জর্ডান পিটারসন ‘সবকিছু’ থেকে দূরে সরে এসেছেন কন্যা হিসাবে ছাঁচের এক্সপোজার অসুস্থতা প্রকাশ করে

বিতর্কিত মনোবিজ্ঞানী জর্ডান পিটারসন ছাঁচের সংস্পর্শের ফলে সৃষ্ট দুর্বল অসুস্থতার কারণে “সমস্ত কিছু থেকে কিছুটা সময় নিচ্ছেন”, তার মেয়ে ঘোষণা করেছে।
মিখাইলা পিটারসন, যিনি পিটারসনের ইউটিউব কল-ইন শো-এর সহ-হোস্ট করেছেন রক্ষণশীল মিডিয়া আউটলেট দ্য ডেইলি ওয়্যারের জন্য “কলটির উত্তর দিন”, বৃহস্পতিবার এক্স-এর একটি পোস্টে প্রকাশ করেছেন যে তার বাবা দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহজনক প্রতিক্রিয়া সিন্ড্রোমে (সিআইআরএস) ভুগছেন, এটি একটি অর্জিত মেডিকেল শর্ত সাধারণত মূলধারার ওষুধের দ্বারা স্বীকৃত নয়।
এটি কানাডিয়ান লেখক এবং ভাষ্যকার, 62, যিনি 2019 সালে বেনজোডিয়াজেপাইন আসক্তির জন্য পুনর্বাসনে পরীক্ষা করা হয়েছিল তার জন্য এটি সর্বশেষতম স্বাস্থ্য শক।
“আরে ছেলেরা, @জর্ডানবেটারসন সমস্ত কিছু থেকে কিছুটা সময় নিচ্ছেন,” মিখৈলা বলেছিলেন।
“জেনেটিক প্রবণতার কারণে তিনি সিআইআরএস (ক্রনিক ইনফ্ল্যামেটরি রেসপন্স সিন্ড্রোম) দ্বারা নির্ণয় করেছিলেন যা প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ইনডোর বায়ুতে ছাঁচ/ব্যাকটিরিয়া সনাক্তকরণ এবং ডিটক্সাইফাই করতে অক্ষম করে তোলে (জেনেটিক প্রবণতাটি প্রায় বিরল নয়, এটি প্রায় 25 শতাংশে রয়েছে তবে তার একটি গুরুতর সংস্করণ রয়েছে)।”
মিখাইলা বলেছিলেন, “গত এক বছর ধরে” তার বাবা “আরও বেশি করে সিআরএসের প্রভাব অনুভব করেছিলেন”।
তিনি লিখেছিলেন, “সম্প্রতি তিনি আমার দাদার বাড়িটি পরিষ্কার করার পরে একটি বিশেষভাবে ছাঁচনির্মাণ পরিবেশের মুখোমুখি হয়েছিল যা তিনি মারা যাওয়ার পরে যা লক্ষণগুলি মারাত্মকভাবে প্রবাহিত করেছিলেন,” তিনি লিখেছিলেন।
“স্ফটিক পরিষ্কার হওয়ার জন্য – এটি আকাথিসিয়া বা ওষুধ সম্পর্কে নয় He
পিটারসনের মাদকাসক্ত আসক্তির সংগ্রামের প্রকাশের পরে, যা ভক্তদের মধ্যে শোক সৃষ্টি করেছিল, তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি আকাথিসিয়া তৈরি করেছেন-এমন অবস্থা যা অস্থিরতা, মানসিক সঙ্কট এবং স্থির বসে থাকতে অক্ষম হতে পারে-লক্ষণগুলি বর্ণনা করে “যেমন একটি গবাদি পশুর মতো কিছু দিয়ে ঝাঁকুনি দেওয়া, কিছু বৈদ্যুতিক, তীক্ষ্ণ, নন-স্টপ।”
মিখাইলা লিখেছেন, “সিআইআরএস হ’ল তার একাধিক স্বাস্থ্য সমস্যা এবং এলোমেলোভাবে গুরুতর অ্যালার্জি এবং বছরের পর বছর ধরে তীব্র খাদ্য সংবেদনশীলতার পিছনে রয়েছে।”
“২০১ 2017 সাল থেকে তিনি সত্যিই এটি খারাপভাবে ভুগছেন আমরা কেবল এটি জানতাম না যে এটি কী বলা হয়েছিল। কেবল মাংস খাওয়া লক্ষণগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করেছিল তবে এটি সম্প্রতি যথেষ্ট হয়নি।”
তিনি বলেছিলেন যে এই অবস্থাটি “সাম্প্রতিক বাতিল হওয়া শো, বাতিল হওয়া ইভেন্টগুলি, রুনডাউন হওয়ার বিক্ষিপ্ত উপস্থিতি এবং সাধারণ কান্নাকাটি (ব্যথার কারণে) এর পিছনে ব্যাখ্যাও ছিল।”
পিটারসন, যিনি জনজীবনে ফিরে আসার পরে ২০২২ সালে ডেইলি ওয়্যারটিতে যোগ দিয়েছিলেন, সাম্প্রতিক উপস্থিতিতে লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস ও উত্তেজিত হয়েছেন – ইউটিউব চ্যানেল জয়ন্তীর জন্য ২০ জন নাস্তিকের বিরুদ্ধে মে মাসে বিতর্ক সহ।
