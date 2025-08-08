You are Here
জয়ন্তাও তিলক রোজ গার্ডেন – অ্যাটলাস ওবস্কুরা
News

জয়ন্তাও তিলক রোজ গার্ডেন – অ্যাটলাস ওবস্কুরা


তারা বলে, “গোলাপগুলি লাল, ভায়োলেটগুলি নীল” ” যাইহোক, পুনে -র একটি আবাসিক পাড়ার মাঝখানে একটি বাগানে তারা বলতে পারে, “গোলাপগুলি সমস্ত রঙে আসে।”

পার্বতী পাহাড়ের নিকটে সহকার নগর অঞ্চলে জয়ন্তাও তিলক রোজ গার্ডেন গোলাপ উত্সাহীদের জন্য একটি ধনকোষ। এটির নামকরণ করা হয়েছিল লোকমানিয়া তিলকের নাতি জয়ন্তাও তিলকের নামে। মিঃ জয়ন্তাও তিলক ১৯62২ সালে রোজ সোসাইটি অফ পুনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং আরও কয়েকজন সমমনা ব্যক্তিদের সাথে তাদের গোলাপের প্রশংসা ভাগ করে নিয়েছিলেন।

এই সুন্দর ফুলটি জনপ্রিয় করার এবং জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়ার মূলমন্ত্র দিয়ে সমাজটি শুরু হয়েছিল। সোসাইটি কর্তৃপক্ষের মতে, পুনে রোজ সোসাইটি অফ পুনে ভারতের রোজ ক্যাপিটাল তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। শখ ক্লাব হিসাবে মূলত যা শুরু হয়েছিল তা ধীরে ধীরে গোলাপের সাথে সম্পর্কিত নতুন উদ্যান কৌশল বিকাশের দিকে মনোনিবেশ করে একটি বৃহত সমাজে পরিণত হয়েছিল।

বাগানে, কেউ প্রায় 400 টি বিভিন্ন জাতের গোলাপ খুঁজে পেতে পারে। প্রচুর উদ্ভিদের তাদের দেওয়া সবচেয়ে আকর্ষণীয় নাম রয়েছে। গার্ডেন কর্তৃপক্ষের মতে, গোলাপ রোপণকারী লোকেরা তাদের এই নামগুলি দিয়েছিল, যা গাছের পাশের ফলকগুলিতে প্রদর্শিত হয়েছে। ফলকগুলিতে প্রদর্শিত কিছু আকর্ষণীয় নাম হ’ল: ব্লু মুন, হার্টস অফ হার্টস, মিল্কিওয়ে, গান ও নৃত্য, ওল্ড টাইমার, গ্ল্যাডিয়েটার, এনচ্যান্টেড, ইংল্যান্ডের গর্ব, আমেরিকান হোম, মাদাম ভায়োলেট, পিস।

গোলাপের উপর তাদের গবেষণা পরিচালনার জন্য রোজ সোসাইটি অফ পুনে বাগানটি ব্যবহার করে। এই ক্রিয়াকলাপগুলি ছাড়াও সমাজ এই ফুলের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে সভা, সেমিনার এবং বক্তৃতাও পরিচালনা করে।

এর দুর্দান্ত গোলাপ সংগ্রহের পাশাপাশি বাগানের একটি জগিং ট্র্যাকও রয়েছে, কেন্দ্রে একটি গ্যাজেবো এবং প্রচুর বেঞ্চগুলি প্রাঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ে। সমস্ত বয়সের লোকেরা শিথিল ও সামাজিকীকরণের জন্য এই জায়গাটি পরিদর্শন করে।





Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts