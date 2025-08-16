You are Here
জন বয়েগা ভেবেছিলেন স্টার ওয়ার্স সিক্যুয়াল ট্রিলজির ফিন এবং রেয়ের জন্য আলাদা পরিকল্পনা রয়েছে
ফিন (জন বয়েগা) এবং রে (ডেইজি রিডলি) মিলেনিয়াম ফ্যালকন ইন এর ককপিটে বসে
লুকাসফিল্ম

ব্লকবাস্টার ফিল্মমেকিং সম্পর্কিত গত দশকের সবচেয়ে বড় সতর্কতামূলক গল্পগুলির মধ্যে একটি হ’ল “স্টার ওয়ার্স” সিক্যুয়াল ট্রিলজি। নিঃসন্দেহে, ২০১০ এর দশকের সর্বাধিক মেরুকরণকারী ফ্র্যাঞ্চাইজি চলচ্চিত্র, সপ্তম, অষ্টম, এবং আইএক্স এপিসোডগুলি অনেক দূরে জর্জ লুকাসের গ্যালাক্সির ভক্তদের পক্ষে বিতর্কের একটি প্রধান বিষয় হিসাবে রয়ে গেছে। অনেকে সম্মত হবেন যে, পৃথক চলচ্চিত্র হিসাবে, সিক্যুয়ালে তাদের স্ট্যান্ডআউট মুহুর্তগুলি থাকতে পারে তবে জড়িত ক্রিয়েটিভদের মধ্যে পরিকল্পনার অভাবের কারণে তিন-ফিল্ম গল্প হিসাবে একত্রে কাজ করবেন না।

মূলত, “স্টার ওয়ার্স” সিক্যুয়াল ট্রিলজি প্রতিটি এন্ট্রি সহ টেলিফোনের একটি খেলা ছিল, জেজে আব্রামস ফাউন্ডেশনটি স্থাপন করেছিলেন, কেবল রিয়ান জনসনের পক্ষে “দ্য লাস্ট জেডি” দিয়ে উত্তর দেওয়ার জন্য – তর্কসাপেক্ষভাবে এখনও পর্যন্ত শতাব্দীর সবচেয়ে বিভাজক ব্লকবাস্টার। যদিও জনসন মূলত কলিন ট্র্যাভোরের কাছে মশালটি পাস করতে প্রস্তুত ছিলেন, তবুও “জুরাসিক ওয়ার্ল্ড” পরিচালক সৃজনশীল পার্থক্যের কারণে বাদ পড়েছিলেন, যার ফলে আব্রামদের জটিল ও হতাশার সাথে “স্কাইওয়াকারের উত্থান” নিয়ে ফিরে আসে। স্কাইওয়াকার সাগা শেষ হওয়ার প্রায় ছয় বছর পরে, সিক্যুয়াল ট্রিলজি থেকে কয়েকজন প্রাক্তন শিক্ষার্থী কীভাবে ফিন অভিনেতা জন বায়েগার চেয়ে নেমে এসেছেন সে সম্পর্কে তাদের চিন্তাভাবনা নিয়ে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যিনি “দ্য ফোর্স ওয়েকেনস” -তে তাঁর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সত্ত্বেও তার চরিত্রের ট্র্যাজেক্টোরি নিয়ে হতাশার কথা বলেছিলেন। বয়েগা সম্প্রতি প্রকাশ করেছিলেন যে তাঁর প্রাথমিক প্রত্যাশাগুলি তাঁর চরিত্র এবং রে (ডেইজি রিডলি) উভয়ই সম্পর্কে কী ছিল এবং এটি বলা নিরাপদ যে যদি সঠিকভাবে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয় তবে এটি একটি বাধ্যতামূলক গল্পের জন্য তৈরি করা হত।

আনাকিন স্কাইওয়াকার (হেডেন ক্রিস্টেনসেন) এবং ওবি-ওয়ান কেনোবি (ইভান ম্যাকগ্রিগর) একসাথে দাঁড়িয়ে
লুকাসফিল্ম

