জলবাহী ব্যর্থতা অবতরণ গিয়ার ধসে, আগুনের দিকে পরিচালিত করে

একটি জলবাহী সিস্টেমের ব্যর্থতা ক বি -2 স্পিরিট স্টিলথ বোম্বারের ল্যান্ডিং গিয়ার ২০২২ সালে ভেঙে পড়ার জন্য, যা বিমানের অবসর গ্রহণের দিকে পরিচালিত একটি হিংস্র আগুনের সূত্রপাত করেছিল, একটি দুর্ঘটনা তদন্ত বোর্ড পাওয়া গেছে।
দুর্ঘটনার তদন্ত প্রতিবেদন, যা এয়ার ফোর্স মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে, বি -২ এর ল্যান্ডিং গিয়ার এবং ফায়ার ফাইটার কমান্ডারের ভুল সিদ্ধান্তের সাথে এখনই ফায়ার দমনকারী ফেনা ব্যবহার না করার ভুল সিদ্ধান্তের সাথে একটি নকশার ত্রুটিও দোষ দিয়েছে।
বি -২, যা হোয়াইটম্যান এয়ার ফোর্স বেস, মিসৌরির 509 তম বোমা উইংয়ের ছিল এবং “হাওয়াইয়ের স্পিরিট” নামে অভিহিত হয়েছিল, 10 ডিসেম্বর, 2022 এর সকালে যাত্রা শুরু করে এবং পরে কোনও ঘটনা ছাড়াই বেসে ফিরে যেতে শুরু করে।
বোম্বারটি হোয়াইটম্যানের রানওয়ের কাছে যাওয়ার সাথে সাথে এর পাইলটটি ল্যান্ডিং গিয়ারটি কমিয়ে দিতে শুরু করে। তিনটি ল্যান্ডিং গিয়ার দরজা সাধারণত আনলকিং প্রক্রিয়া শুরু করেছিল, তবে তারপরে ডান ল্যান্ডিং গিয়ারের সিস্টেমের মধ্যে একটি ভালভ সংযোগ ব্যর্থ হয়েছে, প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মূল জলবাহী ব্যবস্থায় জলবাহী তরল এবং চাপের দ্রুত ক্ষতি হতে পারে।
সতর্কতা লাইটগুলি বোম্বারের ককপিটে উপস্থিত হতে শুরু করে এবং এর অনবোর্ড কম্পিউটারটি একটি ব্যাকআপ সিস্টেমে স্যুইচ করে, যা সঠিক অবতরণ গিয়ারটি আনলক করার জন্য প্রয়োজনীয় লাইনগুলি দমন করার চেষ্টা করেছিল। তবে ব্যাকআপ সিস্টেমটি নিজেই দ্রুত তরল এবং চাপ হারাতে শুরু করে এবং কম্পিউটারটি বারবার প্রাথমিক এবং ব্যাকআপ সিস্টেমগুলির মধ্যে স্যুইচিং শুরু করে, ল্যান্ডিং গিয়ারটি খোলার উপায় খুঁজতে শুরু করে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বোমারু বিমানের পাইলট একটি জরুরি অবতরণ গিয়ার এক্সটেনশন পরিচালনা করেছিলেন ডান ল্যান্ডিং গিয়ারটি কমিয়ে আনতে, যা শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছিল, রিপোর্টে বলা হয়েছে। এয়ার ক্রু হোয়াইটম্যানের কাছে টাওয়ারটিকে সতর্ক করেছিল যে এটি একটি জলবাহী ব্যর্থতার কারণে একটি ফ্লাইট জরুরী ছিল এবং অবতরণ করার প্রয়োজন ছিল। হোয়াইটম্যানের নিয়ামক ক্র্যাশ পরিস্থিতির জন্য বেসটি প্রস্তুত করতে শুরু করে এবং দমকলকর্মী, অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা এবং অন্যান্য উদ্ধারকর্মীদের ডেকেছিল।
কিন্তু যখন বোমারু বিমানটি নীচে ছুঁয়েছে, দুপুর আড়াইটার আগে, বাম অবতরণ গিয়ারটি অবস্থানে লক থাকতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং বিমানের ওজনের নিচে ভেঙে পড়েছিল।
পাইলটরা যখন বুঝতে পারলেন যে ডান অবতরণ গিয়ারটি বাতাসে ছিল এবং বিমানটি বাম দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন প্রধান পাইলটটি দায়িত্ব গ্রহণ করে রানওয়েতে বোম্বার রাখার জন্য রডারটিকে শক্তভাবে টানতে চেষ্টা করে।
রিপোর্টে বলা হয়েছে, পাইলট “সেন্ট (ওড) (দ্য) সিটের বাইরে (তিনি) ডান ব্রেকটিতে যা কিছু ছিল তা দেওয়ার জন্য,” রিপোর্টে বলা হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিমানের বাম শাখাটি রানওয়ে ধরে কয়েক হাজার ফুট টেনে নিয়েছিল। ট্যাক্সিওয়ের কংক্রিটের পৃষ্ঠটি বাম উইংটিপটিকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিয়েছিল যে একটি জ্বালানী ট্যাঙ্ক ফেটে যায় এবং একটি আগুন জ্বলতে থাকে।
