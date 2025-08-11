জন অলিভার বরফের সাথে যোগ দেওয়ার পরে ডিন কেইনে পাইলস

গত সপ্তাহে আজ রাতেঅভিনেতা এই সপ্তাহের শুরুতে তিনি আইসিইতে যোগ দেবেন বলে ঘোষণা করার পরে তার টেলিকাস্টের সময় ডিন কেইনের সাথে পাইল করেছিলেন জন অলিভার।
“আপনি জানেন, হলিউডে একটি পুরানো বক্তব্য রয়েছে: ‘আপনি যদি যা পেতে পারেন তা যদি ডিন কেইন হয় তবে আপনি এফ -এড,'” অলিভার প্রোগ্রামের সময় বলেছিলেন, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অভিবাসন প্রয়োগকারী এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গণ -নির্বাসন প্রতিশ্রুতি covered েকে রেখেছিল।
“এখন, আমি বলছি না যে বরফ লোককে খুঁজে পাচ্ছে না,” তিনি আরও বলেছিলেন। “আমি কেবল বলছি, যখন আপনি 59 বছর বয়সী তারার উপর একটি ব্যাজ পিন করতে কমে যান কুকুরটি ক্রিসমাস বাঁচিয়েছিল, দ্য ডগ হু ক্রিসমাস অবকাশ, কুকুরটি ছুটির দিনগুলি সংরক্ষণ করেছিল, কুকুরটি হ্যালোইনকে বাঁচিয়েছিল, কুকুর যিনি ইস্টারকে বাঁচিয়েছিলেন এবং কুকুর যে গ্রীষ্ম বাঁচিয়েছেআপনি সমস্যায় পড়েছেন। যদিও, প্লাস সাইডে, সেই লোকটির মুখোশ পরার দরকার নেই কারণ তাকে স্বীকৃতি দেওয়ার যে কেউ তার সম্ভাবনা শূন্য। ”
তিনি পরে যোগ করেছেন, “এবং আমি স্বীকার করেছি যে কিছু ক্ষেত্রে আপনি নিজেকে এই কথাটি থেকে সাহায্য করতে অক্ষম হতে পারেন: ‘আপনি কি সুপারম্যান হিসাবে ব্যবহার করেননি? আমি ভেবেছিলাম আপনি মারা গেছেন। আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে আমি একজন চলচ্চিত্র নির্মাতার সাথে দেখা করছি।'”
অভিনেতা জন লেগুইজামো তাকে “ক্ষতিগ্রস্থ” বলে অভিহিত করার পরে এবং উইকএন্ডের আগে এগিয়ে যাওয়ার পরে গভীর রাতে হোস্টটি কেইনের উপর সর্বশেষতম ছিল।
প্রথম রাতে, উদ্ধৃত করার সময় একটি প্রতিবেদন থেকে আটলান্টিক আইস এজেন্টদের অনিবন্ধিত অভিবাসীদের নিম্ন-স্তরের নির্বাসন পরিচালনা করার জন্য মানব পাচার, মাদক ও শিশু শোষণের মামলাগুলি থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে, অলিভার কুইপ করা, “এমন এক ব্যক্তির জন্য যিনি জনগণের কাছে এতটা ভারীভাবে বেঁধে রেখেছিলেন পেডোফিলস এবং ট্র্যাফিকরা আমাদের সরকারকে অনুপ্রাণিত করেছিল, ট্রাম্পকে নিশ্চিত করেছিলেন, ট্রাম্পের পক্ষে নিশ্চিত যে সরকার নিশ্চিতভাবেই অনেক বেশি বন্ধু তৈরি করেছে। বাচ্চাদের শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কে টেলরের পরামর্শ, এই মুহুর্তে, যদি তিনি মাগা টুপি পরতে ইচ্ছুক হন তবে আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন রোমান পোলানস্কি ফিরে আসতে পারে না। “
অন্য কোথাও, অলিভার আক্রমণাত্মক নির্বাসন কৌশলকে সমর্থন করে সরকারী সরকারী সামাজিক মিডিয়া পৃষ্ঠাগুলিকে সম্বোধন করেছিলেন, যার মধ্যে একটি সহ একটি যা সীমান্ত প্যাট্রোলের প্রিমিয়ার সেক্টরকে সবচেয়ে কুখ্যাত কাল্পনিক ভিলেনদের মধ্যে ডার্থ ভাদার হিসাবে চিত্রিত করেছিল।
মিডিয়া মন্তব্যের জন্য যখন শোটি হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের কাছে পৌঁছেছিল, তখন সংস্থাটি প্রতিক্রিয়াতে বলেছিল: “প্লটটি লুণ্ঠন করা নয়, তবে স্টার ওয়ার্সের কোনও অনুরাগী যেমন জানেন, ডার্থ ভাদারও আনাকিন স্কাইওয়ালকার। আমি মনে করি না যে ডিএইচএসকে স্কাইওয়ালকারের বীরত্বের উপর আমেরিকান জনসাধারণকে পুনর্জীবিত করা দরকার,” তারা জানে, “শ্রোতাদের কাছ থেকে উচ্চস্বরে হাসি পেয়েছিল। অলিভার এই বিবৃতিটিকে “কেবল একটি অবিশ্বাস্য, গভীরভাবে sh – y প্রতিক্রিয়া” বলে অভিহিত করেছিলেন এবং কৌতুক করেছিলেন যে তিনি এমসিইউর বিগ ব্যাড থানোসকে এই সংগঠনের বিভ্রান্তি শুনে আগ্রহী হবেন।