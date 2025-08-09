ডেইলি ম্যাভেরিক সাংবাদিক পিটার-লুই মাইবার্গ বলেছেন যে স্থগিত ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডেভলপমেন্ট ট্রাস্টের সিইও এবং তার মুখপাত্রের সাথে তার বৈঠকের আগে ‘কিছু নেফেরিয়াস’ ছিল-যিনি তাকে অব্যাহত সাংবাদিকতার তদন্তকে দমন করার জন্য নগদ অর্থের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।
জবাবদিহিতার বয়স: আইডিটি সিইও ঘুষের কেলেঙ্কারী – আমি কীভাবে ডায়ার ব্যাগে R60,000 দিয়ে শেষ করেছি
