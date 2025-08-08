জর্জিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল তার প্রতিপক্ষকে ক্যাম্পেইন ফিনান্সিংয়ের বিষয়ে গভর্নরের রিপাবলিকান প্রাথমিক রেসে মামলা করছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
গভর্নরের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় রিপাবলিকান প্রার্থী জর্জিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল ক্রিস কার লেঃ গভর্নর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। বার্ট জোন্স, তার জিওপি প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রচারের তহবিলের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে।
ক্যার একটি ফেডারেল বিচারককে তার নেতৃত্ব কমিটি থেকে অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতা স্থায়ীভাবে অবরুদ্ধ করতে বলেছিলেন, একটি তহবিল সংগ্রহের সরঞ্জাম যা রাজ্যের গভর্নর, লেফটেন্যান্ট গভর্নর এবং আইনসভা নেতাদের সীমাহীন তহবিল সংগ্রহের অনুমতি দেয়।
উভয় পুরুষই পরের বছরের নির্বাচনের পরে মেয়াদী-সীমাবদ্ধ জিওপি গভর্নর ব্রায়ান কেম্পকে সফল করতে রিপাবলিকান প্রার্থীদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।
কার যুক্তি দিয়েছিলেন যে জোনসের নেতৃত্ব কমিটি অ্যাটর্নি জেনারেলের প্রথম সংশোধনী অধিকারকে মুক্ত বক্তৃতার অধিকার এবং তার 14 তম সংশোধনী অধিকারকে একটি প্রচারের অর্থ কাঠামো স্থাপনের মাধ্যমে সমান সুরক্ষার অধিকার লঙ্ঘন করেছে যা জোন্সকে বাড়িয়ে তোলে এবং তার প্রচারে কার কতটা ব্যয় করতে পারে তা সীমাবদ্ধ করে। একটি 2021 রাষ্ট্রীয় আইন যা নেতৃত্বের কমিটি তৈরি করে সিএআর বা অন্যান্য ঘোষিত প্রার্থীদের তহবিল সংগ্রহের যানবাহনে অ্যাক্সেস পেতে দেয় না।
কারের নিয়মিত প্রচার কমিটি তার প্রাথমিক প্রচারের জন্য প্রতিটি দাতার কাছ থেকে, 8,400 এবং সম্ভাব্য প্রাথমিক রানঅফের জন্য 4,200 ডলার বাড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ।
কার ক্যাম্পেইনের মুখপাত্র জুলিয়া ম্যাজোন একটি বিবৃতিতে বলেছিলেন যে জোনস “তার অবস্থান অবদানের সীমাটিকে সরিয়ে রাখতে, আইনসভা সেশনের সময় ছয়-চিত্রের চেক উত্থাপন এবং আনলিমিটেড অর্থকে একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রাথমিক হিসাবে তৈরি করতে কেবল তিনি অ্যাক্সেস করতে পারেন।”
“রিপাবলিকানরা বার্ট জোন্সকে ঘিরে অনৈতিক, অবৈধ এবং দুর্নীতিগ্রস্থ আচরণের মেঘকে উপেক্ষা করতে পারে না,” ম্যাজোন বলেছিলেন।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, “নেতৃত্ব কমিটিগুলি কখনই অনিয়ন্ত্রিত প্রচারণা মেশিন হওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল না।” “আদালত এর আগে এ বিষয়ে রায় দিয়েছে এবং সংবিধান এখানে যা ঘটছে ঠিক তা নিষিদ্ধ করেছে। আমরা স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার মানকে সমর্থন করার জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছি।”
এরই মধ্যে জোনসের অভিযানের একজন মুখপাত্র ক্যারকে ভণ্ডামি বলে অভিযোগ করেছেন যেহেতু তাঁর অফিস আগে একই আইনকে রক্ষা করেছিলেন যে তিনি এখন আদালতে চ্যালেঞ্জ করছেন। ক্যার যুক্তি দিয়েছেন যে অ্যাটর্নি জেনারেলকে ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাথে একমত না হলেও চ্যালেঞ্জযুক্ত আইন রক্ষা করতে হবে।
“জর্জিয়ার অপ্রয়োজনীয় অ্যাটর্নি জেনারেল দু’বছর আগে এই আইনটি রক্ষা করেছিলেন,” কেন্ডিল পার্কার, জোনসের মুখপাত্র বলেছেন। “এখন, তিনি গভর্নরের হয়ে প্রার্থী হচ্ছেন এবং তিনি যে আইনটি একবার রক্ষা করেছিলেন তা চ্যালেঞ্জ করতে চান। ভণ্ডামি যদি অলিম্পিক খেলা হত তবে সে স্বর্ণ গ্রহণ করত।”
ক্যার ব্যক্তিগতভাবে ধনী না হওয়ায় অর্থ সংগ্রহের জন্য তার আরও বেশি সময় প্রয়োজন বলে গত বছর তার গৌরবময় বিড চালু করেছিলেন। তাঁর প্রচারটি কয়েক মাস ধরে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে জোন্স তার প্রাথমিক প্রচারকে সমর্থন করার জন্য তার নেতৃত্ব কমিটি এবং পারিবারিক সম্পদ ব্যবহার করবে।
