জমি -বোর্ডার -বোর্ডারগুলিতে 5 % হ্রাস।

কমান্ডার সাইয়েড তিমুর হোসেসিনি, তারজা রোড পুলিশের প্রধান, যিনি আজ সকালে মেহরানের সীমান্তে উপস্থিত ছিলেন, সীমানা শহরগুলির দিকে যাওয়ার জমির সীমানা এবং রাস্তাগুলিতে মাঠ পরিদর্শনকালে, গত বছরের তুলনায় অবকাঠামো এবং ট্র্যাফিক জামগুলির উল্লেখযোগ্য উন্নতির দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন।
তিনি তীর্থযাত্রীদের ট্র্যাফিককে গত বছরের তুলনায় মসৃণ এবং আরও ভাল বলে বর্ণনা করেছিলেন এবং তীর্থযাত্রীদের তাদের রিটার্নের সময় পরিচালনা করার এবং চূড়ান্ত দিনগুলি স্থগিত না করার পাশাপাশি সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিয়ে ভ্রমণ এবং ক্লান্তি এবং নিদ্রায় গাড়ি চালানো এড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।
মেহরান এবং আরবাইনের শিবিরের সীমান্তে একটি মাঠ পরিদর্শন করার পরে, সরদার হোসেইনি আগস্টের 17 তম দিন (আগস্ট 1-8) অবধি আরবায়েন হোসেইনির বিশেষ প্রকল্পের ট্র্যাফিক সূচকগুলির সর্বশেষ পরিসংখ্যান এবং বিশ্লেষণ বর্ণনা করেছেন।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সামাহ সিস্টেম আজ সকাল 9 টা এবং 2.3.1 দ্বারা একটি নির্দিষ্ট নিবন্ধকরণ (বীমা) নিবন্ধভুক্ত করেছে। এর মধ্যে 2 শতাংশ পুরুষ এবং 2 শতাংশ মহিলা। সীমান্ত নির্বাচনের অংশটি নিম্নরূপ: মেহরান 2 %, শালোমচেহ 2 %, খোসরভী 2 %, চাবাবেহ 2 %, বায়ু 2 %, এবং ব্যায়াম বর্ডার, বাশমাক এবং সমুদ্রের রুটে প্রতিটি 2 %।
গত বছরের তুলনায় খোসরভী, চাবাবাহ এবং বাশমাকের সীমানার চাহিদা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে সরদার হোসেইনি বলেছিলেন: “তেহরান প্রদেশগুলি ৪.৯ শতাংশ, খুজেস্তান ৪.৯ %, ৪.৯ %, খোরাসান রাজাভি ৪.৯ %, Qoom এর সাথে সুদূর ৪.৯ শতাংশ রয়েছে।
প্রকল্পের শুরু থেকে সকাল ৯ টা অবধি আজ সকাল ৯ টা অবধি বর্ডার ক্রসিংগুলি দেখায় যে যথাক্রমে ৪.৩ জন দেশ ছেড়ে চলে গেছে, মেহরান ২ %, শালোমচেহ ২ %, খোসরভী ২ %, চাবাবেহ ২ %, এয়ার ২ %, tradition তিহ্য ২ %এবং বাশকাম ২ %।
সরদার হোসেইনি জোর দিয়েছিলেন: প্রায় সমস্ত নিবন্ধক দেশ ছেড়ে চলে গেছেন এবং আমরা এমনকি নির্দিষ্ট নিবন্ধের চেয়ে এক শতাংশেরও বেশি ভ্রমণ করেছি।
তিনি আরও যোগ করেছেন: এর মধ্যে ২.৫ জন দেশে প্রবেশ করেছেন এবং ২.৩ %, ২ শতাংশের সমতুল্য এখনও ইরাকে রয়েছেন। প্রবেশের সীমানার অংশটি 2 %, শালোমচেহ ৪.৯ %, খোসরভী ৪.৯ %, চাবাবাহ ৪.৯ %, এয়ার এয়ার ৪.৯ %, ট্র্যাক্টর ২.৯ %এবং বাশকাম ৪.৯ %। “পিলগ্রিমদের প্রবেশের প্রক্রিয়াটি August আগস্টের পর থেকে হ্রাস পেয়েছে এবং গত 7 ঘন্টা প্রবেশের সংখ্যা সহ প্রস্থানের প্রক্রিয়া হ্রাস পেয়েছে।
