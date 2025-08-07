You are Here
জন্ম দেওয়ার পর থেকে প্রথমবারের মতো ক্যাসি পোস্টগুলি, ডিডির বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান
জন্ম দেওয়ার পর থেকে প্রথমবারের মতো ক্যাসি পোস্টগুলি, ডিডির বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান

ক্যাসি
জন্ম দেওয়ার পর থেকে প্রথম পোস্টে প্রসবোত্তর সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ভাগ করে

প্রকাশিত

ক্যাসি গেটি

ক্যাসিকয়েক মাস দূরে থাকার পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ফিরে এসেছে … জন্ম দেওয়ার পর থেকে তার প্রথম সামাজিক মিডিয়া পোস্টে প্রসবোত্তর হতাশা সম্পর্কে একটি মজার পোস্ট ভাগ করে নেওয়া।

গায়ক-গীতিকার বৃহস্পতিবার সাধারণ দুর্দশা সম্পর্কে একটি মেম ভাগ করেছেন … যেখানে একজন ব্যক্তি কয়েকবার নাচ শুরু করে এবং থামেন।

ক্যাসি পোস্ট ইনস্টাগ্রাম

ক্যাপশনে লেখা আছে, “যখন আপনার পুরানো স্ব আস্তে আস্তে প্রসবোত্তর বেরিয়ে আসতে শুরু করে” – মূলত এটি বলে যে তিনি সর্বদা খুশি এবং নাচছেন তবে তিনি অবশ্যই প্রতিদিন নিজের মতো বোধ করছেন। ক্যাসি যোগ করেছেন, ছবিতে “লিটল বাই লিটল লোল”।

অবশ্যই, ক্যাসি তার তৃতীয় সন্তানের জন্ম দিয়েছে – মে মাসের শেষের দিকে একটি বাচ্চা ছেলে, তার দীর্ঘকালীন সঙ্গীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার খুব শীঘ্রই দম্পতি তার ফেডারেল ট্রায়াল এ।

তিনি জুরিকে বলেছিলেন তার কথিত অপব্যবহার সম্পর্কে বিচার চলাকালীন … যদিও শেষ পর্যন্ত এটি কেবল তার ফলস্বরূপ পাঁচটি অভিযোগের মধ্যে দুটিতে দোষী। তিনি যৌন পাচার এবং ছদ্মবেশনের মূল অভিযোগে খালাস পেয়েছিলেন।


080725_marc_agnifilo_msg_cal

Tmz.com

ডিডি এখনও সাজা দেওয়ার অপেক্ষায় … এবং, তার আইনজীবী মার্ক অগ্নিফিলো তাঁর সম্পর্কে আমাদের সবার সাথে কথা বলেছেন কারাগারে এবং তার শেষ মুক্তির পরে উভয়ই অগ্রাধিকার

দেখে মনে হচ্ছে ক্যাসির ভাল লাগছে … সুতরাং, অদূর ভবিষ্যতে তার কাছ থেকে আরও দেখার এবং শুনতে আশা করুন!

