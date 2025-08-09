জর্জ সম্পর্কে নতুন আবিষ্কার ওয়ালফোর্ডে তরঙ্গ তৈরি করে | সাবান

জর্জ নাইট (কলিন সালমন) ওয়ালফোর্ডে নাটকের জন্য অপরিচিত নয়, তবে এই সপ্তাহে তিনি নিজেকে আবার এটির কেন্দ্রে খুঁজে পেয়েছেন।
তিনি কেবল তার ভাই কোজো আসারে (দয়ো কোলিওশো) সম্পর্কে উদ্বিগ্ন নন, তবে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে জর্জের জীবনে একজন নতুন মহিলা রয়েছে … এবং এটি নজরে যায়নি।
কোজোর নতুন বন্ধু ওকি তাকে একটি ব্যয়বহুল ঘড়ি উপহার দিয়েছে তা শিখার পরে জর্জ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠার পরে এটি শুরু হয়।
যদিও জর্জ সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে চান না, তিনি স্পষ্টতই অস্বস্তি বোধ করেন এবং যখন এলেন তার পক্ষে পরিস্থিতি সুস্পষ্ট করার প্রস্তাব দেয় তখন স্বস্তি পাওয়া যায়।
তবে জিনিসগুলি দ্রুত সর্পিল।
ইলাইন কোজোর সাথে কথা বলার জন্য খিলানগুলির দিকে রওনা হলেন, কেবল তাকে ঘিরে একদল হুমকী ছেলেদের দ্বারা ঘিরে। তিনি পদক্ষেপ নিতে পারার আগে পরিস্থিতি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে এবং ইলাইনকে বিশৃঙ্খলার মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়।
ভাগ্যক্রমে, ওকি ঠিক সময়ে পরিণত হয়। তিনি এই গ্যাংটি তাড়া করতে পরিচালনা করেন, এলেন এবং কোজো উভয়কেই রক্ষা করতে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।
এটি এমন একটি পদক্ষেপ যা তাকে তাদের আস্থা অর্জন করে এবং পরে, কোজো ওকে তার ফ্ল্যাটকে চাবি দেয়, যা দেখায় যে তার নতুন বন্ধুর প্রতি তার কতটা বিশ্বাস রয়েছে।
এদিকে, অন্য কিছু আলোড়ন করছে। সিন্ডি এবং ইলাইন জর্জকে অন্যভাবে অভিনয় করা লক্ষ্য করতে শুরু করে এবং শীঘ্রই তারা একটি নতুন আবিষ্কার করে: জর্জের জীবনে একজন মহিলা আছেন। এবং সেই মহিলা নিকোলা হয়ে উঠেছে।
আমরা জর্জকে নিকোলা মিচেলের সাথে ইভেন্টগুলির একটি আশ্চর্যজনক মোড় নিয়ে আরামদায়ক হতে দেখেছি, কারণ এই জুটি হ্যারি বারে কিছু কৌতুকপূর্ণ ফ্লার্টিংয়ের পরে একটি উত্সাহী চুম্বন ভাগ করে নিয়েছিল। একটি বিভ্রান্তিমূলক কাজের অফার হিসাবে যা শুরু হয়েছিল তা দ্রুত আরও কিছুতে পরিণত হয়েছিল যখন হ্যারি নিকোলাকে জর্জকে চারপাশে রাখতে উত্সাহিত করেছিল।
ইলাইন এবং সিন্ডির সাথে তাঁর অগোছালো প্রেমের ত্রিভুজটি এখনও পটভূমিতে ছড়িয়ে পড়েছে, নিকোলার সাথে এই অপ্রত্যাশিত মুহুর্তটি কেবল জর্জের জন্য একটি নতুন নতুন অধ্যায়ের সূচনা চিহ্নিত করতে পারে।
এই উদ্ঘাটনটি ওয়ালফোর্ডে জিহ্বা ঝাপটায় সেট করে, বিশেষত সিন্ডি এবং এলেন দুজনেই এখনও জর্জের জটিল বিশ্বে জড়িত।
ইতিমধ্যে উচ্চ উত্তেজনার সাথে, জর্জের নতুন সম্পর্কটি মিশ্রণটিতে আরও একটি মোড় যুক্ত করে এবং হঠাৎ করেই প্রত্যেকে কী ঘটেছিল তা দেখার জন্য নজর রাখছে।