“তিনি এই মুহুর্তে পডকাস্টটি বিরতি দিচ্ছেন, তবে আমরা কিছুটা দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য আশাবাদী, আমরা কমপক্ষে কী ঘটছে তা আমরা জানি এবং চিকিত্সা আছে, এবং তিনি ভাল সাড়া দিচ্ছেন, যদিও এটি বেশ রুক্ষ,” মিখালা বলেছিলেন।
“God শ্বরের প্রশংসা করুন যে আমরা শেষ পর্যন্ত জানি যে কী চলছে। চিকিত্সকরা সাধারণত স্বীকৃতি দেয় না যে অভ্যন্তরীণ বাতাসে ছাঁচের এক্সপোজারটি দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্যের সমস্যা সৃষ্টি করে। সত্য যে এটি আমাদের খাদ্য সংবেদনশীলতার পিছনে কারণ এবং মাংস ব্যতীত অন্য কিছু সহ্য করতে অক্ষমতা (এখন আট বছরের জন্য), আমার পরিবারে একাধিক ব্যাধি এবং রোগ দ্বারা অক্ষম,”
পিটারসন এবং তার কন্যা এর আগে মাংসপেশীর ডায়েট প্রচারের জন্য ভ্রু উত্থাপন করেছেন, একচেটিয়াভাবে লবণ এবং সোডা জলের সাথে গরুর মাংসে খাবার খাচ্ছেন।
“ঠিক যেমন চিকিত্সা ব্যবস্থা 10 বছর আগে মানসিক ব্যাধিগুলির চিকিত্সা হিসাবে কেটোজেনিক ডায়েটকে স্বীকৃতি দেয়নি (এবং এখনও বেশিরভাগ চিকিত্সকরা তা করেন না),” মিখৈলা বলেছিলেন।
“ঠিক যেমন পাঁচ বছর আগে সাইক মেড প্রত্যাহারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি (এবং এখনও আরও চিকিত্সকরা এটি স্বীকৃতি দেয় না) This
এদিকে, পিটারসন এবং মিখাইলার পরিবার পরিচালিত অনলাইন শিক্ষার উদ্যোগ, পিটারসন একাডেমি প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সমালোচনার মুখোমুখি হচ্ছেন যারা দাবি করেন যে তাদের বক্তৃতা দেওয়ার জন্য “ফ্রি স্পিচ” বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।
পিটারসন একাডেমি, যা গত বছর আট ঘন্টা বক্তৃতায় বিভক্ত 16 টি কোর্স নিয়ে শুরু হয়েছিল, প্রাথমিকভাবে এক বছরে শিক্ষার্থীদের $ 499 ডলার চার্জ করেছিল।
প্রাক্তন শিক্ষার্থী ফ্র্যাঙ্কি জয় বেলার দাবি করেছেন যে মিখাইলার জ্বালানী আঁকিয়ে অভ্যন্তরীণ বার্তা বোর্ডে দাম বৃদ্ধির বিষয়ে একটি মেম ভাগ করে নেওয়ার জন্য তাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।
ইউটিউবে জানুয়ারির এক সাক্ষাত্কারে তিনি বলেছিলেন, “মেমস তৈরির জন্য পিটারসন একাডেমি থেকে বহিষ্কার হওয়া অবশ্যই আমার 2025 বিঙ্গো কার্ডে ছিল না।”
ডাস্টি মে টেলর, অন্য একজন বহিষ্কার হওয়া শিক্ষার্থী, তার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একটি দীর্ঘ ব্লগ পোস্ট ভাগ করে নিয়েছিলেন, প্রকাশ করেছিলেন যে পিটারসন “প্ল্যাটফর্মে সক্রিয় ছিলেন না” যা মূলত মিখাইলাকে প্রধান নির্বাহী হিসাবে পরিচালিত করেছিলেন।
তিনি লিখেছিলেন, “এটা খুব বিদ্রূপজনক যে জর্ডান পিটারসন হলেন সেই ব্যক্তি যিনি ধারাবাহিকভাবে কানাডিয়ানদের অস্পষ্ট আইন পাস হওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন, যা কোনওভাবেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এবং এর ফলে ঝামেলা নাগরিকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়,” তিনি লিখেছিলেন।
পিটারসন একাডেমির সদর দফতরটি রাজধানী ফিনিক্সের পূর্বে একটি পর্বত শহর অ্যারিজোনার প্যারাডাইজ ভ্যালিতে অবস্থিত।
স্থানীয় নিউজলেট কেটিআর জানিয়েছে, পিটারসন এবং তার পরিবার গত কয়েক বছরে প্যারাডাইজ ভ্যালি রিয়েল এস্টেট $ 50 মিলিয়ন ডলারের বেশি কিনেছেন বলে জানা গেছে, এর আগে বিলিয়নেয়ার অ্যালেক্স মেরুয়েলো, অ্যারিজোনা কোয়েটস ন্যাশনাল হকি লীগের (এনএইচএল) দলের প্রাক্তন মালিক, এর মালিকানাধীন $ 30 মিলিয়ন এস্টেট সহ।
