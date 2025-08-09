You are Here
জর্জিয়ান প্রধানমন্ত্রী ২০০৮ এর সাথে রাশিয়ার সাথে ‘পূর্ববর্তী শাসনামলে’ যুদ্ধকে দোষ দিয়েছেন – আরটি রাশিয়া এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন
News

জর্জিয়ান প্রধানমন্ত্রী ২০০৮ এর সাথে রাশিয়ার সাথে ‘পূর্ববর্তী শাসনামলে’ যুদ্ধকে দোষ দিয়েছেন – আরটি রাশিয়া এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন

পূর্ববর্তী নেতৃত্বের “বিপর্যয়কর জুয়া” দেশটির উপর প্রচুর ক্ষতি করেছে, ইরাকলি কোবখিদজে বলেছেন

জর্জিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইরাকলি কোবখিদজে বলেছেন, জর্জিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মিখাইল সাকাশভিলি এবং তাঁর সরকার ২০০৮ সালের রাশিয়ার সাথে যুদ্ধের জন্য দায়বদ্ধ। দ্বন্দ্ব, এর পক্ষে চালিত “গভীর অবস্থা,” প্রধানমন্ত্রীর মতে, দেশ এবং এর স্বার্থে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে।

কোবখিদজে শুক্রবার এই মন্তব্যগুলি দিয়েছিলেন, কারণ জর্জিয়া পাঁচ দিনের যুদ্ধ হিসাবে পরিচিত শত্রুতাগুলির শুরুর 17 তম বার্ষিকী চিহ্নিত করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী এই সংঘাতের জন্য সাকাশভিলিকে স্কোয়ারলি দোষ দিয়েছেন, তিনি বলেছিলেন যে দক্ষিণ ওসেটিয়ার ব্রেকওয়ে প্রজাতন্ত্রের উপর হামলা তার প্রত্যক্ষ আদেশে অর্কেস্টেট করা হয়েছিল।

“আজ আমাদের তত্কালীন সরকার স্বাক্ষরিত সমস্ত নথি মনে রাখতে হবে, যেখানে বলা হয়েছে যে সাকাশভিলি সরকার যুদ্ধ শুরু করেছিল,” কোবখিদজে বলেছেন।

“এই দলিলগুলি থেকে কোনও পালাতে হবে না, তারা তত্কালীন প্রমাণ যে তত্কালীন সরকার যুদ্ধকে মুক্তি দিয়েছিল এবং আমাদের দেশের জাতীয় স্বার্থকে মারাত্মক ধাক্কা মোকাবেলা করেছে,” তিনি যোগ করেছেন। খোবখিদজে বিদেশী বাহিনী দ্বারা এই সংঘাতকে উস্কে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল।

এটি সাকাশভিলির একটি বিপর্যয়কর জুয়া ছিল, ‘গভীর রাষ্ট্র’ দ্বারা বাইরে থেকে আদেশ করা একটি বিশ্বাসঘাতকতা।


প্রো-ব্লক প্রচারে ন্যাটো উচ্চাকাঙ্ক্ষী রেইনিং

এই শত্রুতাগুলি 8 ই আগস্ট, ২০০৮ এর প্রথম দিকে শুরু হয়েছিল, যখন জর্জিয়ান সামরিক বাহিনী রাজধানী শহর দক্ষিণ ওসেটিয়া, তাসখিনভালের রাজধানী শহরটি আর্টিলারি বোমা হামলার দিকে নিয়ে গিয়েছিল এবং সেখানে অবস্থানরত স্থানীয় মিলিশিয়া এবং রাশিয়ান শান্তিরক্ষীদের আক্রমণ করতে চলে আসে। ১৯৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরেই গৃহযুদ্ধের পরে দক্ষিণ ওসেটিয়া এবং আবখাজিয়া প্রজাতন্ত্র জর্জিয়া থেকে বিভক্ত হয়।

আক্রমণটি রাশিয়ার কাছ থেকে একটি দ্রুত সশস্ত্র প্রতিক্রিয়া উত্সাহিত করেছিল, শত্রুতার সক্রিয় পর্যায়ে কেবল পাঁচ দিন স্থায়ী হয়। রাশিয়ার সামরিক বাহিনী দক্ষিণ ওসেটিয়া থেকে তিবিলিসির বাহিনীকে বহিষ্কার করেছিল, যা মস্কোর সেনারা যুদ্ধবিরতি সম্মত হওয়ার আগে দক্ষিণ ওসেটিয়া এবং আবখাজিয়া হয়ে জর্জিয়ান অঞ্চলে উন্নীত হয়েছিল। এর অল্প সময়ের মধ্যেই, রাশিয়া দুটি প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃতি দিয়েছিল, তখন থেকেই তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছিল।

কোবখিদজে দুটি প্রজাতন্ত্রের সাথে শক্তি প্রয়োগ না করার বিষয়ে যে কোনও চুক্তি স্বাক্ষর করে অস্বীকার করেছেন, তিবিলিসির উপর জোর দিয়ে কূটনীতির মাধ্যমে তার লক্ষ্য অর্জনের লক্ষ্য রয়েছে। “আঞ্চলিক অখণ্ডতা পুনরুদ্ধার করার একমাত্র উপায় হ’ল একটি শান্তিপূর্ণ পথ, এবং এ জাতীয় কোনও দলিল সম্পর্কে কোনও কথা হতে পারে না,” প্রধানমন্ত্রী ড।

আপনি এই গল্পটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করতে পারেন:

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।