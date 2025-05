জন ফেটারম্যানের স্বাস্থ্য এবং তাঁর স্ত্রীর ক্রিয়াগুলি একটি নতুন টুকরোটির বিষয়

সেনা জন ফেটারম্যানস, ডি-পা।, ক্যাপিটল হিলের সময় সম্পর্কে একটি নতুন এক্সপোজার শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়া জ্বলজ্বল করে।

এই প্রতিবেদনে তার স্ত্রী জিজেলের সাথে তার স্বাস্থ্যগত পদ্ধতি, ইস্রায়েল সম্পর্কে তাঁর অবস্থান এবং তার কর্মীদের সাথে রান-ইন রিপোর্ট করা সম্পর্কে অভিযোগের বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিল।

“অল বাই নিজেই: জন ফেটারম্যান জোর দিয়ে বলেছেন যে তিনি সুস্বাস্থ্যের মধ্যে রয়েছেন, তবে অতীত ও বর্তমান কর্মীরা বলেছেন যে তারা আর একবার জানতেন সেই ব্যক্তিকে তারা আর চিনতে পারেন না,” নিউ ইয়র্ক ম্যাগাজিনের বুদ্ধিমান পেনসিলভেনিয়া ডেমোক্র্যাটের হয়ে কাজ করা বর্তমান এবং প্রাক্তন কর্মীদের সদস্যদের কাছ থেকে স্মৃতিচারণ করে। 2022 সালের মে মাসে, ফেটারম্যান ডাঃ মেহমেট ওজের বিরুদ্ধে মারাত্মক স্ট্রোকের মিড-সেনেট প্রচারে ভুগছিলেন।

নিবন্ধটি কংগ্রেসের লাইব্রেরিতে একটি ডেমোক্র্যাটিক কক্কাস রিট্রিটের ফেব্রুয়ারী একটি পরিস্থিতি সহ বেশ কয়েকটি রিপোর্ট করা দৃষ্টান্ত সম্পর্কিত।

একজন কর্মী আউটলেটকে বলেছিলেন যে ফেটারম্যান কীভাবে করছেন তা প্রশ্ন করে তিনি একটি বার্তা পেয়েছিলেন, যখন তাকে একা টেবিলে বসে থাকতে দেখা গিয়েছিল, নিঃশব্দে একটি সোডা পান করে।

ফেটারম্যানের মুখপাত্র ইস্রায়েলে বসের বিরোধিতা করার জন্য পুনরায় নাম প্রকাশ করেছেন: ‘অতুলনীয় হুব্রিস’

প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে আইনজীবি “প্রায় একটি গাড়িতে আঘাত পেয়েছিলেন” এবং “বিচরণ” ক্যাপিটল হিলকে খুঁজে পেয়েছিলেন।

জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের চিকিত্সকরা পরে স্থির করেছিলেন যে তিনি কঠোরভাবে ডিহাইড্রেটেড ছিলেন, এবং ভয় পেয়ে দ্বিতীয় স্ট্রোক করেননি।

তৎকালীন সেনের সাথে একটি পরবর্তী আলোচনা। শেরোড ব্রাউন, ডি-ওহিও, ফেটারম্যানকে প্রায় “ক্যাটাটোনিক” বলে মনে করেছিলেন যখন ব্রাউন তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। শীঘ্রই, 15 ফেব্রুয়ারি, তাকে ওয়াল্টার রিড মেডিকেল সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছিল।

After being discharged, Fetterman “threw himself into” his Senate work and became more vociferous than ever on issues like the Israel-Gaza conflict and other topics that have rankled his Democratic colleagues.

দুর্নীতির অভিযোগের মধ্যে তিনি এখন-ফর্মার সেন রবার্ট মেনেনডেজ, ডিএনজে.জে.কে ক্ষমতাচ্যুত করার আহ্বানেও শীর্ষস্থানীয় ভূমিকা নিয়েছিলেন।

“প্রাক্তন এবং বর্তমান কর্মীরা এমন এক অনিচ্ছাকৃত সিনেটরের একটি ছবি আঁকেন যিনি কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছেন এবং যার মানসিক-স্বাস্থ্য পরিস্থিতি পূর্বে রিপোর্টের চেয়ে আরও গুরুতর এবং জটিল,” নিবন্ধে লেখা আছে।

কর্মীরা ইস্রায়েলকে সমর্থনকারী ফেটারম্যানের “গুট্টিং বিশ্বাসঘাতকতা” সম্পর্কে একটি চিঠি লেখার পরে, প্রতিবেদনে জিসেল তার মুখোমুখি হয়েছিল জেরুজালেম সম্পর্কে “শরণার্থী শিবিরগুলিতে বোমা ফেলা – আপনি কীভাবে এটি সমর্থন করতে পারেন?”

