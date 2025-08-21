জর্জ আরআর মার্টিনকে গ্রহণ করার সময় এসেছে শীতের বাতাসের ow ণী

দেখুন, আমি পড়তে চাই শীতের বাতাস যতটা কেউ। বরফ ও আগুনের একটি গান ব্র্যান্ডন স্যান্ডারসনের ঠিক পাশেই একটি মাস্টারপিস এবং আমার প্রিয় ফ্যান্টাসি বইয়ের একটি সিরিজ মিসবার্ন। এবং যখন গেম অফ থ্রোনস‘সমাপ্তি আমাদের কোথায় এটি নিয়ে গেছে সে সম্পর্কে কিছু ধারণা দেয়, আমি জর্জ আরআর মার্টিনের শেষ দুটি বইয়ের জন্য সত্যিকারের দৃষ্টিভঙ্গি অনুভব করা ছাড়া আর কিছুই পছন্দ করি না।
তবে আমাদের মধ্যে কেউই মার্টিনের জগতে ফিরে যেতে চাই না কেন, কঠোর সত্যটি হ’ল তিনি আমাদের ow ণী করেন না। এটা কোন গোপন বিষয় শীতের বাতাস দীর্ঘ সময়ের জন্য বিলম্বিত হয়েছে, এবং আমরা সকলেই এ সম্পর্কে অভিযোগ শুনেছি – মার্টিন অন্তর্ভুক্ত। এগুলি হালকা হৃদয়ের রসিকতা থেকে শুরু করে ক্রমবর্ধমান ঝামেলাযুক্ত মন্তব্য পর্যন্ত রয়েছে।
মার্টিন নিজেই বারবার সম্বোধন করেছেন শীতের বাতাসএর 13 বছরের বিলম্ব, এমনকি এটি কল করা “তাঁর জীবনের অভিশাপ। “এটি স্পষ্ট যে লেখক সিক্যুয়ালটি পছন্দ করবেন – এবং বরফ ও আগুনের একটি গান সাধারণভাবে – শেষ করা। এবং যে কোনও ভাগ্যের সাথে, আমরা একটি দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ইতিবাচক আপডেট পাবেন শীতের বাতাস অদূর ভবিষ্যতে।
যাইহোক, এমনকি যদি এটি না ঘটে তবে এটি যথেষ্ট হতে হবে। কখন এবং যদি মার্টিন প্রকাশ করে শীতের বাতাস সম্পূর্ণরূপে লেখকের উপর নির্ভর করে এবং তাঁর প্রকাশক। ভক্তরা সে সম্পর্কে তাদের অনুভূতির অধিকারী, তবে তারা মার্টিনের সমস্যাগুলি সেই অনুভূতিগুলি করার অধিকারী নয়। শেষ পর্যন্ত, কোনও শিল্পী আমাদের তাদের কাজ ow ণী নয় – এবং স্রষ্টাদের প্রতি ক্ষতিকারক আচরণ প্রদর্শন করা এটি পরিবর্তন করবে না।
অসম্পূর্ণ গল্পগুলি হতাশাব্যঞ্জক, তবে আমরা আর্ট owed ণী নই – এমনকি শীতের বাতাসও
শীতের বাতাস শিল্পীরা তাদের কারও কাজের ow ণী কিনা তা নিয়ে নিয়মিত অনলাইন বিতর্ক ছড়িয়ে দিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত উত্তরটি নেই। যদিও কিছু নির্মাতারা তাদের শ্রোতাদের প্রতি কর্তব্য বোধ করতে পারে তবে এটি কোনও প্রদত্ত নয়। তারা যখন তাদের সৃষ্টিতে আসে তখন তারা শটগুলিকে কল করে এবং এটি তাদের ছেড়ে দিতে কতক্ষণ সময় নেয় – এবং যদি তারা এগুলি একেবারেই ছেড়ে দেয় তবে তা প্রসারিত করে।
