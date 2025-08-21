জর্ডান ক্লার্কসন নিক্সে যোগদানের বিষয়ে সৎ চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেছেন

পোস্টসেশন সাফল্য অর্জন করতে পারে না এমন একটি দলের হয়ে খেলার কয়েক বছর পরে, জর্ডান ক্লার্কসন তার প্রথম মরসুমটি নিউইয়র্ক নিক্সের সাথে কাটাতে চলেছেন।
তিনি আবার প্রতিযোগিতা করতে আগ্রহী এবং শহর এবং এর ফ্যানবেসকে খুব গর্বিত করতে প্রস্তুত।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করা একটি নতুন ভিডিওতে ক্লার্কসন নিক্সের সদস্য হওয়ার অর্থ কী তা নিয়ে কথা বলেছেন।
“আমি মনে করি একটি নিক হওয়া … আপনি সেখানে বাইরে যান … ভালবাসা দেখান এবং সত্যই শহরের জন্য খেলুন এবং এটি আলিঙ্গন করুন, আপনি যখন মেঝেতে বাইরে থাকবেন, গর্বের সাথে খেলবেন তখন আপনার ত্বকে এটি পরুন … আমি এটির জন্য প্রস্তুত,” ক্লার্কসন এক্স -তে নিউইয়র্ক বাস্কেটবলের মাধ্যমে বলেছিলেন।
ক্লার্কসন এমন এক দীর্ঘ লাইনে সর্বশেষতম খেলোয়াড়দের মধ্যে এমন কিছু যা প্রমাণ করার জন্য যে নিক্সের দ্বারা কাকে স্কুপ করা হয়েছে তা প্রমাণ করার জন্য।
তার আগে মিকাল সেতুর মতো, তিনি যে লড়াইয়ের দলটির সাথে ছিলেন তার থেকে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত।
তিনি সবেমাত্র উটাহ জাজের সাথে ছয় বছর কাটিয়েছেন এবং তাদের অন্যতম নির্ভরযোগ্য সদস্য ছিলেন, তিনি ষষ্ঠটি বছরের ষষ্ঠ মানুষ উপার্জন করেছিলেন এবং পশ্চিমা সম্মেলনে শান্ত ও অবিচল উপস্থিতি হয়ে উঠলেন।
গত মৌসুমে, তিনি গড় গড় 16.2 পয়েন্ট, 3.2 রিবাউন্ডস এবং 3.7 সহায়তা করেছেন।
ক্লার্কসন যতটা শক্তিশালী ছিলেন, জাজ স্পষ্টতই গত কয়েক বছর ধরে লড়াই করেছে এবং তার নাম একাধিক মরসুমের জন্য বাণিজ্য গুজবগুলিতে রয়েছে।
মনে হয়েছে যে তিনি আরও বেশি প্রস্তুত এবং এমন একটি দলের হয়ে খেলতে প্রস্তুত যা আসলে একটি স্প্ল্যাশ তৈরি করতে পারে।
তিনি এখন একটি নিক্স দলে যোগ দিচ্ছেন যা পূর্বের সেরা হওয়ার পথে থাকতে পারে।
একাধিক আঘাত এবং বড় পরিবর্তনের কারণে, সম্মেলনটি প্রশস্তভাবে উন্মুক্ত বোধ করে এবং নিউইয়র্ক ফাইনালের পথে যাওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করবে।
ক্লার্কসন তার বছরের অভিজ্ঞতা এবং বল-হ্যান্ডলিং দক্ষতা দলে নিয়ে আসছেন, তাদের আরও বিকল্প প্রদান করছেন।
তিনি তার আগে ষষ্ঠ মানুষ ছিলেন, তিনি কি তার নতুন দলের সাথে আবার এই শিরোনাম অর্জন করতে পারেন?
তিনি ইতিমধ্যে নিউইয়র্কে থাকতে পেরে খুব গর্বিত শোনেন এবং তিনি কী করতে পারেন তা দেখাতে চান।
2025-26-এ নিক্স কি তার আউটপুট নিয়ে খুশি হবে?