জিজেল তার উদ্বেগ নিয়ে কর্মীদের কাছেও গিয়েছিলেন বলে জানা গেছে, যখন ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে একজন সিনেটের চিকিত্সক তাকে সিনেট পাতাল রেলপথের কাছে “বিজয়ীভাবে অভিনয়” করেছিলেন, যখন কয়েক মাসের মধ্যে তাঁর রক্তপাত ছিল না।

ফেটারম্যান এওসি -তে সোয়াইপ নেয়: আমরা আমাদের সরকারকে উন্মুক্ত রেখেছি, এটি মোকাবেলা করি

হুল্কিং আইন প্রণেতা ক্যাপিটালে হাঁটতে হাঁটতে লোকদের প্রায় ছিটকে পড়েছিলেন বলে জানা গেছে।

ম্যাগাজিনের টুকরো অনুসারে উভয় প্রকারের ঘটনা তাঁর স্ত্রীকে র‌্যাঙ্ক করেছে বলে জানা গেছে।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল মন্তব্য করার জন্য ফেটারম্যানের কাছে পৌঁছেছিল।

ব্লুমবার্গের কলামিস্ট ম্যাথু ইগলসিয়াস এটিকে “একটি মানব পর্যায়ে এখানে একটি অত্যন্ত দুঃখজনক গল্প বলে অভিহিত করার পরে নিবন্ধটি বাদ দেওয়ার পরে সোশ্যাল মিডিয়া অবিচ্ছিন্ন হয়ে ওঠে, তবে অবশ্যই এটি রাজনীতিও এবং সেই স্তরে নিখুঁতভাবে সম্বোধন করা যায় না।”

বামপন্থী প্রাক্তন এমএসএনবিসির হোস্ট মেহেদী হাসান লিখেছেন যে সেখানে প্রাক্তন কর্মীদের গল্প এবং রঙ “স্পষ্ট করে দেয় যে ফেটারম্যানকে সিনেটে দায়িত্ব পালন করা উচিত নয়। প্রতিটি সিনেটের ডেমোক্র্যাটকে এটি পড়তে হবে এবং এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা উচিত।”

ক্যালিফোর্নিয়ার একটি প্রগতিশীল দল লিখে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল যে গল্পটি জনগোষ্ঠী আইন প্রণেতাদের একটি অভিযোগ।

“তারা বাম বা ডান, তারা আপনার পছন্দসই নীতিগুলির সাথে একমত হোক বা না থাকুক, পপুলিজম আপনাকে সেরা নেতা পাবে না,” বে এরিয়া নতুন উদারপন্থী লিখেছেন।

অন্য একজন ব্যবহারকারী বলেছিলেন যে গল্পটি জিজেলকে “দুষ্ট” হিসাবে দেখিয়েছে।

“এগুলি লাল পতাকা নয়, এটি একটি সাইরেন বন্ধ।

“মজার বিষয় তারা কীভাবে এই হিট টুকরোগুলি চালায় না বা প্রচারের সময় ফেটারম্যানের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে প্রশ্ন করেনি যখন তিনি সবে কথা বলতে সক্ষম হয়েছিলেন বা যখন তিনি এত দর্শনীয়ভাবে ডঃ ওজের বিরুদ্ধে বিতর্ককে বিভ্রান্ত করেছিলেন। তবে এখন যে তিনি একজন মনোরম ট্রাম্প হ্যাটার, একজন মনস্তাত্ত্বিক সন্ত্রাসবাদী প্রেমিক হিসাবে পরিণত হননি, হঠাৎ তারা তাঁর মানসিক অ্যাকটিউটি থেকে শুরু করে,” ব্যবহারকারী লিখেছেন।

“২০২৮ সালে তিনি কিছু করতে পারার আগেই তাকে ছিটকে যাচ্ছেন?” অন্য একজন লিখেছেন, যিনি অনুমান করেছিলেন যে ফেটারম্যান এবং পেনসিলভেনিয়া গভর্নর। জোশ শাপিরো উভয়ই পরবর্তী ডেমোক্র্যাটিক রাষ্ট্রপতি প্রাথমিকের একে অপরের সাথে লড়াই করতে পারেন।