জন সিনা এবং ইদ্রিস এলবার অ্যাকশন মুভি হেডস অফ স্টেটস প্রাইম ভিডিও রেকর্ডগুলি ভেঙে দেয়
জন সিনা এবং ইদ্রিস এলবার অ্যাকশন মুভি হেডস অফ স্টেটস প্রাইম ভিডিও রেকর্ডগুলি ভেঙে দেয়

জন সিনা এবং ইদ্রিস এলবা সম্ভবত যে জুটি আশা করবে তা সম্ভবত নয়, তবে দু’জন এই বছর একসাথে একটি সিনেমায় রয়েছেন। দ্বিতীয়টি হ’ল একটি বহুমুখী অভিনেতা যার কাজ পুরষ্কার-মনোনীত কাজ এবং ব্লকবাস্টার শিরোনাম উভয়ই বিস্তৃত। এলবা সাতটি এম্মির জন্য মনোনীত হয়েছেসিরিজ সহ লুথার, বড় গএবং হাইজ্যাক

জিনিসগুলির চলচ্চিত্রের দিকে, এলবা তার আলোড়নমূলক ভূমিকার জন্য পরিচিত কোন জাতির জন্তু। সাম্প্রতিককালে, তার ভূমিকাগুলির মধ্যে নোকলসের ভয়েস বাজানো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নাকলস স্পিনফ টিভি শো পাশাপাশি মূললাইন সোনিক দ্য হেজহোগ 3 মুভি।

অ্যানিমেটেড মুভিতে শিরোনামের চরিত্রটি অভিনয় সহ সিনা ভয়েস অভিনয়ে তাঁর প্রচারকেও তৈরি করেছে ফার্ডিনান্দতিনি এবং এলবাও জেমস গানের 2021 মুভিতে একসাথে উপস্থিত হয়েছিলেন সুইসাইড স্কোয়াড। এখন, সিনা প্রস্তুতি নিচ্ছে পিসমেকার মরসুম 2, যা এই মাসের শেষের দিকে প্রকাশিত হয়।

শ্রোতারা তাদের পরবর্তী শিরোনামগুলি প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করার সময়, আরেকটি এলবা এবং সিনা সহযোগিতা বর্তমানে প্রাইম ভিডিওতে উপলব্ধ। নতুন তথ্য অনুসারে, ফিল্মটি এখন স্ট্রিমিংয়ের ট্রেন্ডিং করছে।

রাষ্ট্রপ্রধান এখন একটি স্ট্রিমিং হিট

জন সিনার প্যারাশুটটি রাষ্ট্রের মাথায় আটকে আছে

রাষ্ট্রপ্রধান স্ট্রিমিংয়ে এখন ভাল করছে। প্রাইম ভিডিও অরিজিনাল ফিল্মটি একটি অ্যাকশন মুভি যেখানে এলবা এবং সিনা যথাক্রমে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসাবে অভিনয় করেন, যারা বিদেশী প্রতিপক্ষের লক্ষ্য হয়ে ওঠেন। তাদের অবশ্যই এই বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্র থেকে সুরক্ষা হিসাবে একে অপরের উপর নির্ভর করতে হবে।

সিনা এবং এলবা ছাড়াও ইলিয়া নাইশুলার-নির্দেশিত চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রিকান্য চোপড়া জোনাস, প্যাডি কনসিডাইন, কারলা গুগিনো, স্টিফেন রুট, জ্যাক কায়েদ এবং সারা নাইলস সহ একটি অভিনেতা। ছবিটি 2 জুলাই এর স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে প্রকাশিত হয়েছিল এবং মোটামুটি ইতিবাচক পর্যালোচনা পেয়েছে।

প্রতি সময়সীমা, রাষ্ট্রপ্রধান গ্রীষ্মের একটি বিশাল হিটই হয়ে উঠেছে না, তবে প্রাইম ভিডিওর অন্যতম সেরা পারফরম্যান্স ফিল্মের মধ্যে একটি। দ্য মুভিটি গত মাসের গোড়ার দিকে প্রবর্তনের পর থেকে এখন 75 মিলিয়ন দর্শক অর্জন করেছে। এটি এটিকে নং করে তোলে। 4 অ্যামাজন ওটিটি সার্ভিসে সর্বকালের সর্বকালের অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিওস মুভি দেখা হয়েছে।

সর্বাধিক দেখা অ্যামাজন এমজিএম ফিল্মের অবশেষ লাল এক। এটি অনুসরণ করা হয় হিসাবরক্ষক 2 এবং আগামীকাল যুদ্ধ রাষ্ট্রপ্রধান এই অভিজাত তালিকায় র‌্যাঙ্কগুলিতে যোগদান করে, ঠিক পিছনে আসছে আগামীকাল যুদ্ধ

অ্যামাজন এমজিএম এর জন্য এর অর্থ কী

জন সিনা একটি মেশিনগান ফায়ার করেছেন যেমন ডেরিঞ্জার রাজ্যের প্রধানদের মধ্যে

এটি অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিওগুলির ভবিষ্যতের জন্য একটি ভাল চিহ্ন। রাষ্ট্রপ্রধান উভয় থেকেই অনন্য লাল এক এবং হিসাবরক্ষক 2 যে এটি একটি বিস্তৃত নাট্য মুক্তি পায় নি। যেমনটি, এটি দেখায় যে প্রাইম ভিডিও ফিল্মগুলি থিয়েটারগোয়ারদের কাছ থেকে স্বীকৃতি বাড়ানো ছাড়াই সাফল্যের বিশাল ড্রাইভারও হতে পারে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এই চলচ্চিত্রগুলিও গত পাঁচ বছর থেকেও রয়েছে, এর মধ্যে দুটি এই বছর প্রকাশিত সিনেমা। এটি তাদের নতুন সিনেমা হিসাবে অ্যামাজনের জন্য একটি শক্তিশালী ward র্ধ্বমুখী বৃদ্ধির প্রবণতা দেখায় রাষ্ট্রপ্রধানতাদের দর্শকদের বেসে ভাল করার ঝোঁক।

