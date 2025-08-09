জন লেগুইজামো বরফে যোগদানের জন্য ‘হারানো’ ডিন কেইনকে স্ল্যাম করে

জন লেগুইজামো আইস -এ যোগদানের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তকে সম্বোধন করার জন্য শব্দগুলি মর্ম করছে না।
দ্য বব ট্রেভিনো এটি পছন্দ করে তারকা, যিনি অভিবাসীদের প্রতি আইসির ক্রমবর্ধমান জঙ্গি আচরণের সোচ্চার সমালোচক হয়েছিলেন, তিনি তাঁর কাছে গিয়েছিলেন ইনস্টাগ্রাম শুক্রবার তার চিন্তাভাবনা ভাগ করে নিতে।
“আইস অফিসার হওয়ার জন্য কোন ধরণের ক্ষতিগ্রস্থ স্বেচ্ছাসেবক?” লেগুইজামো একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিওতে ড। “কি মুরন। ডিন কেইন, আপনার সর্বনামগুলি/হয়েছে” “
আজ, লেগুইজামো দ্বিগুণ হয়ে গেছে, তার ইনস্টাগ্রামের গল্পে “বয়স্ক আইস” শিরোনামের সাথে কেইনের তুলনা এবং নামের বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি ডক্টরড ডিভিডি কেসের একটি চিত্র পোস্ট করেছে। মূল পোস্টের ক্যাপশনে লেখা আছে: “আরও ‘ডিনের মতো একটি বেতের দরকার আছে’ আমিরাইট?”
কেইন, যিনি এবিসির চার-মৌসুমে সুপারম্যানের চিত্রায়নের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত লোইস এবং ক্লার্ক: সুপারম্যানের নতুন অ্যাডভেঞ্চারসসোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা একটি নিয়োগের ভিডিওতে সংগঠনটিকে সমর্থন করার পরে তিনি আইসিই অফিসার হিসাবে শপথ করবেন বলে ঘোষণা করেছেন।
ফক্স নিউজের বুধবারের এক সাক্ষাত্কারের সময় তিনি বলেছিলেন, “আমি আসলে … একজন শপথ গ্রহণকারী ডেপুটি শেরিফ এবং একজন রিজার্ভ পুলিশ অফিসার,” জেসি ওয়াটার্স প্রাইমটাইম। “আমি বরফের অংশ ছিলাম না, তবে একবার আমি এটি (রিক্রুটমেন্টের ভিডিও) বাইরে রেখে দিলাম এবং আপনি আপনার শোতে কিছুটা ঝাপসা রেখেছিলেন, এটি পাগল হয়ে গেল। সুতরাং এখন আমি কিছু কর্মকর্তার সাথে বরফের সাথে কথা বলেছি এবং আমি বরফ এজেন্ট হিসাবে শপথ করব।”
ডোনাল্ডপন্থী ট্রাম্প কেইনও সম্প্রতি জেমস গুনের অস্বীকার করার কারণে শিরোনামে রয়েছেন সুপারম্যানএটিকে খুব “জেগে ওঠার জন্য” এটিকে একটি “ভুল” বলা। এটি, গুনের কাল-এলের কমিক বইয়ের উত্স গল্প এবং অভিবাসী অভিজ্ঞতার জন্য চরিত্রটির রূপকথার সাথে লেগে থাকা সত্ত্বেও এটি।