সিএআরএআর ক্যাম্পেইনটি তার নেতৃত্ব কমিটিতে যে ১০০ মিলিয়ন ডলার loan ণ জোনের উত্সটি রাষ্ট্রীয় নীতিশাস্ত্র কমিশন তদন্ত করার চেষ্টা করেছে, যদিও কমিশন তদন্ত শুরু করতে অস্বীকার করেছিল, উল্লেখ করে যে সিএআর আইনী লঙ্ঘনের অভিযোগ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।
অ্যাটর্নি জেনারেলের প্রচারটি মার্কিন জেলা জজ মার্ক কোহেনের ২০২২ সালের রায়কে নির্দেশ করেছে যে কেম্পের জন্য একটি নেতৃত্ব কমিটি সেই বছরের রিপাবলিকান প্রাথমিকের সময় কেম্পের পুনঃ-নির্বাচন প্রচারের জন্য অর্থ ব্যবহার করতে পারে না। কোহেন আবিষ্কার করেছেন যে “অসম প্রচারণা ফিনান্স স্কিম” জিওপি প্রাথমিক চ্যালেঞ্জার এবং প্রাক্তন মার্কিন সেন ডেভিড পেরডু -র বক্তৃতার প্রথম সংশোধনী অধিকারকে লঙ্ঘন করেছে।
কোহেন রায় দিয়েছেন যে কেম্প নেতৃত্ব কমিটির জন্য অর্থ সংগ্রহ চালিয়ে যেতে পারে তবে বলেছিলেন যে গভর্নর প্রাথমিকের মধ্যে পেরডুর বিরুদ্ধে এটি ব্যয় করতে পারেন নি।
“এই ইতিহাসের সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, মিঃ জোন্স এবং তার নেতৃত্ব কমিটি, ডাব্লুবিজে নেতৃত্ব কমিটি, ইনক।, এই আদালতের পূর্বের রায়গুলি উপেক্ষা করছে এবং নেতৃত্বের কমিটি ব্যবহার করছে – যার কোনও অবদান বা সমন্বিত ব্যয়ের সীমা নেই – একজন ছাড়া প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রাথমিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে,” কারের মামলা পড়েছে। “
কার কোহেনের শাসনের চেয়ে জোন্স নেতৃত্ব কমিটিতে অতিরিক্ত বিধিনিষেধের সন্ধান করছেন। অ্যাটর্নি জেনারেল প্রাথমিক জাতি শেষ না হওয়া পর্যন্ত লেফটেন্যান্ট গভর্নরের নেতৃত্ব কমিটির কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ এবং ব্যয় উভয়ই কেটে ফেলতে বলছেন।
তিনি নেতৃত্বের কমিটি কর্তৃক সমস্ত ব্যয় তদারকি করার জন্য একটি ফেডারেল ম্যাজিস্ট্রেট বিচারককে নিয়োগের জন্য অনুরোধ করছেন এবং জোনসের নিয়মিত প্রচার কমিটি জোনসের গৌরবজনিত রানকে সমর্থন করার জন্য নেতৃত্ব কমিটির ইতিমধ্যে ব্যয় করা যে কোনও অর্থ পরিশোধ করে।
“Loan ণ এবং এর পরিমাণ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ মিঃ জোন্সও নেতৃত্ব কমিটিতে সীমাহীন তহবিল সংগ্রহ করতে সক্ষম, তারপরে উত্থাপিত তহবিলের কাছ থেকে loan ণ পরিশোধ করুন যে তার পরে সরাসরি তার প্রচারের অ্যাকাউন্টে প্রয়োগ করা যেতে পারে, কার্যকরভাবে এই ডলার থেকে অবদানের সীমা সরিয়ে দেয়,” মামলাটি বলেছে।
ক্যার জিজ্ঞাসা করেছেন যে আদালত জোন্সকে ডার্ক মানি গ্রুপগুলিকে কোনও নগদ প্রদান বা প্রাথমিকের সময় তার নিয়মিত প্রচার কমিটিতে কোনও loans ণ দিতে বাধা দেয়। তিনি ম্যাজিস্ট্রেট বিচারককেও তদন্ত করতে চান যেখানে জোনসের million 10 মিলিয়ন loan ণ থেকে এসেছে, 2022 আর্থিক প্রকাশের কথা উল্লেখ করে যে জোনসের সেই পরিমাণের loan ণের জন্য পর্যাপ্ত তরল সম্পদ নেই।
অ্যাটর্নি জেনারেলের প্রচারণা উদ্বেগ প্রকাশ করে চলেছে যে জোনস তার loan ণ পরিশোধের জন্য সীমাহীন অর্থ সংগ্রহ করতে পারে এবং তারপরে প্রাথমিকের জন্য তার প্রার্থী কমিটিকে পরিশোধিত অর্থ প্রদান করতে পারে, যুক্তি দিয়ে যে এটি প্রচারণার অবদানের বিধিনিষেধ নষ্ট করবে।
“মিঃ জোন্স প্রাথমিকটিতে সীমাহীন পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় করছেন – এবং মিঃ ক্যার জর্জিয়ার বিদ্যমান প্রচারের অবদানের সীমা দ্বারা তিনি কী উত্থাপন করতে পারেন তার মধ্যে সীমাবদ্ধ,” মামলাটিতে লেখা আছে। “এই আদালতের উচিত প্রাথমিক নির্বাচনের সময় মিঃ জোন্সকে তার নেতৃত্ব কমিটি ব্যবহার করতে বাধা দিয়ে এই অসম খেলার মাঠটি সমতল করা উচিত।”
জোনসের তহবিল সংগ্রহের ক্রিয়াকলাপ আইনী কিনা সে সম্পর্কে একটি পরামর্শমূলক আইনী মতামতের জন্য কারের প্রচার এথিক্স কমিশনেও আহ্বান জানিয়েছে।
রিপাবলিকান প্রাথমিক মে মাসে অনুষ্ঠিত হবে এবং বেগুনি রাজ্যে পরের বছর সাধারণ নির্বাচনটি দেশের অন্যতম ব্যয়বহুল গভর্নরের দৌড় হিসাবে প্রত্যাশিত।
