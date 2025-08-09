জন লেগুইজামো আইস এজেন্টের ভূমিকা পরিকল্পনার ওপরে ডিন কেইনকে ‘হেরে’ হিসাবে স্ল্যাম করে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
কেইন বুধবার ফক্স নিউজের “জেসি ওয়াটার্স প্রাইমটাইম” এ ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) এজেন্ট হওয়ার পরিকল্পনা করছেন বলে ঘোষণা করার পরে অভিনেতা জন লেগুইজামো প্রাক্তন সুপারম্যান অভিনেতা ডিন কেইনকে “ক্ষতিগ্রস্থ” হিসাবে নিন্দা করেছিলেন।
“মৌলিন রুজ!” অভিনেতা পোস্ট ক ভিডিও শুক্রবার তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে, কেইনের আইসিইতে যোগদানের সিদ্ধান্তকে টর্চ করে এবং প্রাক্তন “সুপারম্যান” তারকাটিকে “মরন” বলে অভিহিত করেছেন।
“আইস অফিসার হওয়ার জন্য কোন ধরণের ক্ষতিগ্রস্থ স্বেচ্ছাসেবক?” লেগুইজামো প্রশ্নবিদ্ধ। “কি মরন। ডিন কেইন, আপনার সর্বনামগুলি/হয়েছে” “
‘সুপারম্যান’ অভিনেতা ডিন কেইন ইমিগ্রেশন আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের ‘বিদ্বেষপূর্ণ’ সমর্থন করার জন্য আইস এজেন্ট হন
অভিনেতা তাঁর সম্পর্কে লেগুইজামোর সমালোচনার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এক্স এ“আইস এজ” অভিনেতার কঠোর শব্দকে মৃদু জবাব জারি করা।
“তিনি একজন ভাল অভিনেতা – আমি তার জিনিস পছন্দ করি,” কেইন হলিউড রিপোর্টার থেকে লেগুইজামোর সমালোচনা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিয়ে একটি নিবন্ধের জবাবে পোস্ট করেছিলেন।
১৯৯০ -এর দশকে কেইন টিভি শো “লোইস অ্যান্ড ক্লার্ক: দ্য নিউ অ্যাডভেঞ্চারস অফ সুপারম্যান” তে ক্লার্ক কেন্টের চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।
ফক্স নিউজ ডিজিটালের সাথে একটি সাক্ষাত্কারের সময়, “সুপারম্যান” অভিনেতা ব্যাখ্যা করেছিলেন যে বরফে যোগদানের উদ্দেশ্যটি একই রকম যখন তিনি প্রায় এক দশক আগে আইন প্রয়োগের সাথে জড়িত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন – আমেরিকান জনগণকে রক্ষা ও সেবা করার জন্য।
তিনি ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন, “আমাদের আইস এজেন্টরা, যারা আশ্চর্যজনক পুরুষ এবং মহিলা, তারা অবিশ্বাস্য And “তারা তাদের কাজ করছে, কংগ্রেস তাদের সমর্থন ও সমর্থন করার জন্য আইনগুলি লিখেছিল এবং তারা এখানে অবৈধভাবে যারা এখানে রয়েছে তাদের নির্বাসন দেওয়ার কাজ করছে।
“আপনি যদি এই দেশে এখানে আইনী নাগরিক হন, কোনও উদ্বেগ নেই, আপনি দুর্দান্ত, তবে আপনি যদি অবৈধভাবে এখানে থাকেন তবে পরিস্থিতি যাই হোক না কেন আপনি আইনটি শুরু করেছিলেন। আপনার আত্ম-ডিপোর্ট করার একাধিক সুযোগ ছিল এবং এই পুরুষ ও মহিলা যারা তাদের কাজ করছেন তারা তাদের সাথে দাঁড়াতে হয়েছিল, কারণ আমার মনে হয় এটি সংস্কৃতি পরিবর্তনের জন্য দাঁড়িয়ে থাকা মানুষকে বলেছে।
মিডিয়া এবং সংস্কৃতির আরও কভারেজের জন্য এখানে ক্লিক করুন
যেমন দ্বারা উল্লিখিত হলিউডের প্রতিবেদক, কেইন সম্প্রতি জেমস গুনের “সুপারম্যানের অভিযোজন” নিয়ে তাঁর সমালোচনামূলক গ্রহণের জন্য শিরোনাম করেছেন, “সুপারম্যান আমেরিকার গল্প … এমন একজন অভিবাসী যা অন্য জায়গা থেকে এসে দেশকে জনবহুল করে তুলেছিল।”
“হলিউড কীভাবে এই চরিত্রটি তৈরি করতে চলেছে?” কেইন টিএমজেডের সাথে একটি সাক্ষাত্কারের সময় জিজ্ঞাসা করেছিলেন। “ডিজনি তাদের স্নো হোয়াইটকে কতটা পরিবর্তন করতে চলেছে? কেন তারা এই চরিত্রগুলিকে সময়ের জন্য অস্তিত্বের পরিবর্তন করতে চলেছে?”
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
ফক্স নিউজ ‘জেনেল অ্যাশ এবং ল্যারি ফিংক এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।