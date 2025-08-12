জরিপ প্রকাশ করেছে

একটি নতুন সমীক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে, গত বছরে জনগণের কাছ থেকে আক্রমণাত্মক আচরণের একটি উত্সাহের পাশাপাশি প্রায় 10 টি ফার্মাসির মধ্যে প্রায় নয় জন শপিংপটিংয়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।
ইংল্যান্ডে 476 ফার্মাসির জাতীয় ফার্মাসি অ্যাসোসিয়েশন (এনপিএ) জরিপে দেখা গেছে যে গত বছরে 88 শতাংশ ফার্মেসী শপিং লিফটিংয়ের ঘটনায় বেড়েছে।
প্রায় ৮ 87 শতাংশ ফার্মাসি দলগুলির প্রতি আক্রমণাত্মক বা ভয় দেখানোর আচরণ বৃদ্ধির কথাও জানিয়েছেন, এবং ২২ শতাংশ বলেছেন যে তারা কর্মীদের উপর শারীরিক হামলা প্রত্যক্ষ করেছেন।
যারা পুলিশকে এই দৃষ্টান্তগুলি জানিয়েছেন তাদের মধ্যে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (per৩ শতাংশ) বলেছেন যে তারা অনুভব করেছেন যে প্রতিক্রিয়া অপর্যাপ্ত।
এনপিএ, যা, 000,০০০ এরও বেশি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের ফার্মেসীকে উপস্থাপন করে, অনুসন্ধানগুলি “অগ্রহণযোগ্য” হিসাবে বর্ণনা করেছে।
এনপিএর চিফ এক্সিকিউটিভ হেনরি গ্রেগ বলেছেন: “এগুলি ভয়াবহ অনুসন্ধান এবং দেখায় যে ফার্মেসীগুলি দোকানপাট এবং অন্যান্য অপরাধমূলক আচরণে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখছে।
“এটি বিশেষত শারীরিক হামলার রিপোর্টের পাশাপাশি ফার্মাসি কর্মীদের প্রতি হুমকির কথা শুনে, যা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য।”
বিশেষজ্ঞরা হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে শক্তিশালী ব্যথানাশক বা ওষুধের মতো ওষুধের চুরি যা শরীর এবং মস্তিষ্কের কার্যকারিতাটিকে ধীর করে দেয় “কারও স্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর পরিণতি হতে পারে”।
তবে, বার্মিংহামের ফার্মাসির মালিক সঞ্জীব প্যানেসার বলেছেন, গত 12 থেকে 18 মাসে তার সাইটগুলি জুড়ে ক্ষুদ্র চুরির ক্ষেত্রে একটি “লক্ষণীয় উত্থান” হয়েছে, কিছু লোক এমনকি স্টক সহ ব্যাগগুলি ভরাট করে এবং বাইরে বেরিয়ে এসেছিল।
তিনি আরও বলেছিলেন যে তার কর্মীরা “মৌখিক নির্যাতন বা শারীরিক ভয় দেখানো সহ্য করতে পারে, যার কোনওটিই তাদের ভূমিকার অংশ হওয়া উচিত নয়”।
“এগুলি স্বাস্থ্যসেবা পেশাদার, এখানে তাদের সম্প্রদায়ের সেবা এবং রোগীদের যত্ন নেওয়ার জন্য,” মিঃ প্যানসার যোগ করেছেন।
“এই জাতীয় শত্রুতার মুখোমুখি হওয়া কেবল হতাশাব্যঞ্জকই নয়, কাজের সন্তুষ্টি, মনোবল এবং কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষার অনুভূতিতে স্থায়ী প্রভাব রয়েছে।”
অতীতে, মিঃ প্যানেসার নিরাপত্তারক্ষী রক্ষীদের নিয়ে এসেছেন এবং এমনকি অপরাধীদের বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে তাড়া করেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন: “আমরা বাস্তবায়িত সমস্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সত্ত্বেও আমাদের দলগুলি এই বাস্তবতার সাথে মোকাবিলা করতে দেখে অবিশ্বাস্যভাবে হতাশাব্যঞ্জক।
“আমাদের প্রাঙ্গণকে চুরি থেকে রক্ষা করার দিকে মনোনিবেশ করার পরিবর্তে আমাদের আমাদের সময় এবং শক্তি ব্যয় করা উচিত উদ্ভাবনী পরিষেবাগুলি বিকাশ করা, রোগীর যত্নকে সমর্থন করা এবং সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি করা।”
মিঃ গ্রেগ যোগ করেছেন: “তাদের অ্যাক্সেসযোগ্য প্রকৃতির কারণে, ফার্মাসি দলগুলি প্রায়শই তাদের প্রাথমিক যত্ন সহকর্মীদের তুলনায় অপব্যবহার এবং হুমকির মুখোমুখি হতে পারে।
“যদিও ফার্মেসীগুলি তাদের কর্মী এবং প্রাঙ্গণ রক্ষার জন্য তাদের নিজস্ব পদক্ষেপ নিচ্ছে, তবে দোকানপাটের মতো অপরাধ মোকাবেলায় পুলিশকে আরও অনেক কিছু করা উচিত, যা ক্রমবর্ধমান সাধারণ হয়ে উঠছে।
“দৃ strong ় ব্যথা ত্রাণ বা বেনজোডিয়াজেপাইনগুলির মতো একটি ফার্মাসি থেকে ওষুধের চুরির কারও স্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর পরিণতি হতে পারে।
“শপিং লিফটিং মোকাবেলার পাশাপাশি তাদের কর্মীদের এবং তাদের প্রাঙ্গণ রক্ষার জন্য প্রাথমিক যত্নে অন্যান্য এনএইচএস সহকর্মীদের অনুরূপ সহায়তা দেওয়ার জন্য আমাদের আরও কিছু করা দরকার।”
সরকারী এক মুখপাত্র বলেছেন: “সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দেশজুড়ে দোকান চুরির উত্থান অগ্রহণযোগ্য।
“এই সরকার কার্যকর অনাক্রম্যতা অপসারণ করছে যা বর্তমানে 200 ডলারের নিচে মূল্যবান পণ্যগুলির সাথে জড়িত চুরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং এই গ্রীষ্মে, 500 টিরও বেশি শহর কেন্দ্রগুলি দোকান চুরি এবং সম্পর্কিত অপরাধের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ জোরদার করার জন্য অতিরিক্ত প্রতিবেশী টহল গ্রহণ করছে।
“এনএইচএস স্টাফ এবং কমিউনিটি ফার্মাসিস্টদের নির্দেশিত সহিংসতা বা হয়রানির বিষয়ে আমাদের শূন্য-সহনশীলতার পদ্ধতির রয়েছে। এ কারণেই আমরা শপ কর্মীদের সহিংসতা থেকে রক্ষা করার জন্য আইন নিয়ে আসছি এবং এনএইচএস কর্মীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা হ্রাস করার জন্য সামাজিক অংশীদারিত্ব ফোরামের সুপারিশ গ্রহণ করেছি।”