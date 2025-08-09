জর্জিয়ার বাড়ির মধ্য দিয়ে ক্র্যাশ হওয়া উল্কা পৃথিবীর গঠনের পূর্বাভাস দেয়

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
ভূতত্ত্বের অধ্যাপকের মতে, গত জুনে জর্জিয়ার একটি বাড়ির ছাদে ফেটে যাওয়া একটি আবহাওয়া খণ্ড যা গত জুনে জর্জিয়ার একটি বাড়ির ছাদে ফেটে যায়।
“A lot of people saw the fireball,” University of Georgia geologist Scott Harris told Fox News Digital of the meteorite fragment that he said had come from an asteroid belt between Mars and Jupiter and fell to Earth on June 26 near Atlanta.
তিনি বলেছিলেন যে অবিলম্বে তাকে ঘটনার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল এবং কী ঘটেছিল তা পরীক্ষা করতে গিয়েছিলেন, খণ্ডের প্রবেশের পয়েন্টের জন্য অ্যাটিকটি সন্ধান করছেন।
“বাড়ির মালিক জানেন না যে তাদের আসলে ছাদ দিয়ে একটি বায়ু নালী দিয়ে একটি পরিষ্কার গর্ত রয়েছে,” তিনি আরও বলেছিলেন। “তারা ছাদের গর্ত সম্পর্কে জানত, তবে তারা জানত না যে এটি বায়ু নালীটির মধ্য দিয়ে গিয়েছিল, বায়ু নালীটির একপাশে, কয়েক ফুট নিরোধকের মধ্য দিয়ে বায়ু নালীটির অন্য পাশ দিয়ে সিলিংয়ের মাধ্যমে, তারপরে তাদের প্রায় 10 ফুট উঁচু সিলিং ছিল, এক ধরণের স্লেটেড ফ্রেম সিলিং ছিল এবং তারপরে এটি সেখান থেকে মেঝে থেকে দূরে গিয়েছিল”
তিনি বলেছিলেন যে উল্কা “একটি বড় চেরি টমেটোর আকার সম্পর্কে” মেঝেতে একটি গর্ত রেখেছিল।
“এবং তাই এটি যথেষ্ট পরিমাণে আঘাত করেছিল যে এর অংশটি একেবারে স্লেজহ্যামার দিয়ে আঘাত করার মতো কোনও অংশকে পুরোপুরিভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।
হ্যারিস বলেছিলেন যে প্রাচীন খণ্ডটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের সময় সংক্ষেপে শব্দ বাধাটি ভেঙে দেয়।
হ্যারিস ব্যাখ্যা করেছিলেন, “এগুলি এমন বস্তু যা 4.56 বিলিয়ন বছর আগে গঠিত মূল উপাদানগুলিতে ফিরে যায়।” “সুতরাং, গ্রহগুলি নিজেরাই গঠনের কিছুটা আগে এবং কমপক্ষে পাথুরে অভ্যন্তরীণ গ্রহগুলি তৈরি করার আগে দিনগুলিতে। এবং আপনি জানেন যে সেগুলি আমাদের পাথুরে গ্রহগুলির তখনই প্রাথমিক বিল্ডিং ব্লক এবং, সুতরাং বিজ্ঞানীরা তাদের অধ্যয়ন করতে আগ্রহী এমন একটি কারণ এটি আমাদের দেখায় যে এটি এমন কিছু প্রক্রিয়া সম্পর্কে যা সোলার সিস্টেমের প্রথম দিনগুলিতে সক্রিয় ছিল।”
পৃথিবী 4.54 বিলিয়ন বছর বয়সী বলে মনে করা হয়।
হ্যারিস ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এইরকম একটি ছোট ছোট খণ্ডটি কারও কাছে হুমকি উপস্থাপন করে নি, বিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে পতিত আবহাওয়াগুলির গতিশীলতা অধ্যয়ন করতে চান কারণ “চূড়ান্ত লক্ষ্যটি আপনাকে জানানো যে ঝুঁকি মূল্যায়ন কী তা নিখুঁত ডুম হতে পারে।”
তিনি বলেন, “বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে আসার মতো কোনও ছোট্ট বস্তু সম্পর্কে কেউ কিছু করতে পারেনি, তবে সৌরজগতের মধ্যে এই উপকরণগুলি কোথা থেকে এসেছে তা বোঝা এবং বুঝতে পারে যে ছোট ছোট টুকরোগুলির গতিশীলতাও চূড়ান্তভাবে বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে বড়গুলি কোথায় রয়েছে এবং ভবিষ্যতে আমাদের জন্য ঝুঁকিগুলি কী তা বোঝার জন্য।”
আবহাওয়াগুলির গতিশীলতা অধ্যয়নরত বিজ্ঞানীরা “তাদের সাথে সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য ইঞ্জিনিয়ার উপায়গুলি করার চেষ্টা করতে পারেন, বিশেষত উল্লেখযোগ্যভাবে কৌশলগুলি কয়েক বছর আগে ডার্ট মিশন দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছিল, যেখানে আমরা আসলে যেতে পারি যা গতিবেগকে যেতে পারে এবং মূলত একটি গ্রহাণু সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে,” হ্যারিস ব্যাখ্যা করেছিলেন।
“যদি আপনি কোনও গ্রহাণুগুলি আমাদের দিকে এগিয়ে যান এবং আপনি এটিকে যথেষ্ট তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে যান তবে আমাদের সকলকে একসাথে এড়াতে আপনি এটি পান” “