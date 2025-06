জন এর প্রকৃত প্রকৃতি হিসাবে প্রকাশিত হিসাবে এমারডালে বিশাল রবার্ট টুইস্ট | সাবান

সুগডেন ব্রাদার্স মুখোমুখি (ছবি: আইটিভি)

আজ রাতের ইমারডেলের পর্বটি মাত্র চারটি চরিত্রের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে: রবার্ট সুগডেন (রায়ান হাওলি), জন সুগডেন (অলিভার ফার্নওয়ার্থ), ভিক্টোরিয়া সুগডেন (ইসাবেল হজগিনস) এবং অ্যারন ডিংল (ড্যানি মিলার)।

সম্প্রতি সাবানটিতে হারুন রবার্টের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছিলেন যা দেখার জন্য অনুরোধ করে। প্রিয় চরিত্রটি কয়েক সপ্তাহ আগে ডেলসে ফিরে এসেছিল, তবে তার জামিন শর্তের নিয়ম ভঙ্গ করার ফলে তাকে কারাগারে ফেরত পাঠানো হয়েছিল।

অ্যারন রবার্টকে দেখতে যাচ্ছিল না, তবে ভিক যখন বলেছিল যে আক্রমণ করার পরে তিনি খারাপ পথে ছিলেন তখন তার মন পরিবর্তন করেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই অ্যাপয়েন্টমেন্টটি জন আবিষ্কার করেছিলেন, যিনি তখন চুপচাপ রাগান্বিত হয়েছিলেন যখন অ্যারন সরাসরি তাকে কোথায় যাচ্ছিলেন সে সম্পর্কে তাকে মিথ্যা বলেছিল।

অ্যারন চলে যাওয়ার সাথে সাথে জন ভিককে বলেছিলেন যে তিনি জানেন যে তিনি রবার্টকে দেখতে যাচ্ছেন। ভিক ফ্ল্যাটে একজন ভৌতিক জনকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করার সময়, অ্যারন তার প্রাক্তনকে দেখার জন্য প্রস্তুত বসেছিলেন।

রবার্ট অ্যারনের ত্বকের নীচে যাওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন (ছবি: আইটিভি)

রবার্ট কয়েক দিনের মধ্যে ফিরে আসবেন (ছবি: আইটিভি)

রবার্ট লিভের সাথে কাটিয়েছেন এমন সময় এবং তিনি কতটা মিস করেছেন তা স্মরণ করিয়ে অ্যারনের ত্বকের নীচে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি সত্যিই চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অ্যারন কুঁচকানো হয়নি – তিনি আবার রবার্টকে বলেছিলেন যে তিনি এগিয়ে এসেছেন, এবং জনের সাথে থাকতে চান।

অ্যারন তার প্রাক্তনকে বলেছিলেন যে তিনি যদি তাকে ভালবাসেন তবে তিনি তাকে তাঁর জীবন চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেবেন এবং তাকে একা রেখে যাবেন। এটি তার হৃদয়কে আঘাত করেছে, কিন্তু রবার্ট রাজি হয়েছিল, এবং অ্যারন চলে গেছে।

বিকেলে, অ্যারন ফিরে আসার সাথে সাথে জন রবার্টকে দেখার জন্য কারাগারে যাত্রা করে চলে গেলেন।

দুটি সুগডেনের মধ্যে এই কথোপকথনটি সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। রবার্ট জনকে ‘অযাচিত রুট’ বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছিলেন যে তিনি ‘নিজের জীবন নেওয়ার’ চেষ্টা করছেন। He was clever with his words and wound John up so much, he said that Robert has no idea what he’s capable of.

জন রবার্টকে বলেছিলেন যে তিনি ‘তাঁর জীবন নিতে পারেন’, তবে বাক্যাংশটির সংজ্ঞাটি অবশ্যই সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। এই মুহুর্তে, জন রাগ করছিল। তিনি তার চেয়ারে বসে ছিলেন নেতিবাচক আবেগের সাথে ব্যবহারিকভাবে কাঁপছিলেন, এবং রবার্ট গভীর উদ্বেগের সাথে এই অদ্ভুত আচরণটি দেখছিলেন।

রবার্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে তিনি জনকে আবার শুরু করতে দেবেন না, কারণ তার দূর ভাই অবিশ্বাস্যভাবে অদ্ভুত। সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে রবার্ট স্মাগলি জনকে বলেছিলেন যে তারা শীঘ্রই একে অপরকে আবার দেখতে পাবে।

রবার্ট কয়েক দিনের মধ্যে আবার মুক্তি পাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে ফিরে যাবে। যখন তিনি উপস্থিত হন, তিনি অ্যারন, জন এবং ভিককে বলেছিলেন যে তিনি চারপাশে লেগে আছেন এবং তার পরিবারের সাথে পুনরায় সংযোগ করতে চান।

এই চরিত্রটি এখন জন এবং হারুনের সাথে তাঁর সুখী জীবনের পথে দাঁড়িয়ে আছে।

জন এটি পরিবর্তন করতে কী করবে?

