রয়েছে। গত বছর প্রকাশিত সরকারী তথ্য দেখিয়েছিল যে সংখ্যা পরিত্যক্ত বাড়ি জাপানে প্রায় পৌঁছেছে 4 মিলিয়ন গত দুই দশক ধরে।
এই সম্পত্তিগুলির অনেকগুলি বড় শহরগুলিতে বসবাসকারী ব্যক্তিদের দ্বারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয় যারা হয় অনিচ্ছুক বা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ বা সংস্কার করতে অক্ষম। প্রবণতাটি একটি বিস্তৃত জনসংখ্যার পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে যা জাপানের গ্রামাঞ্চল থেকে জীবন অব্যাহত রাখে।