এটি বিশ্বাস করা শক্ত যে ডিজনি এবং লুকাসফিল্মের অপ্রতিরোধ্য বিপণন অভিযান “স্টার ওয়ার্স: দ্য ফোর্স অ্যাওয়াকেন্স” এর জন্য প্রকাশিত হওয়ার 10 বছর হয়ে গেছে। “রিভেঞ্জ অফ দ্য সিথ” প্রকাশের 10 বছর পরে প্রেক্ষাগৃহে হিট হওয়া ফ্র্যাঞ্চাইজিতে কেবল প্রথম চলচ্চিত্রটিই নয়, এটি ছিল দীর্ঘ প্রতীক্ষিত “সপ্তম পর্ব,” ক্রোনোলজিক্যালি “জেডি রিটার্ন” এর 30 বছর পরে বাছাই করা। ফিরে আসা চরিত্রগুলি দেখার নস্টালজিয়ার পাশাপাশি, লুকাসফিল্ম তার নতুন একটি চরিত্র ফিনকে বিশিষ্টভাবে প্রচার করেছিলেন, আনাকিন স্কাইওয়ালকারের লাইটাসবারকে চালিত করেছিলেন। বিপণনে অনেককে বিশ্বাস করা হয়েছিল যে ফিনকে জেডি হওয়ার জন্য স্থাপন করা হয়েছিল, তবে ফিল্মটি শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করেছিল যে এটি একটি ভুল নির্দেশনা ছিল, ফিন স্টার্কিলার বেসে কিলো রেন (অ্যাডাম ড্রাইভার) এর কাছে হেরে গিয়েছিল, কেবল রে তার বিরুদ্ধে একই লাইটাসবারকে চালিত করে, উদীয়মান বিজয়ী হয়েছিল।

যদিও “স্টার ওয়ার্স: দ্য ফোর্স অ্যাওয়াকেনস” চূড়ান্তভাবে রে তার ভাগ্যকে একটি বল-চালিত জেডি হিসাবে গ্রহণ করতে শেখার গল্প, দর্শকরা এখনও আশা করেছিলেন যে ফিন বিপণনের মোড় সত্ত্বেও পরবর্তী দুটি ছবিতে মামলা অনুসরণ করবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, ফিন যখন প্রথম ছবিতে যুক্তিযুক্তভাবে সহ-নেতৃত্ব ছিলেন, তখন তাঁর ভূমিকাটি “দ্য লাস্ট জেডি” -তে ডাউনগ্রেড করা হয়েছিল, যেখানে লেখক/পরিচালক রিয়ান জনসন তাকে সম্ভবত চলচ্চিত্রের সবচেয়ে অপছন্দিত সাবপ্ল্লটে রেখেছিলেন এবং চরিত্রের জোর-সংবেদনশীল মর্যাদাকে সম্বোধন করেননি, যা সংক্ষেপে ছোঁয়া হবে এবং জে জে আব্রামস “” “এর উত্থানকে নিশ্চিত করা হবে। অন্যান্য ভক্তদের মতো, জন বয়েগাও প্রত্যাশা করেছিলেন যে আব্রামস ফিনকে গেট-গো থেকে জোর করে সংবেদনশীলতার সাথে তুলে ধরেছিলেন, তাঁর এবং রেয়ের জন্য দ্বৈত জেডি পদ্ধতির পরিকল্পনা করেছিলেন। বয়েগা ফ্যান এক্সপো বোস্টনে একটি প্যানেল চলাকালীন তার প্রাথমিক প্রত্যাশার প্রতিফলন করেছেন (স্ক্রিন রেন্টের মাধ্যমে):

“আমি মনে করি আমি ধরে নিয়েছি যে তিনি ‘দ্য ফোর্স অ্যাওয়াকেন্স’ স্ক্রিপ্ট থেকে জোর-সংবেদনশীল ছিলেন বা কমপক্ষে আমি ‘দ্য ফোর্স অ্যাওয়াকেনস’ স্ক্রিপ্টের শেষের দিকে পৌঁছানোর পরে। আমি ভেবেছিলাম তারা দ্বৈত জেডিসের পরিকল্পনা করছে। আমি আসলে ভেবেছিলাম যে তারা আমাদের কিছুটা ওবী-ওয়ান এবং দার্থ ভাদারকে কিছুটা বা এই লাইনের সাথে বা কোনও কিছুর বিরুদ্ধে ঘুরবে।”

