জর্জ ক্লুনি নেটফ্লিক্সের নারকোসকে তার প্রিয় সিরিজ বলে এবং এটি গডফাদারের সাথে তুলনা করে
জর্জ ক্লুনি নেটফ্লিক্সের অপরাধ নাটকের একটি বড় অনুরাগী নারকোসএবং এর জন্য তার কিছু খুব উচ্চ প্রশংসা ছিল। ক্লুনি বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত চলচ্চিত্র তারকা, উভয় ভিড়-আনন্দদায়ক ব্লকবাস্টার যেমন মহাসাগর ট্রিলজি এবং প্রশংসিত ইন্ডিজের মতো শুভ রাত্রি, এবং শুভকামনা তার বেল্টের নীচে, তাই তার মতামত প্রচুর ওজন বহন করে।

ক্লুনি অভিনয় করেছেন সিরিয়ান, অর্থ দানব, আমেরিকান, পড়ার পরে পোড়াএবং অস্পৃশ্য মাস্টারপিস যে মাইকেল ক্লেটনসুতরাং তিনি একটি বা দুটি জিনিস জানেন যা একটি দুর্দান্ত ক্রাইম থ্রিলার তৈরি করে। এবং অনুযায়ী সুদূর ম্যাগাজিনতাঁর সর্বকালের প্রিয় টিভি শো সেই বিভাগে পড়ে। স্পষ্টতই, ক্লুনি এর একজন ডাইহার্ড অনুরাগী নারকোস

জর্জ ক্লুনির নেটফ্লিক্সের নারকোসের জন্য উচ্চ প্রশংসা ছিল

“আমার প্রিয় সিরিজ আমি কখনও দেখেছি”

পাবলো এস্কোবার হিসাবে ওয়াগনার মুরা নারকোসে বেশ কয়েকটি কোকেন চালানের মাঝখানে বসে আছেন।

ক্লুনি একবার স্বীকার করেছিলেন যে জীবিকার জন্য সিনেমা তৈরি করা সত্ত্বেও তিনি সিনেমার চেয়ে বেশি টিভি দেখেন, কারণ সেখানে রয়েছে “অসীম আরও ভাল টেলিভিশন“অন্য যে কোনও মাধ্যমের চেয়ে। টেলিভিশনের স্বর্ণযুগে, এখানে অনেক দুর্দান্ত অনুষ্ঠান ছিল, যেখানে সিনেমা এবং অন্যান্য বিনোদন বিনোদন বিরক্তিকরভাবে হিট-মিস করা হয়েছে। ক্লুনি নারকোসকে” নারকোসকে বর্ণনা করেছিলেন “আমার প্রিয় সিরিজ আমি কখনও দেখেছি।

অন্য কিছুর চেয়ে অসীম আরও ভাল টেলিভিশন রয়েছে। আমার প্রিয় সিরিজটি আমি দেখেছি নারকোস – প্রতিটি পর্বের মতো ছিল গডফাদার

নারকোস নেটফ্লিক্সের কৌতুকপূর্ণ, পাবলো এস্কোবারের উত্থান ও পতনের হিংসাত্মক নাটকীয়করণ, ডিইএ এজেন্টদের চোখ দিয়ে তাঁর সাম্রাজ্যকে নামিয়ে আনার চেষ্টা করছে। ক্লুনি দিয়েছে নারকোস সর্বোচ্চ সম্ভাব্য প্রশংসা, বলে, “প্রতিটি পর্ব ছিল গডফাদারের মতো।”ক্লুনির সম্পর্কে কিছু খুব চাটুকার বিষয় ছিল মুকুটকিন্তু তিনি এর সাথে তুলনা করেননি গডফাদার

কেন প্রত্যেকেরই আরটি -তে 89% দিয়ে নেটফ্লিক্সের ক্রাইম শো দেখতে হবে

এটি সর্বকালের অন্যতম বৃহত্তম সত্য অপরাধের গল্প, দর্শনীয়ভাবে বলা হয়েছে

নারকোস সিজন 3 নেটফ্লিক্সে পেড্রো পাস্কাল

নারকোস নেটফ্লিক্সের অন্যতম সেরা মূল শো এবং সত্য-অপরাধের গল্পগুলির প্রতি আগ্রহী যে কেউ এটি পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এসকোবার হ’ল অন্যতম কৌতূহলী এবং জটিল অপরাধী ব্যক্তিত্ব যারা কখনও বাস করতেন – তিনি ছিলেন নির্মম ওষুধের প্রভু, তবে তিনি তাঁর স্থানীয় সম্প্রদায়ের একজন শ্রদ্ধেয় লোক নায়কও ছিলেন – এবং নারকোস তার জটিলতা ক্যাপচার।

ওয়াগনার মুরা এসকোবার হিসাবে একটি দর্শনীয়, ত্রি-মাত্রিক অভিনয় দেয় এবং বয়ড হলব্রুক এবং পেড্রো পাস্কাল তার লেজের ডিইএ এজেন্ট হিসাবে প্রারম্ভিক তারকা তৈরির পরিবর্তনগুলি দেয়। সিরিজটি আপোষহীনভাবে মারাত্মক এবং মারাত্মক, তবে এই গল্পের ন্যায়বিচার করার জন্য এটি হওয়া দরকার। এটি কিছু উপাদানকে কল্পিত করে, তবে এটি মেডেলেন কাহিনীর বিস্তৃত স্ট্রোকগুলি ডানদিকে পায়।

প্রতিটি 10 টি পর্বের তিনটি মরসুম সহ, নারকোস একটি বেশ সহজ দ্বিপদী। সিরিজটি কোনও সময় নষ্ট করে না; প্রথম দুটি asons তু ক্রনিকল এস্কোবারের উত্থান এবং পতন, তারপরে তৃতীয় মরসুমটি তার পতনের পরে অনুসন্ধান করে। ঠিক যেমন ক্লুনি পরামর্শ দেয়, নারকোস গ্রিপিং টেলিভিশন যার মারাত্মক পারফরম্যান্স এবং অন্ধকার, কৌতুকপূর্ণ, চরিত্র-কেন্দ্রিক গল্প বলার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয় গডফাদার

