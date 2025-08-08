You are Here
জন লেগুইজামো বরফকে সমর্থন করার জন্য ডিন কেইনকে ছিঁড়ে ফেলেছে
জন লেগুইজামো বরফকে সমর্থন করার জন্য ডিন কেইনকে ছিঁড়ে ফেলেছে

জন লেগুইজামো থেকে ডিন কেইন
বরফের জন্য কেবল সুপার মরনস স্বেচ্ছাসেবক !!!

প্রকাশিত


জন-লেগুইজামো-কল -08-08-2025

ইনস্টাগ্রাম / @জোহনলেগুইজামো

জন লেগুইজামো একটি টানছে না ডিন কেইন এবং মার্কিন ইমিগ্রেশন এবং শুল্ক প্রয়োগের সাথে স্বেচ্ছাসেবক … তিনি বলেছেন যে এটি ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য।

অভিনেতা শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং বরফকে সমর্থন করার জন্য, কর্মকর্তা হওয়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবক এবং তাদের নিয়োগের সংখ্যা বাড়াতে সহায়তা করার জন্য ‘লোইস অ্যান্ড ক্লার্ক’ তারকাকে ব্লাস্ট করেছিলেন।

ইনস্টাগ্রাম মিডিয়া লোড করার জন্য আপনার অনুমতিটির জন্য অপেক্ষা করছি।

জন বলেছেন যে ডিন অবৈধ অভিবাসীদের নির্বাসনে সহায়তা করার জন্য স্বেচ্ছাসেবীর জন্য হেরে যাওয়া এবং মুরন … এবং তারপরে তিনি ডিনকে বড় ধাক্কায় আঘাত করেন … তাকে জানান যে তার সর্বনামগুলি “হয়েছে”।

ওউচ


080725_dean_cain_cal

Tmz.com

যেমন আপনি জানেন … ডিন এই সপ্তাহের শুরুতে সোশ্যাল মিডিয়ায় গিয়েছিলেন, তার অনুসারীদের সাইন আপ করার আহ্বান জানানো এজেন্সি হিসাবে নতুন অফিসারদের প্রচুর নিয়োগের জন্য কাজ করেছে।

ডিন তারপরে “টিএমজেড লাইভ” এ আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিল এবং দ্বিগুণ হয়ে গেছে … তিনি যোগ দিচ্ছেন আইন প্রয়োগকারী অফিসারদের পিছনে যিনি, তাঁর দৃষ্টিতে, কেবল তাদের কাজ করার জন্য অন্যায়ভাবে অসন্তুষ্ট হচ্ছে।

ডিন কেইন সুপারম্যান আলামি 1

আইস কর্মকর্তারা আমাদের জানিয়েছেন ডিন তাদের নিয়োগকে উত্সাহ দিচ্ছেন … তবে জন ডিনকে এখানে সুপার হিরোকে প্রশংসিত করছেন না।