পিটারসন 1998 সালে টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে পদ গ্রহণের জন্য তার জন্ম কানাডায় ফিরে আসার আগে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কেরিয়ার শুরু করেছিলেন।
প্রস্তাবিত কানাডিয়ান আইন, বিল সি -16-এর সমালোচনা করে একাধিক ভিডিও পোস্ট করার পরে তিনি ২০১ 2016 সালের শেষের দিকে গ্লোবাল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন-যা তাদের পছন্দসই “লিঙ্গ সর্বনাম” দ্বারা কোনও হিজড়া ব্যক্তিকে উল্লেখ করতে অস্বীকার করা অবৈধ করে তুলেছিল।
বিশ্ব সংস্কৃতি যুদ্ধগুলি ওভারড্রাইভে যাওয়ার সময় ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০১ 2016 সালের মার্কিন নির্বাচনের কয়েক মাস আগে এসেছিল তার ভিডিওগুলি দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়।
পিটারসনের ইউটিউব বক্তৃতা এবং “দ্য জো রোগান অভিজ্ঞতা” এর মতো জনপ্রিয় পডকাস্টগুলিতে উপস্থিতিগুলি বিশাল শ্রোতাদের আকর্ষণ করেছিল। তিনি 2018 সালে তার বিশ্বব্যাপী সর্বাধিক বিক্রিত স্ব-সহায়ক বই “12 রুলস ফর লাইফ” প্রকাশ করেছেন এবং অস্ট্রেলিয়া সহ একটি বিশ্ব ভ্রমণে যাত্রা করেছিলেন।
তবে রক স্টার সাইকোলজিস্টের জীবন দর্শনীয়ভাবে ফেব্রুয়ারী 2019 সালে অস্ট্রেলিয়া সফরের খুব শীঘ্রই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।
তিনি সকলেই জনজীবন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতি জল্পনা কল্পনা ছড়িয়ে দিয়েছেন।
2019 সালের সেপ্টেম্বরে, মিখৈলা একটি মুখোমুখি ইউটিউব আপডেট পোস্ট করে যা প্রকাশ করে যে তার বাবা নিউইয়র্কের পুনর্বাসনে পরীক্ষা করা হয়েছিল, উদ্বেগবিরোধী ওষুধ ক্লোনাজেপাম থেকে নামার চেষ্টা করে বলেছিলেন যে তিনি ক্যান্সারের সাথে তাঁর স্ত্রীর যুদ্ধের চাপ মোকাবেলায় আসক্তিযুক্ত ওষুধ গ্রহণ শুরু করেছিলেন।
২০২০ সালের গোড়ার দিকে বিষয়গুলি আরও গা er ় মোড় নিয়েছিল, যখন পিটারসন মিখাইলা দাবি করেছিলেন যে উত্তর আমেরিকার হাসপাতালগুলিতে বারবার ভুল রোগ নির্ণয় করা হয়েছিল তার পরে রাশিয়ান হাসপাতালে বেনজোডিয়াজেপাইন নির্ভরতার জন্য বিকল্প চিকিত্সা চেয়েছিলেন।
মস্কোতে থাকাকালীন পিটারসন নিউমোনিয়া নিয়ে নেমে এসেছিলেন এবং আট দিনের জন্য একটি প্ররোচিত কোমায় রাখা হয়েছিল।
তিনি ২০২০ সালের অক্টোবরে কানাডায় ফিরে এসে ইউটিউব দর্শকদের বলেছিলেন যে তিনি “একটি সাধারণ জীবনের অনুরূপ কিছুতে ফিরে আসার আশা করেছিলেন।”
গত বছরের শেষের দিকে, তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কানাডা পালিয়ে এসেছেন, দাবি করেছেন যে আসন্ন ঘৃণ্য বক্তৃতা আইন, বিল সি -63, দেশকে একটি “সর্বগ্রাসী হেলহোল” হিসাবে পরিণত করার হুমকি দিয়েছে।
তার মেয়ের পডকাস্টে বক্তব্য রেখে পিটারসন বলেছিলেন যে অন্টারিওর মনোবিজ্ঞানীদের কলেজের সাথে একটি চলমান বিরোধও এই পদক্ষেপকে উত্সাহিত করেছিল।
পেশাদার সংস্থা যদি কোনও সোশ্যাল মিডিয়া পুনরায় শিক্ষার প্রশিক্ষণ কোর্সটি সম্পন্ন না করে তবে তার অনুশীলন লাইসেন্সটি টানার হুমকি দিয়েছিল।
পিটারসন এই আদেশটি চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, তবে কানাডার সুপ্রিম কোর্ট গত আগস্টে কলেজের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তার আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।