মার্টিন তার প্রকাশকের সাথে যে চুক্তি করেছেন তার বাইরেও লেখককে তার সিরিজটি শেষ করার বা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার সিক্যুয়ালটি ঘুরিয়ে দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। এ সম্পর্কে হতাশাগুলি সম্ভবত অনিবার্য, তবে তারা লেখকের কাছে ব্যক্তিগত জব তৈরি করার বা তার ভবিষ্যতের বিষয়ে অনুমান করার কোনও অজুহাত নয়।
এবং এটি লক্ষণীয় এ জাতীয় ভাষ্য তৈরি করতে যাচ্ছে না শীতের বাতাস দ্রুত মুক্তি। মার্টিন 2024 সালে তাঁর লেখার লড়াই সম্পর্কে প্রকাশ করেছিলেন একটি ব্লগ নয় পোস্ট, স্বীকার করে যে বিশ্বের রাজ্য তাকে অনুভব করেছিল “ক্রোধ এবং হতাশা।“তিনি প্রকাশ করেছেন যে তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না”সান্ত্বনা“পেনিং এ বাতাস বা রক্ত ও আগুন, যা তিনি একটি ভাল লক্ষণ হওয়া উচিত তার সময় নিন।
একটির জন্য, মার্টিনের সুস্থতা প্রথমে আসে এবং তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বা আরও বেশি চাপ দেওয়া লেখার প্রকল্পগুলি অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত যদি তিনি এটি করতে চান। অতিরিক্তভাবে, এটি সন্দেহজনক যে নিজেকে জোর করে শীতের বাতাস একটি শক্তিশালী বইয়ের ফলাফল হবে। এবং শেষ পর্যন্ত, সবাই এটাই চায়সেখানে যেতে কতক্ষণ সময় লাগে না কেন।
বরফ ও আগুনের একটি গান বেশিরভাগ স্টলড বইয়ের সিরিজের চেয়ে ভাল
বরফ ও আগুনের একটি গান বছরের পর বছর ধরে স্টল করার একমাত্র ফ্যান্টাসি বইয়ের সিরিজ নয়, যদিও পাঠকদের একটি জিনিসের জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত: কমপক্ষে মার্টিনের গল্পটি একটি সমাপ্ত টিভি অভিযোজন পেয়েছে। এমনকি যদি এটি পরবর্তী দুটি বই পাওয়ার মতো না হয় তবে এটি বন্ধ করে দেয়। প্রতিটি অসম্পূর্ণ সিরিজ এটি পায় না।
মার্টিনের আপডেটগুলি বোঝায় যে তিনি এখনও শেষ করতে চান শীতের বাতাস, গেম অফ থ্রোনস ‘ উপন্যাসগুলির যথাযথ ধারাবাহিকতা না হওয়া পর্যন্ত ভক্তদের নিজের দিকে এগিয়ে যাওয়ার এক দুর্দান্ত উপায়। মার্টিন শোরনারদের প্রধান গল্পের বীট দেওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী কিস্তিটিকে ঘিরে এতটা জরুরি অবস্থা নেই।
আমরা সম্ভবত অনুমান করতে পারি ড্রাগন সহ একটি নাচ‘ক্লিফহ্যাঙ্গার এইচবিও সিরিজের উপর ভিত্তি করে সমাধান করে – এবং আমরা নির্দিষ্ট চরিত্রগুলির জন্য পরবর্তী কী তা অনুমান করতে পারি। এমনকি যদি এটি না হয় তবে এটি এখনও মার্টিনের সাথে যেভাবে আচরণ করা হয়েছিল তা ন্যায়সঙ্গত হবে না শীতের বাতাস।
সূত্র: একটি ব্লগ নয়
- প্রকাশক (গুলি)
-
বান্টাম স্পেকট্রা
- লেখক (গুলি)
-
জর্জ আরআর মার্টিন
- জেনার (গুলি)
-
কল্পনা