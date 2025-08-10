You are Here
জলবায়ু এবং বাস্তুশাস্ত্র: অর্থনীতি: লেন্টা.আরইউ
News

জলবায়ু এবং বাস্তুশাস্ত্র: অর্থনীতি: লেন্টা.আরইউ

এনএইচকে: জাপানের সিম্মো আগ্নেয়গিরি একটি তিন -কিলোমিটার ছাই এবং ধোঁয়া ফেলেছিল

জাপানের সিম্মো আগ্নেয়গিরি ছাই এবং ধোঁয়ার একটি তিন কিলোমিটার স্তম্ভ নিক্ষেপ করেছিল। এনএইচকে রিপোর্টের রেফারেন্স সহ অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে রিয়া নিউজ

চ্যানেল অনুসারে, শিনেন মাউন্টে বিস্ফোরণটি স্থানীয় সময় সকাল 5:23 এ এবং 9 আগস্ট মস্কোর সময় 23:23 এ ঘটেছিল। মিয়াজাকি প্রিফেকচারে কোবায়াশি এবং কোজেন শহরে অ্যাশেজ আশা করা উচিত। এছাড়াও, ছাই তাকানাবে পৌঁছে যাবে।

আগ্নেয়গিরির গর্ত থেকে তিন কিলোমিটার ব্যাসার্ধে আগ্নেয়গিরির পাথর নির্গমনের ঝুঁকি রয়েছে। আবহাওয়াবিদরা সতর্ক করেছিলেন, দুই কিলোমিটারের ব্যাসার্ধের মধ্যে এটি পিক্রোক্সি প্রবাহগুলি সম্পর্কে ভীত।

৮ ই আগস্ট রাতে কামচাতকার ক্লুচেভস্কায়া আগ্নেয়গিরি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দশ কিলোমিটার পর্যন্ত উঁচুতে ছাই ছুঁড়ে ফেলেছিল। ট্রেনটি আগ্নেয়গিরি থেকে পূর্ব-যুগো-পূর্ব দিকের 515 কিলোমিটার প্রসারিত।

ক্লুচেভস্কায়া পাহাড়ের বিস্ফোরণের পরে, ক্লুচি শনি এবং উস্ট-কমচাটস্ককে ছাই দিয়ে covered াকা ছিল। আগ্নেয়গিরি থেকে কয়েক দশক কিলোমিটার দূরে বসতিগুলি অবস্থিত। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, এমন অনেকগুলি ছাই ছিল যে আপনি এটি আঁকতে পারেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts