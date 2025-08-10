You are Here
জন এর নিষ্ঠুর নতুন পদক্ষেপ যা এমারডেলের রবার্টকে ধ্বংস করে দেয় সাবান
জন এর নিষ্ঠুর নতুন পদক্ষেপ যা এমারডেলের রবার্টকে ধ্বংস করে দেয় সাবান

রবার্ট সুগডেন, যেমন রায়ান হাওলি অভিনয় করেছিলেন, লিয়াম এবং জন সুগডেন যেমন অলিভার ফার্নওয়ার্থ অভিনয় করেছিলেন, এই সংবাদটি প্রকাশ করেছিলেন এবং তিনি নাট হত্যার কথাও স্বীকার করেছেন। তবে তিনি কাকতালীয়ভাবে কাঁপছেন এবং জন সম্পর্কে রবার্টের সন্দেহগুলি পিক করা হয়েছে ...
অর্ধ ভাই, পূর্ণ শত্রু (ছবি: আইটিভি)

রবার্ট সুগডেন (রায়ান হাওলি) এমারডালে জন সুগডেন (অলিভার ফার্নওয়ার্থ) এর জন্য একটি বিশাল হুমকি এবং তিনি জানেন যে তাকে মুক্তি দেওয়া দরকার।

জন তার চারপাশের প্রত্যেককে রবার্টকে অসম্মানিত করার মিশনে রয়েছেন কারণ রবার্ট জন এর ঘাতক প্রবণতা সম্পর্কে সত্য আবিষ্কার করার জন্য বিপজ্জনকভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছেন।

রবার্ট ইতিমধ্যে এই ঝাঁকুনি দিয়েছেন যে জন স্পষ্টতই যে পরিমাণ জীবন বাঁচিয়েছেন তা নিয়ে কিছু চলছে।

এবং রবার্ট ওভেনের মামলাটি ক্র্যাক করার কাছাকাছি – লোকটি একটি সুইসাইড নোটের সাথে মৃত অবস্থায় পেয়েছিল যে দাবি করেছে যে তিনি নাটকে হত্যা করেছিলেন। তিনি জানেন যে এটি জন, তিনি কেবল জানেন না যে তিনি জানেন।

হ্যারি জনকে আলিঙ্গন করেছেন রবার্ট এমারডালে দেখছেন
জন আরও একটি সুযোগ গুপ্তচর (ছবি: আইটিভি)

জন নিজেকে রক্ষা করার জন্য রবার্ট এবং তাদের চারপাশের যারা হেরফের করছেন এবং গ্যাসলাইট করছেন, তবে এখন তিনি রবার্টকে সত্যই ধ্বংস করার একটি উপায় খুঁজে পেয়েছেন এবং সূঁচ, স্প্যানার বা জাল সুইসাইড নোটের প্রয়োজন নেই।

জন তাকে আঘাত করে যেখানে এটি হ্যারি দিয়ে ব্যথা করে।

রবার্ট তার পরিবারের সাথে ফিরে আসার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এবং ফিরে আসার পর থেকে ডটিং চাচা হওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি ভিককে চাইল্ড কেয়ার দিয়ে সাহায্য করেছেন, হ্যারির সাথে একটি লাথি মেরেছিলেন, তাকে প্রাতঃরাশ করেছেন। স্বাস্থ্যকর

এটি, জন যেমন সনাক্ত করে, তার দুর্বল জায়গা।

ভিক (ইসাবেল হজগিন্স) রবার্টকে হ্যারির সাথে আরও কিছু সময় ব্যয় করতে প্ররোচিত করে এবং এটি সাঁতার কাটতে যায়। তিনি তাকে ক্যাফেতে নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত যেখানে তিনি অ্যারনকে (ড্যানি মিলার) খুঁজে পান। জন তাকে হারুনের সাথে চ্যাট করতে দেখেছে, এবং হঠাৎ করেই খুব বেশি কিছু ঠিক নেই।

জনের রক্ত তাত্ক্ষণিকভাবে ফুটে উঠল এবং সে তার নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আসে। রবার্ট ব্যস্ততার সাথে, জন হ্যারির সাথে কিছুটা সময় ব্যয় করে, তার মাথায় চিন্তাভাবনা রাখে।

রবার্ট সুগডেন এমারডালে স্টেশনের একজন পুলিশ অফিসারের সাথে কথা বলছেন।
রবার্ট প্রথম থেকেই জন সম্পর্কে সন্দেহজনক ছিলেন (ছবি: আইটিভি)

যখন রবার্ট হ্যারিকে বাড়িতে নিয়ে যায় এবং হ্যারি ড্রামিং শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন তার পরিকল্পনাটি কার্যকর করা হয়। বাচ্চাটি ছাড়বে না, এবং রবার্টের ধৈর্য কেবল এতদূর যায়। যখন সে তার সীমাটি আঘাত করে, তখন সে সন্তানের উপর ক্রোধ প্রকাশ করে। ঠিক সেই মুহুর্তে কে চলতে হবে? চাচা জন

জন স্মার্কস হ্যারি যখন হ্যারি সরাসরি তার কাছে সান্ত্বনার জন্য দৌড়ায় এবং রবার্ট চূর্ণবিচূর্ণ বোধ করে চলে যায়। দেশে ফিরে, জন হারুনকে বলতে চাই না যে একজন বোকা রবার্ট কী, এবং দেখে মনে হচ্ছে তিনি সত্যই তার দুর্বল জায়গাটি খুঁজে পেয়েছেন।

একবার এটি বেরিয়ে আসে যে তিনি এখন অন্য সমস্ত কিছুর শীর্ষে বাচ্চাদের প্রতি আক্রমণাত্মক, রবার্ট রান্না করা হয়।

জন কি একবার এবং সবার জন্য রবার্টের খ্যাতি ধ্বংস করার কোনও উপায় খুঁজে পেয়েছেন?

