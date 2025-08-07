জব্দ করা $ 300 মিলিয়ন রাশিয়ান সুপারিয়াচট নিলামে বন্ধ হতে চলেছে

মার্কিন সরকারের সৌজন্যে কয়েক মিলিয়ন ডলারের সম্ভাব্য কম, কম দামের জন্য রাশিয়ান অলিগার্ক বিলিয়নেয়ার লাইফস্টাইল আপনার হতে পারে।
মার্কিন মার্শালস সার্ভিসের পক্ষে কাজ করা জাতীয় মেরিটাইম সার্ভিসেস একটি সুপারিয়াচটকে নিলাম করছে, 300 মিলিয়ন ডলার প্লাস আমাদিয়া, যা বর্তমানে সান দিয়েগো হারবারে বসে, বিড ডিপোজিট $ 10 মিলিয়ন থেকে শুরু করে।
ফ্লোরিডা ভিত্তিক ফ্রেজার ইয়টস, নিলামের প্রচারমূলক এজেন্টরা এই পুরষ্কারটিকে “তার ক্লাসের অন্যতম সুস্পষ্টভাবে সজ্জিত ইয়ট হিসাবে বর্ণনা করেছেন।”
দ্য 348 ফুট দীর্ঘ জাহাজ 2017 সালে নির্মিত হয়েছিল এবং আটটি বিলাসবহুল স্টেটেরোমে 16 জন অতিথিকে স্বাচ্ছন্দ্যে হোস্ট করতে পারে।
অতিরিক্ত 21 টি কেবিনগুলিতে 36 জন শ্রমিকের পেশাদার ক্রু থাকতে পারে।
জাহাজের রত্নগুলির মধ্যে একটি হ’ল একটি কাচের লিফট যা সমস্ত ডেককে পরিবেশন করে, অন্যদিকে ক্রুদের জন্য দ্বিতীয় লিফট পাওয়া যায়।
ইয়টটিতে ডুবে যাওয়া বারস্টুল সহ একটি গ্লাস-ধারযুক্ত মোজাইক পুল এবং সূর্য প্যাড দ্বারা বেষ্টিত একটি বহিরঙ্গন বার অঞ্চল (আপনার ট্যানকে নিখুঁত করার জন্য কুশনযুক্ত অঞ্চল) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
জাহাজের মূল সেলুন একটি পিয়ানো এবং মার্বেল ফায়ারপ্লেস প্রদর্শন করে।
ইয়টটি প্রশংসিত নরওয়েজিয়ান ডিজাইনার এবং নেভাল আর্কিটেক্ট এস্পেন ইইনো ডিজাইন করেছিলেন, যখন এর ক্ষয়িষ্ণু অভ্যন্তরগুলি ডিজাইনার ফ্রান্সোইস জুরেটি তৈরি করেছিলেন।
জাহাজটিতে 13 নট গতিতে 8,000 নটিক্যাল মাইলের সমুদ্রের ক্রসিং রেঞ্জ রয়েছে।
দেরী-আগত অনুসন্ধানের জন্য, আমাদিয়াও একটি হেলিডেককে গর্বিত করে।
মার্কিন বিচার বিভাগ একটিতে রক্ষণাবেক্ষণ 2023 নাগরিক বাজেয়াপ্ত অভিযোগ যে রাশিয়ান অলিগার্ক সুলেমান কেরিমভ জাহাজের মালিক ছিলেন। অভিযোগ অনুসারে, কেরিমভ 2021 সালের দিকে একসময় জাহাজটি দখল করেছিলেন, যদিও তার লেনদেনগুলি শেল সংস্থাগুলির মাধ্যমে আবদ্ধ করা হয়েছিল, অভিযোগ অনুসারে।
কেরিমভকে 2018 সালে মার্কিন দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল এবং ফরাসী ভিলা কেনার সাথে সম্পর্কিত অর্থ পাচারের ক্ষেত্রে তার অভিযোগের জন্য একটি “বিশেষভাবে মনোনীত জাতীয়” হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।
ট্রেজারির বিদেশী সম্পদ নিয়ন্ত্রণ অফিসের মার্কিন বিভাগ নির্ধারিত কেরিমভ রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগী ছিলেন এবং “রাশিয়ার ম্যালিগন কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন,” যার মধ্যে ইউক্রেনের আক্রমণ অন্তর্ভুক্ত ছিল।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেছে যে তারা মিত্রদের সাথে রাশিয়ান অভিজাতদের উপর চাপ দেওয়ার জন্য কাজ করছে, যাদের মধ্যে কেউ কেউ পুতিনের নিকটবর্তী এবং তাদের ইয়ট জব্দ করেছে, তাকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করার চেষ্টা করার জন্য, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের খবরে বলা হয়েছে।
আমাদিয়া 2022 এপ্রিল ফিজিতে জব্দ করা হয়েছিল এবং সে বছরের জুনে সান দিয়েগোতে পৌঁছেছিল।
নিউইয়র্কের দক্ষিণ জেলার জন্য মার্কিন জেলা আদালত মার্চ মাসে রায় দিয়েছে যে আমাদিয়া ফেডারেল সরকারের কাছে বাজেয়াপ্ত করা হবে। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের মতে, এই সিদ্ধান্তটি সেই ব্যক্তির দ্বারা আবেদন করা হচ্ছে যিনি দৃষ্টিনন্দন জাহাজের মালিকানা দাবি করেছেন- মার্কিন প্রসিকিউটররা মনে করেন যে খুদাইনাতভ ইয়টের খড়ের মালিক।
1 জুলাই, মার্শাল পরিষেবা অনুমোদিত ফ্রেজার ইয়টস সিলড বিড নিলামের প্রচারমূলক এজেন্ট হিসাবে।
নিলাম পরিচালিত হচ্ছে মার্কিন ডলারে এবং 10 সেপ্টেম্বর সকাল 11 টা পর্যন্ত চলছে amadeauction.com/।
বিড করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক আমানতটি 10 মিলিয়ন ডলার। সর্বোচ্চ দরদাতাকে ইয়ট জিতিয়ে সমস্ত বিড সিল থাকবে।
একাধিক অংশগ্রহণকারী যদি শীর্ষ মূল্যের সাথে বেঁধে থাকে তবে প্রতিটি দরদাতাকে বিজয়ী নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের অফার বাড়ানোর সুযোগ দেওয়া হবে।