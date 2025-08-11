জর্জ ও বার্থার ম্যারেজ শোকারে ক্যারি কুন

সতর্কতা: গিল্ডেড বয়স সিজন 3 এর সমাপ্তির জন্য স্পোলাররা – “আমার মন তৈরি হয়েছে”ক্যারি কুন শেষে বার্থা এবং জর্জ রাসেলের (মরগান স্পেক্টর) বিবাহের ভাঙ্গনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন সোনার বয়স মৌসুম 3। বার্থার সর্বশেষ সমাজের বিজয়ের পরে সকালে, তার স্বামী একটি বোমা ফেলেছিলেন যে তিনি চলে যাচ্ছেন, এবং জর্জ বার্থা বা নিজেকে ক্ষমা করতে পারেন না তাদের মেয়ে গ্লাডিস (তাইসা ফার্মিগা), হেক্টর, ডিউক অফ বকিংহাম (বেন ল্যাম্ব) এর সাথে একটি সাজানো বিবাহের জন্য।
জর্জ রাসেলও একটি হত্যার প্রচেষ্টা থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন সোনার বয়স মরসুম 3 এর সমাপ্তি। তাঁর নিকট-মৃত্যুর অভিজ্ঞতা অনুসরণ করে, জর্জ তার জীবন এবং ভুলগুলি মূল্যায়ন করেছেন, বার্থার প্রতি তাঁর বিরক্তি নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী, এবং নিজেই গ্ল্যাডিসকে ডিউকে বিয়ে করার জন্য।
কথা বলছি লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমসজর্জ এবং বার্থা রাসেলের বিয়ের সাথে যা ঘটেছিল তা নিয়ে ক্যারি কুন গভীরভাবে ডাইভ করেছিলেন। যে স্বীকার “আমি জানি না জর্জ এবং বার্থার কী হবে,” কুন উভয় চরিত্রের দৃষ্টিভঙ্গির দিকে নজর রেখেছিল, এটি উল্লেখ করে তাদের বিয়ের বিষয়গুলি হ’ল “বেশ জটিল।” নীচে ক্যারির উদ্ধৃতিটি পড়ুন:
“আমি জানি না জর্জ এবং বার্থার কী হবে। আমি জানি যে বার্থা নিরলস, এবং সে হাল ছাড়বে না। তবে আমি যা ভালবাসি তা হ’ল জর্জের নিকট-মৃত্যুর অভিজ্ঞতা রয়েছে, যা খুব ব্যঙ্গ করছে, এবং তিনি তাঁর নিজের জীবন, তাঁর নিজের পছন্দগুলি নিয়ে প্রশ্ন শুরু করেছেন, আমি মনে করি এটি খুব জটিল, যদিও তিনি খুব জটিল ছিলেন যে তিনি খুব জটিল ছিলেন, যদিও তিনি খুব দৃ solid ়ভাবে বলেছিলেন, যদিও তিনি খুব দৃ solid ়ভাবে লড়াই করছেন, যদিও তিনি খুব দৃ solid ়ভাবে লড়াই করছেন, যদিও তিনি খুব দৃ solid ়ভাবে লড়াই করেছেন, যদিও তিনি খুব দৃ solid ়ভাবে লড়াই করছেন, যদিও তিনি খুব দৃ solid ়ভাবে লড়াই করছেন, যদিও তিনি খুব দৃ solid ়ভাবে বলেছিলেন, যদিও তিনি খুব দৃ solid ়ভাবে লড়াই করছেন,”
ক্যারি কুন আরও বার্থার চিন্তাভাবনাটি আবিষ্কার করে, উল্লেখ করে যে তার চরিত্রের জন্য, জর্জের ক্রোধ “নীল থেকে বেরিয়ে আসে,” এটি শ্রোতাদের কাছে স্পষ্ট ছিল তার স্ত্রীর সাথে জর্জের একরকম ক্রোধ সোনার বয়স 3 মরসুম একটি ফুটন্ত পয়েন্টে পৌঁছতে চলেছে। নীচে কুনের উদ্ধৃতিটি পড়ুন:
“বার্থা তার পছন্দগুলির প্রভাব সম্পর্কে থামেনি এবং স্টক নেয়নি, এবং তাই এটি নীল থেকে বেরিয়ে আসে B
