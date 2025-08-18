জয়দীপ দহিয়া হরিয়ানা স্টিলিস অধিনায়ক রয়েছেন; রাহুল শেঠপাল নাম সহ-অধিনায়ক

হরিয়ানা স্টিলার্স 11 মরসুমে তাদের প্রথম পিকেএল ট্রফি জিতেছে।
প্রো কাবাডি লিগের মরসুম 12 (পিকেএল 12) শুক্রবার, 29 আগস্ট শুক্রবার শুরু হবে, তেলেগু টাইটানস এই মৌসুমের উদ্বোধনী লড়াইয়ে তামিল থালাইভাসের সাথে লড়াই করে।
দ্বাদশ মরসুমের কাছাকাছি যাওয়ার সাথে সাথে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হরিয়ানা স্টিলার্স আসন্ন মৌসুমে তাদের অধিনায়ক হিসাবে জয়দীপ দহিয়াকে ধরে রেখেছে। ফ্র্যাঞ্চাইজি রাহুল শেঠপালকে প্রো কাবাডি লীগের দ্বাদশ সংস্করণের জন্য সহ-অধিনায়ক হিসাবে নামকরণ করেছে।
এই ঘোষণার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রধান কোচ মনপ্রীত সিং বলেছিলেন, “কাবাডি এমন একটি খেলা যা unity ক্য এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দাবি করে, এবং জয়দীপ এবং রাহুল উভয়ই সেই গুণাবলীকে মাদুরের কাছে নিয়ে আসে। উভয়ই গত মৌসুমে মাদুরের বাইরে এবং বাইরে আমাদের সাফল্যের জন্য অপরিহার্য ছিল।”
“তাদের শৃঙ্খলা, ধারাবাহিকতা এবং ব্যতিক্রমী পারফরম্যান্স স্কোয়াডকে অনুপ্রাণিত করে এবং আমরা কীভাবে এই মৌসুমে মোকাবেলা করতে চাই সে সম্পর্কে মানদণ্ড স্থাপন করেছিলেন। নতুন জোর এবং ফোকাসের সাথে ধাকাদ ছেলেরা এই মৌসুমে ফিরে এসেছে – আমরা আমাদের শিরোনাম রক্ষা করতে এবং ট্রফিটি আবার তুলতে আত্মবিশ্বাসী,” সিং যোগ করেছেন।
জয়দীপ দহিয়া এবং রাহুল শেঠপাল নেতৃত্বে হরিয়ানা স্টিলার্স সামিট সংঘর্ষে পাটনা পাইরেটসকে ৩২-২৩ পরাজিত করে আগের সংস্করণে তাদের প্রথম পিকেএল শিরোপা জিতেছিলেন। স্টিলাররা 22 ম্যাচে 84 পয়েন্ট নিয়ে 16 টি জয় এবং ছয়টি পরাজয় সহ স্ট্যান্ডিংয়ের শীর্ষে শেষ করেছে।
বাম প্রচ্ছদ, জয়দীপ ২০২১ সালে পিকেএল আত্মপ্রকাশের পর থেকে হরিয়ানা স্টিলার্স স্কোয়াডের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি হরিয়ানা ভিত্তিক ফ্র্যাঞ্চাইজির সাথে চারটি মরসুম খেলেছেন এবং 21 ম্যাচে 39 পয়েন্ট নিয়ে আগের মৌসুমে শেষ করেছেন।
এদিকে, ডান কোণে রাহুল শেঠপাল 24 ম্যাচে 76 76 পয়েন্ট অর্জন করেছেন, যার মধ্যে সাতটি সুপার ট্যাকলস এবং পিকেএল সিজন 11 -এ চারটি উচ্চ 5 এস সহ তিনি পিকেএল সিজন 10 এর আগে স্টিলার্সে যোগ দিয়েছিলেন এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি দিয়ে টানা দুটি পিকেএল ফাইনাল খেলেছেন।
হরিয়ানা স্টিলার্স পিকেএল 12 এর 3 দিনে শিরোনাম প্রতিরক্ষা শুরু করবেন
ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হরিয়ানা স্টিলার্স ভিজাগের রাজীব গান্ধী ইনডোর স্টেডিয়ামে পিকেএল 12 এর 6 ম্যাচে ম্যাচে বাংলা ওয়ারির্জের বিপক্ষে মৌসুমের প্রথম ম্যাচ খেলবে। তারা তাদের শিরোনাম রক্ষার জন্য দেখায় পিকেএল ট্রফিতে তাদের চোখ সেট করবে।
হরিয়ানা স্টিলার্সের পুরো স্কোয়াড-
ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নস, হরিয়ানা স্টিলার্স, আত্মবিশ্বাস এবং ধারাবাহিকতা সহ 12 মরসুমে প্রবেশ করুন। ক্যাপ্টেন জয়দীপ একটি সুষম স্কোয়াডের নেতৃত্ব দিয়েছেন, যখন তারকা রাইডার নবীন কুমারের সংযোজন তাদের আক্রমণে ফায়ারপাওয়ার যুক্ত করেছেন। তাদের বেশিরভাগ শিরোনাম-বিজয়ী কোর অক্ষত থাকায় তারা ব্যাক-টু-ব্যাক চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জনের জন্য প্রিয়।
আক্রমণকারী: Vikas Ramadas Jadhav (Right Raider), Vinay, Shivam Anil PATARE (Left Raider), Jaya Soorya NS (Left Raider), VISHAL S. TATE (Right Raider), MAYANK SAINI, MANAK SAII, GHANSHYAM ROCA MAGAR (F) Shahan Shahan Shahan Shahan Shaan Shahan Mohammed (f), Naveen Kumar.
ডিফেন্ডার: জয়দীপ (বাম কভার), মানিকান্দান এন (ডান কভার), রাহুল শেঠপাল (ডান কোণ), অঙ্কিত (ডান কোণ), শচিন (ডান কভার), রিতিক (বাম কভার), হার্দীপ (বাম কোণ), রাহুল (বাম কোণ), জুবায়ের (ডান কভার)।
অলরাউন্ডাররা: সাহিল, আশীষ।
পিকেএল 12 কখন শুরু হবে?
প্রো কাবাডি লিগের মরসুম 12 29 আগস্ট থেকে শুরু হবে।
পিকেএল এর ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন কারা?
হরিয়ানা স্টিলার্স হলেন পিকেএল এর ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন। তারা পাটনা পাইরেটসকে পরাজিত করে 11 মরসুমে তাদের প্রথম শিরোপা তুলতে।
পিকেএল 12 -এ হরিয়ানা স্টিলার্সের অধিনায়ক কে?
হরিয়ানা স্টিলার্স আসন্ন মৌসুমে তাদের অধিনায়ক হিসাবে জয়দীপ দহিয়াকে ধরে রেখেছেন।
