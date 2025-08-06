জলবায়ু পরিবর্তন | জুলাই 2025 হটেস্ট জুলাই পডিয়ামে কখনও রেকর্ড করা হয়েছে

(প্যারিস) রেকর্ডস সিরিজে অবকাশ থাকা সত্ত্বেও, জুলাই ২০২৫ সালের জুলাইয়ের সবচেয়ে উষ্ণতম মাসগুলিতে তৃতীয় স্থানে রয়েছে, এটি এখনও জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা চিহ্নিত, এখনও কর্মক্ষেত্রে চিহ্নিত, ইউরোপীয় অবজারভেটরি কোপার্নিকাস বৃহস্পতিবার ঘোষণা করেছে।
“হটেস্ট জুলাই রেকর্ড করার দু’বছর পরে, বিশ্ব তাপমাত্রার রেকর্ডগুলির সাম্প্রতিক সিরিজটি শেষ হয়ে গেছে। এই মুহুর্তের জন্য But তবে এর অর্থ এই নয় যে জলবায়ু পরিবর্তনগুলি বন্ধ হয়ে গেছে,” জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত ইউরোপীয় কোপার্নিকাস সার্ভিসের পরিচালক কার্লো বুয়ান্টেম্পো বলেছেন (সি 3 এস)।
একটি ট্রাম্প-এল’ইল প্রতিচ্ছবি
জুনের মতো, জুলাই একটি প্রতিচ্ছবি দেখায়: এটি প্রাক-শিল্প যুগের (1850-1900) থেকে জুলাইয়ের এক মাসের চেয়ে গড়ে গড়ে 1.25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ছিল এবং প্যারিস চুক্তিতে নিবন্ধিত ওয়ার্মিংয়ের 1.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বারটি নিয়মিতভাবে দুই বছর ধরে অতিক্রম করা হয়েছে।
তবে গত তিন বছরের জুলাইয়ের মাসগুলি এখন পর্যন্ত তিনটি উষ্ণতম রেকর্ড রয়েছে।
এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি, যা ন্যূনতম বলে মনে হতে পারে, যথেষ্ট, বিজ্ঞানীদের দেখিয়েছে, ঝড়, উত্তাপের তরঙ্গ, খরা এবং অন্যান্য অত্যন্ত মারাত্মক এবং ধ্বংসাত্মক আবহাওয়া তৈরি করতে।
তাপ তরঙ্গ এবং বন্যা
সর্বোপরি, মিঃ বুয়ান্টেম্পোকে আন্ডারলাইন করে, “আমরা জুলাই মাসে চরম তাপ তরঙ্গ এবং বিপর্যয়কর বন্যার মতো ইভেন্টগুলির সময় বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবগুলি পর্যবেক্ষণ করে চলেছি”।
গত মাসে, থার্মোমিটারটি কেবল উপসাগর এবং ইরাকেই নয়, প্রথমবারের মতো তুরকিয়েতেও 50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের চেয়ে বেশি; মুষলধারে বৃষ্টিপাত চীন ও পাকিস্তানে শত শত মানুষকে হত্যা করেছে; বিশেষত কানাডায় আগুনে কয়েক হাজার হেক্টর ধ্বংস হয়ে গেছে।
স্পেনে, জুলাই মাসে একটি পাবলিক হিট ইনস্টিটিউট দ্বারা এক হাজারেরও বেশি মৃত্যু বরাদ্দ করা হয়েছিল, ২০২৪ সালের একই সময়ের চেয়ে অর্ধেক বেশি।
মিঃ বুয়ান্টেম্পো ব্যাখ্যা করেছেন, তৎপরতা এখনও এখনও আছে, যখন বিশ্ব আরও বেশি তেল, কয়লা এবং গ্যাস পোড়াতে চলেছে, যার দহন কো প্রকাশ করেছে2। “আপনি যদি বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের ঘনত্বকে দ্রুত স্থিতিশীল না করেন তবে আমাদের কেবল নতুন তাপমাত্রার রেকর্ডগুলিতেই নয়, এই প্রভাবগুলি আরও খারাপ করার জন্যও আমাদের অবশ্যই আশা করতে হবে এবং আমাদের অবশ্যই এটির জন্য প্রস্তুত হতে হবে।”
আঞ্চলিক বিপরীতে
বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রার গড় গড় জমি এবং সমুদ্রের উপর কোটি কোটি উপগ্রহ এবং আবহাওয়া রিডিং ব্যবহার করে গণনা করা হয়। কোপার্নিকাস historic তিহাসিক ডেটা 1940 এর তারিখ।
গত মাসে, ১১ টি দেশ এবং অঞ্চলগুলি প্রকৃতপক্ষে এশিয়ার সাতটি (চীন, জাপান, উত্তর কোরিয়া, তাদজিকিস্তান, ভুটান, ব্রুনেই, মালয়েশিয়া) সহ কমপক্ষে ১৯ 1970০ সালের পর থেকে তাদের উষ্ণতম জুলাইয়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, এই তথ্য থেকে প্রাপ্ত এএফপি গণনা অনুসারে।
পূর্ববর্তী গ্রীষ্মের রেকর্ডের সমান না হলে, ইউরোপের একটি বড় অংশ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি, বিশেষত নর্ডিক দেশগুলিতে।
এটি যুক্ত করা হয়েছে ইউরোপীয় মাটির অর্ধেকেরও বেশি এবং 1 এর মধ্যে ভূমধ্যসাগরের আশেপাশে একটি রেকর্ড খরাহয় এবং জুলাই 10, ইউরোপীয় খরা অবজারভেটরি (ইডিও) থেকে সর্বশেষ উপলভ্য তথ্যের এএফপি বিশ্লেষণ অনুসারে, ২০১২ সালে পর্যবেক্ষণ শুরুর পর থেকে শোনা যায়নি।
অন্যদিকে, উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা, ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া বা আফ্রিকার অংশের পাশাপাশি অ্যান্টার্কটিকার অঞ্চলে তাপমাত্রা স্বাভাবিক ছিল।
Mers সর্বদা অতিরিক্ত গরম
মহাসাগরের পৃষ্ঠে, জুলাই 3 ছিলই হটেস্ট জুলাই।
তবে স্থানীয়ভাবে বেশ কয়েকটি মাসিক রেকর্ড ভেঙে গেছে: নরওয়ে সাগরে, উত্তর সাগরের কিছু অংশে, ফ্রান্সের পশ্চিমে উত্তর আটলান্টিক এবং যুক্তরাজ্য …
গত মাসে, আর্কটিক প্যাক বরফের মাত্রা গড়ের তুলনায় 10 % কম ছিল, জুলাই মাসে এক মাসের জন্য সর্বনিম্ন দ্বিতীয় স্থানে স্যাটেলাইট পর্যবেক্ষণের 47 বছরের জন্য দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে, কার্যত 2012 এবং 2021 এর সাথে সমানভাবে সমানভাবে।
অ্যান্টার্কটিকায়, সমুদ্রের বরফের অঞ্চলটি এই মাসের জন্য রেকর্ড করা দুর্বলতম তুলনায় তৃতীয়।