“স্টার ওয়ার্স” সিক্যুয়াল ট্রিলজির ভক্ত এবং প্রতিরোধকরা খুব বেশি নজর রাখেন না, তবে একটি বিষয় যা সর্বজনীনভাবে সম্মত বলে মনে হয় তা হ’ল ফিন আরও ভাল প্রাপ্য। একটি জোর-সংবেদনশীল স্টর্মট্রোপার প্রতিরোধের ত্রুটিযুক্ত এবং জেডি হয়ে ওঠার গল্পটি কাগজে উত্তেজনাপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে এবং এটি এখনও জেনে গেছে যে ফিন একটি ফিল্ম ভোটাধিকারে নষ্ট সম্ভাবনার জন্য পোস্টার সন্তান হিসাবে রয়ে গেছে। ফিন এবং রে উভয়কে একে অপরের বিরুদ্ধে পিটিং করার সম্ভাব্য দ্বৈত জেডি গল্প সম্পর্কে বয়েগার প্রত্যাশা শুনে বেশ আকর্ষণীয় এবং এটি পূর্ববর্তী ছয়টি চলচ্চিত্র বাদে সিক্যুয়াল ট্রিলজিটি সেট করতে সহায়তা করতে পারে। কেবল কল্পনা করুন “দ্য লাস্ট জেডি” রাই লূক স্কাইওয়াকারকে (মার্ক হ্যামিল) বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং কিলো রেনে যোগদান করে এবং সম্ভবত তার সর্বনিম্ন মুহুর্তে লুক ফিনের সাথে দেখা করেছে, তার বলের সম্ভাবনা অনুভূত করেছে এবং এই আশায় তাকে প্রশিক্ষণ দিতে সম্মত হয়েছে যে তিনি রেকে আলোকে ফিরিয়ে আনতে পারেন; ওবি-ওয়ান কীভাবে আনাকিনের পক্ষে এটি করতে সক্ষম হয় নি তার একটি বিপরীত।

ফিন (জন বয়েগা) এবং জান্নাহ (নাওমি অ্যাকি) সাক্ষী রে (ডেইজি রিডলি) এবং কিলো রেন (অ্যাডাম ড্রাইভার) ডুয়েল ইন
লুকাসফিল্ম

“স্টার ওয়ার্স” সিক্যুয়াল ট্রিলজি ফিন সহ এর অনেকগুলি চরিত্রের জন্য একটি অসন্তুষ্ট নোটে শেষ হয়। যাইহোক, তার সমস্ত ত্রুটিগুলির জন্য, জেজে আব্রামগুলি নিশ্চিত করেছিলেন যে ফিন জোর-সংবেদনশীল, এবং লুকাসফিল্ম যদি তাকে একটি নতুন চলচ্চিত্রের জন্য ফিরিয়ে আনেন তবে তাকে জেডি হওয়ার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। “দ্য রাইজ অফ স্কাইওয়াকার” এর পরে প্রথম সরকারী ক্যানন উপাদান সেট করা, “স্টার ওয়ার্স: দ্য লাস্ট অর্ডার” শীর্ষক একটি আসন্ন বইয়ের সিক্যুয়াল ট্রিলজি খালাস করতে সহায়তা করতে পারে। বইটি ফিন এবং জান্নাহ (নাওমি আকি) অনুসরণ করবে, তরুণ সম্ভাবনাগুলিকে বিচারের দিকে যাওয়ার জন্য অপহরণ করার জন্য দায়ী একজন প্রথম অর্ডার অফিসার আনার মিশন শুরু করবে। এটি ফিনকে তাঁর গল্পের পরবর্তী অধ্যায়ে সেট আপ করার সুযোগ হিসাবে কাজ করতে পারে, যা সম্ভবত বাহিনীর সাথে তাঁর যাত্রায় প্রসারিত হতে পারে।

জন বয়েগা এর আগে প্রকাশ করেছিলেন যে লুকাসফিল্মের রাষ্ট্রপতি ক্যাথলিন কেনেডি এর সাথে তার একটি উত্পাদনশীল কথোপকথন হয়েছিল যখন তিনি “স্টার ওয়ার্স” ফিন এবং অন্যান্য অ-সাদা চরিত্রগুলি কীভাবে সরিয়ে নিয়েছেন তা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করার পরে। যদিও আমরা তাকে আসন্ন ছবিতে ফিরে আসতে দেখব কিনা তা অজানা, এখানে আশা করি ফিনকে একটি গল্প দেওয়া হয়েছে যা 10 বছর আগে স্থাপন করা সম্ভাবনার সাথে মেলে। সর্বোপরি, তিনি একটি লাইটাসবারের সাথে ভাল দেখাচ্ছে!



