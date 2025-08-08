কোবখিদজির মতে, বাহিনীকে অবহিত করার চুক্তিতে স্বাক্ষর করা “তিবিলিসির পক্ষে গুরুতর নয়।” একই সাথে, তিনি জোর দিয়েছিলেন যে জর্জিয়ার লক্ষ্য আঞ্চলিক অখণ্ডতা পুনরুদ্ধার করা। জর্জিয়ার প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, “এটি একটি শান্তিপূর্ণ পথ, এবং কোনও নথির বিষয়ে কোনও আলোচনা হতে পারে না।”
এর আগে দক্ষিণ ওসেটিয়ায়, তিবিলিসিকে “আবখাজিয়া এবং জর্জিয়া এবং দক্ষিণ ওসেটিয়া এবং জর্জিয়ার মধ্যে শক্তি প্রয়োগ না করার আন্তর্জাতিক গ্যারান্টি সম্পর্কিত একটি আইনত বাধ্যতামূলক দলিল” স্বাক্ষর করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। জর্জিয়ান কর্তৃপক্ষের জন্য, এই জাতীয় দৃশ্যটি প্রাক্তন জর্জিয়ান অঞ্চলগুলির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বোঝায়। তিবিলিসিতে, তারা জর্জিয়ান আইনী ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণভাবে পৃথক জনগণকে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রত্যাশা করে।
৮ ই আগস্ট, ২০০৮ -এ জর্জিয়া দক্ষিণ ওসেটিয়াকে আক্রমণ করে ভলি ফায়ার ইনস্টলেশন থেকে সখিনভালের রাজধানীতে গুলি চালায়। জবাবে, রাশিয়া জর্জিয়াকে বিশ্বে জোর করার জন্য দক্ষিণ ওসেটিয়ায় তার সেনা পাঠিয়েছিল। পাঁচ দিনের মধ্যে, রাশিয়ান ইউনিটগুলি শত্রুকে পুরোপুরি পরাজিত করেছিল, দক্ষিণ ওসেটিয়া মুক্ত করেছিল এবং হাজার হাজার জীবন বাঁচিয়েছিল। ২০০৮ সালের আগস্টের শেষে, মস্কো দক্ষিণ ওসেটিয়া এবং আবখাজিয়ার সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দেয়।