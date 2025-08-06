You are Here
জন মেটারের ট্র্যাশ-কথা বলার সতীর্থদের আশ্চর্য কারণ রয়েছে
জন মেটারের ট্র্যাশ-কথা বলার সতীর্থদের আশ্চর্য কারণ রয়েছে

কোয়ার্টারব্যাক জন মেটার ইতিমধ্যে ওকলাহোমাতে নিজের ত্বকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন এবং এটি কোয়ার্টারব্যাক এবং তার সতীর্থদের মধ্যে কিছুটা মৌখিক ছড়িয়ে পড়েছে।

নরম্যানে স্থানান্তরিত হওয়ার আগে ওয়াশিংটন স্টেটে গত মৌসুমে স্কোরবোর্ডটি জ্বালিয়েছিলেন এবং তিনি এখন স্পষ্টতই তার ওকলাহোমা সতীর্থকে আলোকিত করছেন। এটি অযৌক্তিক নয় যে ম্যাটার সেখানে চিপ্পি হয়ে যাচ্ছেন, তবে তিনি সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন মিডিয়ার সাথে কথা বলার সময় এটা সব ইচ্ছাকৃত।

হ্যাঁ, তিনি প্রতিযোগিতার স্তরটি ছড়িয়ে দিতে উপভোগ করেছেন, তবে তিনি তার সতীর্থদের পতন শিবিরের “কুকুরের দিনগুলিতে” জড়িত রাখার চেষ্টা করছেন।

“আমি ফুটবল খেলা থেকে জানি, এটি লোকেরা কিছুটা এগিয়ে যায়,” সাম্প্রতিক অনুশীলনের পরে মাতা বলেছিলেন (এইচ/টি অন 3)। “এবং এই ক্ষেত্রটিতে আপনার এটিই প্রয়োজন Like যেমন, এটি (এটি) চারটি অনুশীলন করুন এবং এটি দুর্দান্ত, তবে শীঘ্রই এখানে আসুন, এটি হবে, ‘জঘন্য, এই অনুশীলনটি গরম,’ এটি এবং এটি, যাতে আপনি সবাইকে আরও কিছুটা বেশি যেতে পারেন And এবং এটি আমার কাছ থেকে আসে।”

উত্তপ্ত ব্র্যান্ডের ফুটবল খেলা কেবল তার স্টাইল, তবে বরখাস্ত করা এবং নিযুক্ত থাকা মেটারের পক্ষেও একটি দায়িত্ব।

“আমি কোয়ার্টারব্যাক, আমি নেতা, তাই আমি এটি করতে পেরেছি I

এটি কী মূল্যবান তার জন্য, মেটারের ট্র্যাশ টক তার কিছু সতীর্থ লক্ষ্য করেছেন এবং এটি প্রশংসা করা হয়েছে বলে মনে হয়।

“তিনি একটি কুকুর, মানুষ,” প্রশস্ত রিসিভার কেওন্টেজ লুইস বলেছিলেন, ওউ ইনসাইডারের জেসি ক্রিটেনডেনের মতে। “এটি একটি কোয়ার্টারব্যাক থাকা দুর্দান্ত যে সেখানে তার কাছে কিছুটা ঘৃণ্যতা নিয়ে বেরিয়ে আসে So

826 গজ এবং 15 টাচডাউনগুলিতে ছুটে যাওয়ার সময় ম্যাটিয়ার গত মৌসুমে (সাতটি ইন্টারসেপশন সহ) 3,139 গজ এবং 29 টাচডাউন ছুঁড়েছিলেন। যদি সেই প্রতিভা ওয়াজু থেকে ওকলাহোমাতে অনুবাদ করে তবে 2025 সালে সুনার্স একটি খুব বিপজ্জনক দল হতে চলেছে।

ম্যাটারের কাছ থেকে কিছুটা “স্পার্ক” ফেলে দিন এবং দেখুন।



