জন অলিভার ডোনাল্ড ট্রাম্পের ডিসি টেকওভারের ভণ্ডামি দেখিয়েছেন
জন অলিভার তার সর্বশেষ কিস্তি শুরু করেছিলেন গত সপ্তাহে আজ রাতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওয়াশিংটন, ডিসি টেকওভারকে সম্বোধন করে।

গভীর রাতে হোস্ট মার্কিন রাজধানীর পুলিশ বাহিনীর রাষ্ট্রপতির ফেডারেল টেকওভারের ভণ্ডামিতে ডুবে গিয়েছিল, যা পটাস ঘোষণা করেছিলেন যে “আমাদের দেশের রাজধানীকে অপরাধ, রক্তপাত, বেদলাম এবং বকবক থেকে উদ্ধার করার জন্য একটি historic তিহাসিক পদক্ষেপ এবং আরও খারাপ। এটি ডিসিতে মুক্তি দিবস এবং আমরা আমাদের রাজধানী ফিরিয়ে আনব।”

গত সপ্তাহে ঘোষণার পর থেকে দখল রয়েছে স্থানীয় ব্যবসায় আঘাতফলাফল 100 টিরও বেশি গ্রেপ্তার এবং হয়েছে আদালতে এবং রাস্তায় চ্যালেঞ্জ। এটি, ডিসি -তে হিংসাত্মক অপরাধ হিট হওয়া সত্ত্বেও এটি এই বছরের শুরুর দিকে historic তিহাসিক 30 বছরের কম

অলিভার শুরু করেছিলেন, “এটি বেদনাদায়কভাবে পরিষ্কার যে ট্রাম্প তার শক্ত-লোক চিত্রটি বাড়ানোর জন্য এটি করছেন,” তবে এটি একটি চ্যালেঞ্জ হতে পারে কারণ এটি একটি শিশু যৌন পাচারকারী (জেফ্রি এপস্টেইন) এর সাথে বন্ধু ছিল এমন ব্যক্তির পক্ষে এটি একটি কঠিন বিক্রয় (জানুয়ারী 6 ইনসুরেকশন) এবং রাশির দ্বারা চালিত হয়েছিল এবং রাশির মাধ্যমে স্ট্রিম-রোলডে এসেছিলেন নিরাপদ। ”

রাজনৈতিক কমিক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল, “যখন আমি যুক্তি দিতাম যে কেউ যদি এই দেশে ড্যাডগামকে খুব বেশি বিপজ্জনক করে তুলছে তবে সম্ভবত তাকে এই মুহূর্তে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে,” জন নিলি কেনেডির লোকসির বক্তৃতাটি সম্প্রচারের আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

নিউজে সপ্তাহের হাইলাইটগুলি চালানোর পরে, অলিভার তারপরে এমএএইচএ -তে শূন্য হয়ে যায় বা আমেরিকা স্বাস্থ্যকর আন্দোলন করে, মার্কিন স্বাস্থ্য ও মানবসেবা সচিব রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র দ্বারা পরিচালিত।

