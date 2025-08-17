You are Here
জর্জ স্প্রিংগার 16-গেমের আঘাতের অনুপস্থিতির পরে ভাঁজটিতে ফিরে আসেন
জর্জ স্প্রিংগার 16-গেমের আঘাতের অনুপস্থিতির পরে ভাঁজটিতে ফিরে আসেন

16 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত2 মিনিট পড়া

Loperfido jays
এই মৌসুমে তার তিনটি হোম রানের মধ্যে একটি উদযাপন করা ব্লু জেসের জো লোপারফিডো জর্জ স্প্রিংজার অ্যাক্টিভেশন দিয়ে শনিবার বিকল্প হওয়ার পরে তার .385 ব্যাটিং গড়কে বাফেলোতে নিয়ে যায়। ছবি পল বিটি /এপি ফটো

আহত খেলোয়াড়রা ফিরে আসার মুহুর্তে ব্লু জয়েস অনিবার্য রোস্টার ক্রাঞ্চ সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিল।

টেক্সাস রেঞ্জার্সের বিপক্ষে তাদের দেরী-দুপুরের প্রথম পিচ শুরুর আগে শনিবার সেই মুহূর্তটি পৌঁছেছিল।

দিন শেষে, শক্ত রোস্টার সিদ্ধান্তগুলি একটি গভীর রোস্টার এর উপ -উত্পাদন, ভাল দলগুলি যে ধরণের সিদ্ধান্তগুলি স্বাগত জানায়।

বাল্টিমোরের দেরী-জুলাই নাইটের পরে যখন জর্জ স্প্রিংগারকে ফিরে স্বাগত জানানো হয়েছিল, যখন তিনি তার মাথার বাম দিক থেকে একটি ফাস্টবল নিয়েছিলেন, ব্লু জেসকে জোয়ে লোপারফিডোকে ট্রিপল-এ বাফেলোকে বিকল্প দিতে হয়েছিল।

মেধার দিক থেকে, লোপারফিডো তার ক্ষয়ক্ষতির প্রাপ্য ছিল না। তার কলআপের পর থেকে, লোপারফিডো 89 টি প্লেট উপস্থিতিতে .358 ব্যাটিং করছিল, তিনটি হোমার এবং একটি .915 ওপিএস নিয়ে যেতে, ঠিক এমন সংখ্যা নয় যা কোনও হ্রাসের নিশ্চয়তা দেয়।

যাইহোক, তরুণ আউটফিল্ডার একটি মেজর-লিগ রোস্টারের শিকার হয়েছিলেন যার মধ্যে 13 টি অবস্থানিক খেলোয়াড় রয়েছে।

তাঁর কাছে ছোট-লিগের বিকল্পও রয়েছে।

রোস্টাররা সেপ্টেম্বরে প্রসারিত করতে সক্ষম হওয়ায়, ক্লাবটির সাথে লোপারফিডোকে ফিরে দেখতে কেউ অবাক করে দেবে না।

স্নাইডার তার প্রাক-গেমের প্রাপ্যতার সময় সাংবাদিকদের বলেন, “এই মুহুর্তে, এমন কোনও ব্যক্তি বিকল্প হওয়ার যোগ্য নয়”।
“তিনি এটি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি এটি পেয়েছিলেন। জো এটিকে একজন প্রো এর মতো পরিচালনা করেছিলেন। তিনি স্পষ্টতই বোকামি করেছেন, তবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এটিই আমরা যেখানে আছি। এটি অবশ্যই একটি শক্ত, বিশেষত কারণ তিনি এখানে যা কাজ করছেন তা এখানে অনুবাদ করেছেন।”

ট্রিপল-এ-তে থাকাকালীন লোপারফিডোর সঠিক মানসিকতা এবং কাজের নৈতিকতা ছিল, এটি একটি পদ্ধতির সাথে তিনি তাঁর সাথে বড় লিগগুলিতে নিয়ে এসেছিলেন।

প্রত্যেকেই প্রত্যাশা করছে যে লোপারফিডো একই দর্শনকে আলিঙ্গন করতে থাকবে, এ কারণেই তিনি শীঘ্রই ফিরে আসবেন।

কোনও আঘাত যদি আঘাত করে তবে সম্ভবত আরও শীঘ্রই।

শনিবারের জেস রোস্টার যেমন এই মরসুমে হয়েছে তেমন সম্পূর্ণ ছিল।

অ্যান্টনি সান্টান্দার শেষ পর্যন্ত তার দীর্ঘ কাঁধের আঘাতের পরে ব্যাটটি দুলানো আবার শুরু করেছেন, তবে স্যুইচ-হিটিং স্লাগারের প্রত্যাবর্তন এখনও একটি উপায় বন্ধ-সম্ভবত সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে।

নোটের অন্য আহত খেলোয়াড় হলেন ইয়িমি গার্সিয়া (কনুই), তিনি সুস্থ থাকাকালীন একটি মূল বুলপেন বাহু। তবে তিনিও এই মরসুমে এটি ফিরিয়ে আনতে পারেন না।

সেরান্টনি ডোমিংয়েজ এবং লুই ভারল্যান্ডের বাণিজ্য সময়সীমার অধিগ্রহণগুলি গার্সিয়ার আঘাতের তীব্রতার স্বীকৃতি ছিল।

ডানহাতি শেন বিবার পরের সপ্তাহে তার জয়েসের আত্মপ্রকাশের প্রত্যাশা নিয়ে, প্রারম্ভিক ঘূর্ণনের সিদ্ধান্তগুলি তৈরি করতে হবে, বা ছয়টি মানের স্টার্টারের উপস্থিতিতে কীভাবে ঘূর্ণন রেখাগুলি তৈরি হয় সে সম্পর্কে কমপক্ষে টুইট করে।

স্প্রিংজারের পক্ষে, যিনি সাত দিনের কনসশন আহত তালিকায় থাকার পরে দলের আগের ১66 টি গেম মিস করেছেন, তিনি শনিবার লাইনআপে ফিরে এসে এই মৌসুমে প্রথমবারের মতো নেতৃত্বের ব্যাটিং করেছিলেন।

কমপক্ষে আপাতত, ম্যানেজার জন স্নাইডার প্রতি জেসের লাইনআপ তরল হবে।

একটি লিডঅফ-বাই-কমিটি পদ্ধতির কার্যকরভাবে আন্ড্রেস গিমনেজ, বো বিচেট, আর্নি ক্লিমেন্ট, ডেভিস স্নাইডার এবং নাথন লুকসের গর্তের মতো কার্যকর হয়েছে। এমনকি লপারফিডোও লিডঅফকে আঘাত করেছে।