জর্জ এবং বার্থার বিবাহ বিচ্ছেদের অর্থ গিল্ডড বয়স সিজন 4 এর জন্য কী বোঝায়
আগে সোনার বয়স মরসুম 3, জর্জ এবং বার্থা রাসেল সিরিজের সবচেয়ে শক্তিশালী বিবাহ উপভোগ করেছেন। রবার ব্যারন জর্জ নিউইয়র্ক হাই সোসাইটিতে তাঁর স্ত্রীর উত্থানের ইচ্ছাকে সমর্থন করেছিলেন এবং বার্থা প্রায়শই তার ব্যবসায়িক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে জর্জের গোপন অস্ত্র ছিলেন। জর্জ বার্থাকে ছেড়ে যাওয়া একটি খাঁটি শকের মতো মনে হচ্ছে, এটি 3 মরসুম জুড়ে এটি তৈরি করা সত্ত্বেও।
জর্জ বার্থা ত্যাগ করছেন সোনার বয়স মিসেস রাসেল যেমন নিউ ইয়র্ক হাই সোসাইটির পিনাকল অবস্থান অর্জন করেছেন, মিসেস অ্যাস্টারকে (ডোনা মারফি) সাপ্লান্ট করে যেমন মরসুম 3 এর সমাপ্তি এসেছে। তবে তার স্বামী ছাড়া বার্থা তার শক্তি এবং প্রভাবের হ্রাসের মুখোমুখি হতে পারে সোনার বয়স মরসুম 4।
এইচবিও পুনর্নবীকরণ হয়েছে সোনার বয়স মরসুম 4 এর জন্য।
ক্যারি কুন যেমন উল্লেখ করেছেন, বার্থা তার ক্রিয়াকলাপের কারণে জর্জকে চলে যাওয়ার কারণে যে সমস্যাগুলির কারণে ঘটেছিল তা দেখেনি। সম্ভবত বার্থা এখন আত্মবিশ্বাসের জন্য সময় নেবে। তবে এর সামাজিক কাঠামো দেওয়া গিল্ডড বয়স, এই ব্রেকডাউন থেকে পুনরুদ্ধার করা রাসেলসের বিবাহ জর্জ যা চায় তার উপর নির্ভর করবে।
জর্জ ও বার্থার বিবাহকে গিল্ডড যুগে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে
সোনার বয়স মরসুম 3 বিবাহবিচ্ছেদের প্রবর্তন করেছিল এবং পুরো মরসুম জুড়ে, জর্জ এবং বার্থার বিবাহ লকস্টেপে বিচ্ছেদের দিকে যাত্রা শুরু করে, যদি পুরোপুরি বিবাহবিচ্ছেদ না হয়। এটা সম্ভব যে জর্জ এবং বার্থার বিবাহ সত্যিই শেষ হয়ে গেছে এবং বিবাহবিচ্ছেদ আসতে পারে সোনার বয়স মরসুম 4।
জর্জ এবং বার্থার প্রেমময় সম্পর্ক উপভোগ করা শ্রোতাদের জন্য তাদের বিবাহের অবসান ঘটানো রাসেলরা একটি বিশাল হতাশা হবে। এদিকে, বার্থা তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের কলঙ্কের অবসান ঘটিয়ে তার পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট হতে পারত এবং জর্জ যদি বিবাহবিচ্ছেদ অনুসরণ করেন তবে এটি সমাজে তার নিজের মর্যাদাকে বাঁচাতে পারে।
কোন দিকটি ভবিষ্যদ্বাণী করা শক্ত সোনার বয়স 4 মরসুম জর্জ এবং বার্থার বিবাহ নেবে। গ্লাডিস এবং ডিউকের বিবাহ আরও শক্তিশালী হয়েছে, এবং ল্যারি রাসেল (হ্যারি রিচার্ডসন) এবং মারিয়ান ব্রুক (লুইসা জ্যাকবসন) এছাড়াও আইলটিতে নামতে পারেন, জর্জ এবং বার্থার মধ্যে কিছু ঘটতে পারে।
সূত্র: লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস
সোনার বয়স
- প্রকাশের তারিখ
-
24 জানুয়ারী, 2022
- নেটওয়ার্ক
-
এইচবিও সর্বোচ্চ
- শোরনার
-
জুলিয়ান ফেলো
- পরিচালক
-
দেবোরাহ কাম্পমিয়ার, স্যালি রিচার্ডসন-হুইটফিল্ড
- লেখক
-
জুলিয়ান ফেলো
-
-
মরগান স্পেক্টর
জর্জ রাসেল