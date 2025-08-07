You are Here
জলবায়ু-চালিত এল নিনো গ্রীষ্মমন্ডলীয় বন পোকামাকড়, মাকড়সা: অধ্যয়ন হ্রাসকে তীব্র করে তোলে

সিডনি, Aug আগস্ট (সিনহুয়া) – অস্ট্রেলিয়ান গবেষকদের সাথে একটি আন্তর্জাতিক গবেষণায় এল নিনোর পরিবর্তনগুলি প্রজাপতি, বিটলস এবং মাকড়সা সহ গ্রীষ্মমন্ডলীয় বন আর্থ্রোপডগুলিতে উল্লেখযোগ্য জীববৈচিত্র্য হ্রাসের সাথে সংযুক্ত করে।

অস্ট্রেলিয়ার গ্রিফিথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আর্থ্রোপডস, যা বেশিরভাগ প্রাণী প্রজাতির গঠন করে, বাস্তুসংস্থান যেমন পচন, ভেষজনা এবং পরাগায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং পাখি এবং অন্যান্য বৃহত্তর প্রাণীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উত্স হিসাবে কাজ করে।

৮০ টিরও বেশি ছোঁয়াচে গ্রীষ্মমন্ডলীয় বন স্টাডিজের তথ্য বিশ্লেষণ করে গ্রিফিথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা উল্লেখযোগ্য আর্থ্রোপড জীববৈচিত্র্যের ক্ষতির সন্ধান পেয়েছিলেন, যার সাথে জীবিত পাতার ব্যবহার এবং মৃত পাতার পচনশীলতায় অস্থিতিশীলতার হ্রাস রয়েছে।

সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আরও ঘন ঘন এবং তীব্র গরম, শুকনো এল নিনো ইভেন্টগুলির সাথে এল নিনো দক্ষিণী দোলন (ইএনএসও) চক্রের দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনগুলি, চক্রের এল নিনো এবং লা নিনা পর্যায়ের মধ্যে প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে ব্যাহত করে, আর্থ্রোপডগুলিতে ড্রাইভিং হ্রাস পায় এবং তাদের পরিবেশগত ভূমিকাগুলি হ্রাস করে।

প্রকৃতি জার্নালে প্রকাশিত সমীক্ষায় দেখা গেছে, লা নিনার অবস্থার অধীনে যে প্রজাতিগুলি সাফল্য লাভ করে, যা প্রায়শই শীতল এবং ভেজা হয়, বিশেষত প্রভাবিত হয়।

এই গবেষণাটি এই ছোঁয়াচে বনাঞ্চলে আবাসস্থল হ্রাস, কীটনাশক এবং দূষণের মতো মানুষের হুমকিকে বাদ দেয়, জলবায়ু-চালিত ইএনএসওকে আর্থ্রোপড ক্ষতির প্রাথমিক কারণ হিসাবে চিহ্নিত করে।

গ্রিফিথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সহ-লেখক রজার কিচিং বলেছেন, “অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বার্তাটি হ’ল আমাদের রেইন ফরেস্টে জীববৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।”

এই উদ্বেগজনক প্রবণতাগুলি আরও অন্বেষণ করতে চীনের হংকং, চীনা মূল ভূখণ্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং মালয়েশিয়ার বনভূমি জুড়ে গবেষণাটি অব্যাহত রয়েছে।

