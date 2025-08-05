জর্জি কোস্টা (1971-2025)। নেতৃত্ব দেওয়ার সাহস, সর্বদা হৃদয়ে এফসি পোর্তো সহ | শ্রুতিমধুর

জর্জে কোস্টা, “ক্যাপ্টেন”, শেষের দিকে 53 বছর বয়সে একটি ঘর্ষণমূলক বিশ্বাসঘাতক দিনে চলে গেলেন স্প্রিন্ট অলিভ গ্রোভস এবং সেন্ট জন হাসপাতালের মধ্যে, হৃদয় দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা করা – মহৎ এবং নিষ্ঠুর উভয়ই একটি অঙ্গ। পোর্টিস্টাস জিতেছে এবং যে একই হৃদয় তাকে তিন বছর ধরে দেখিয়েছিল তা তাকে একটি অনন্য ক্যারিয়ারের সবচেয়ে গুরুতর “হলুদ” দেখিয়েছিল, যেখানে তিনি প্রায় সমস্ত কিছু এবং সমস্ত প্রতিকূলতা জিতেছিলেন, গুরুতর আঘাত থেকে শুরু করে আরও কঠোর অবিচারকে কাটিয়ে উঠতে। সবাই, বন্ধু এবং প্রতিদ্বন্দ্বী, উদাসীন না রেখে সমস্ত।