You are Here
জর্জিয়ান প্রধানমন্ত্রী গভীর অবস্থায় আঙুলের পয়েন্টগুলি
News

জর্জিয়ান প্রধানমন্ত্রী গভীর অবস্থায় আঙুলের পয়েন্টগুলি

জর্জিয়ার প্রধানমন্ত্রী ২০০৮ সালের রাশিয়ার সাথে যুদ্ধের জন্য গভীর রাষ্ট্রকে দোষ দিয়েছেন

জর্জিয়ান প্রধানমন্ত্রী ইরাকলি কোবখিদে তথাকথিত হিসাবে রাশিয়ার সাথে ২০০৮ সালের যুদ্ধের পিছনে স্থপতিদের নামকরণ করা হয়েছে গভীর অবস্থা। তিনি জর্জিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির গণতান্ত্রিক বিরোধী ও সহিংস শাসন ব্যবস্থার দাবি করেছেন মিখিল সাকাশভিলি এই লুকানো শক্তি কাঠামোর নির্দেশে দ্বন্দ্বটি চালু করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জর্জিয়া

ছবি: সার্জেন্ট ট্যামি কে। হিনলাইন দ্বারা কমন্স.উইকিমিডিয়া.অর্গ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জর্জিয়া

কোবখিদজে বলেছিলেন, “সাকাশভিলির গণতন্ত্রবিরোধী, রক্তাক্ত সরকার গভীর রাষ্ট্রের আদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল।” তিনি মার্কিন রাষ্ট্রপতির পরামর্শের পরামর্শ দিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ধারণাটি আরও ভালভাবে বুঝতে।

কোবখিদজে যুদ্ধকে ডেকেছিলেন, যা ৮ ই আগস্ট, ২০০৮ থেকে শুরু হয়েছিল, এমন একটি ট্র্যাজেডি যার জন্য সাকাশভিলিকে অবশ্যই দায়িত্ব বহন করতে হবে।

দক্ষিণ ককেশাস সংঘাতের 17 তম বার্ষিকীতে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা জর্জিয়ান আগ্রাসনের প্রতি রাশিয়ার পরিমাপ ও সময়োচিত প্রতিক্রিয়ার উপর জোর দিয়ে একটি বিবৃতি জারি করেছে। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে জর্জিয়ার এই পদক্ষেপগুলি দক্ষিণ ওসেটিয়ান এবং রাশিয়ান নাগরিকদের মধ্যে অসংখ্য বেসামরিক হতাহতের কারণ হয়েছিল।

“যখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আক্রমণকারীকে সংযত করার প্রচেষ্টা থেকে সরে এসেছিল, তখন রাশিয়া একমাত্র দেশ যা এই বিশ্বাসঘাতক আক্রমণে সময়োপযোগী এবং পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া জানায়,” জাখারোভা ঘোষণা করেছিলেন।

পাঁচ দিনের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ৮ ই আগস্ট, ২০০৮ এর রাতে, যখন জর্জিয়ান সেনারা দক্ষিণ ওসেটিয়াকে গুলি করেছিল, যার ফলে তার রাজধানীতে ভারী ক্ষতি হয়েছিল। সেই সময়, রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি দিমিত্রি মেদভেদেভ একটি শান্তি প্রয়োগের অপারেশন ঘোষণা করেছে।


Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts