জরিপ অনুযায়ী

প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ বলেছেন যে সমীক্ষা অনুসারে, পাকিস্তানের অর্থনীতিতে ব্যবসায়ের আস্থা গত চার বছরে একটি উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা অত্যন্ত স্বাগত।

শাহবাজ শরীফ দেশীয় অর্থনীতিতে সাম্প্রতিক গ্যালাপ জরিপ ব্যবসায় কনফেডারেশন সূচক প্রতিবেদনের বিষয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে গ্যালাপ জরিপ অনুসারে, পাকিস্তানের অর্থনীতিতে ব্যবসায়ের আস্থা গত ৪ বছরের উচ্চতর স্তরে রয়েছে।

শাহবাজ শরীফ বলেছিলেন যে সরকারী ব্যবস্থা ও সংস্কার এজেন্ডা সিস্টেমে স্বচ্ছতা এনেছে, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সুবিধার্থে, এফবিআর ডিজিটালাইজেশন, জ্বালানি খাতের সংস্কারগুলি ব্যবসা এবং বিনিয়োগের জন্য নতুন উপায় উন্মুক্ত করেছে।

তিনি আরও যোগ করেছেন যে উন্নত অর্থনৈতিক সূচক, আন্তর্জাতিক credit ণ রেটিংয়ের উন্নতি স্বচ্ছতার প্রমাণ, সামষ্টিক অর্থনৈতিক সংস্কার সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে শুরু করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে সরকার প্রাতিষ্ঠানিক পারফরম্যান্সকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করছে, সম্প্রতি পিএসই 100 সূচক 1 লক্ষ 47 হাজার পয়েন্টের সর্বোচ্চ স্তর অতিক্রম করেছে।

শাহবাজ শরীফ বলেছিলেন যে ফেডারেল অর্থমন্ত্রী মোহাম্মদ আওরঙ্গজেব এবং তার অর্থনৈতিক দলের প্রচেষ্টা প্রশংসার যোগ্য, সরকার ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য আরও সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করছে।