5 -দিন (1-8 আগস্ট) সময়কালে পাঁচটি সীমান্ত প্রদেশের যানবাহনগুলি গত বছরের তুলনায় 2 % কমে 2.3 % নিবন্ধিত হয়েছে। এরই মধ্যে, বাস ট্র্যাফিক 4.3 % হ্রাস পেয়েছে, যাত্রী এবং 2,5 % ট্র্যাফিক সহ পিকআপগুলিতে 2 % বৃদ্ধি সহ।
বর্ধিত ট্র্যাফিকের প্রদেশগুলির মধ্যে রয়েছে কুর্দিস্তান 2 %, ইলাম 2 %এবং খুজেস্তান 2 %। পশ্চিম আজারবাইজান প্রদেশগুলি 2 % হ্রাস পেয়েছে এবং কেরমনশাহ 2 % হ্রাস পেয়েছে।
সরদার হোসেইনির মতে, সীমান্ত প্রদেশগুলিতে যানবাহন জমে গতকাল হ্রাস পেয়েছে। ছয় দিনের সময়কালে, ৪.৩ ইউনিট সীমান্তে প্রবেশ করেছিল, মেহরান ও খোসরভী সীমান্তে যাত্রী এবং পিকআপগুলির সর্বাধিক বৃদ্ধি এবং মেহরান সীমান্তে সর্বোচ্চ বাস ট্র্যাফিক।
সন্ধ্যা 5 টা অবধি, এই জমে থাকা মেহরানের সীমান্তে এবং খোসরাভী সীমান্তে ছিল ২.৩। এই সময়ের মধ্যে, ৫ শতাংশ তীর্থযাত্রী যাত্রী গাড়ি ও পিকআপ দ্বারা সীমান্তে গিয়েছিলেন, বাসে ২ শতাংশ, ট্রেনে ৪.7 শতাংশ এবং বিমানের মাধ্যমে ৩.7 শতাংশ।
1 আগস্ট থেকে আগস্ট পর্যন্ত পাঁচটি সীমান্ত প্রদেশের দুর্ঘটনাগুলি, 2 ফুট, 2 % এবং 2.3 আহত হওয়ায়, গত বছরের একই চন্দ্র সময়ের তুলনায় 2 % হ্রাস পেয়েছে। তবে, পশ্চিম আজারবাইজান আগের বছরের তুলনায় 2 ফুট এবং ইলামের তুলনায় 2 ফুট সহ বেশ কয়েকটি পা অনুভব করেছে। মনোযোগের অভাবে, ডিভাইসের নিয়ন্ত্রণের অভাব এবং বাম বা হঠাৎ পুনঃনির্দেশের কারণে 5 % এরও বেশি মারাত্মক এবং মারাত্মক দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছে।
এই দুর্ঘটনার সর্বোচ্চ সময়টি সকাল 9:00 টা থেকে 6:30 অপরাহ্ন (2 %), 1 থেকে 2 (2 %) এবং 9:30 থেকে 6:30 (2 %) এর মধ্যে ছিল এবং আগের বছরের তুলনায় সকাল সাড়ে ৯ টা থেকে 6:50 এর অংশ 5 %বৃদ্ধি পেয়েছিল, মূলত ক্লান্তি এবং নিদ্রার কারণে। উল্টে সংঘর্ষের ধরণে অবদান রাখে এবং সহায়ক সংস্থাগুলি 5 % বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ট্রাকগুলি দুর্ঘটনায় 5 % দ্বারা জড়িত রয়েছে।
কমান্ডার হোসেইনি শেষ পর্যন্ত রিটার্নের সময় পরিচালনার প্রয়োজনের উপর জোর দিয়ে, তীর্থযাত্রীদের ফিরে আসতে বলেছিলেন
চূড়ান্ত দিনগুলি স্থগিত করবেন না এবং পর্যাপ্ত বিশ্রামের সাথে ক্লান্তি এবং তৃষ্ণায় গাড়ি চালানো এড়িয়ে চলবেন না।