বোম্বারটি শেষ পর্যন্ত অবতরণকারী গিয়ারটি ভেঙে যাওয়ার বিন্দু ছাড়িয়ে প্রায় এক মাইল দূরে এসেছিল, বাম উইংটিপ থেকে প্রসারিত জ্বলন্ত জ্বালানির একটি ট্রেইল রেখে যায়। উভয় পাইলট আহত ছিলেন না, এবং তারা নিরাপদে বিমানটি বের না করেই বেরিয়ে এসেছিলেন।
এদিকে, ঘটনা কমান্ডার দুর্ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দমকলকর্মীদের কেবল আগুন জ্বালানোর জন্য জল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছিল এবং একটি বিশেষ ফেনা নয়, প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কারণ তিনি ভুলভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে ফেনাটি কেবল একটি শেষ অবলম্বন হিসাবে আগুনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা উচিত। প্রায় সাড়ে তিন মিনিটের পরে, তিনি ফেনা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন, যা জ্বলনযোগ্য তরল রাখার চেষ্টা করার সময় জলের চেয়ে আরও কার্যকর আগুন দমনকারী।
একবার বাহ্যিক আগুন কিছুটা দমন করা হয়েছিল-তবে নিভানো হয়নি-দমকলকর্মীরা হাত ধরে জলের পায়ের পাতার মোজাবিশেষ দিয়ে অভ্যন্তরীণ আগুন জ্বালানোর জন্য বিমানের কাছে যেতে শুরু করে। তবে প্রায় তিনটার দিকে, বোমারু বিমানটি ছুঁয়ে যাওয়ার প্রায় 30 মিনিট পরে, বিমানের বাম শাখার মধ্যে একটি জ্বালানী ট্যাঙ্ক বিস্ফোরিত হয়েছিল, ট্রাকগুলিকে আবার দমনকারী ফেনা দিয়ে আগুনে আক্রমণ করতে প্ররোচিত করে।
বিস্ফোরণের দশ মিনিট পরে, যখন দমকলকর্মীরা আবার বিমানের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, বোমা হামলাকারীর বাম দিকের একটি দ্বিতীয় জ্বালানী ট্যাঙ্ক একটি বৃহত্তর বিস্ফোরণে বিস্ফোরণ ঘটায়, বিমানের ত্বকের একটি অংশকে প্রায় ছয় ফুট প্রশস্ত বাতাসে আঘাত করে। এটি প্রায় কিছু দমকলকর্মীদের আঘাত করে এবং ক্র্যাশ সাইটের চারপাশে ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে দেয়।
এই দ্বিতীয় বিস্ফোরণটি অভ্যন্তরীণ আগুনকে উন্মোচিত করতে সহায়তা করেছিল, দমকলকর্মীদের সরাসরি আগুনে জল স্প্রে করতে দেয়। আগুনটি ক্র্যাশ এবং শিখার প্রাথমিক বিস্ফোরণের প্রায় এক ঘন্টা পরে সম্পূর্ণ নিভে গিয়েছিল।
তদন্ত বোর্ডে দেখা গেছে যে দুর্ঘটনার মূল কারণটি ছিল একটি জলবাহী কাপলিং ভালভ ব্যর্থতা। রিপোর্টে বলা হয়েছে, বি -২ এর প্রধান ল্যান্ডিং গিয়ার সহ একটি নকশার ত্রুটিও দুর্ঘটনায় যথেষ্ট অবদান রেখেছিল, এবং ঘটনাস্থলের কমান্ডারের সিদ্ধান্তটি অবিলম্বে আগুন দমনকারী ফেনা ব্যবহার না করার সিদ্ধান্তটি শিখাগুলি ছড়িয়ে দেওয়ার অনুমতি দেয় এবং বিমানের আরও ক্ষতি করেছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই দুর্ঘটনার ফলে রানওয়ের ক্ষতি প্রায় 27,500 ডলার হয়েছিল। বাম উইং এবং ল্যান্ডিং গিয়ারটি 300 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, রিপোর্টে বলা হয়েছে, তবে বিমান বাহিনী শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে বিমানটি মেরামত সার্থক করতে এবং এটি অবসর নেওয়ার জন্য খুব ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।
বোমারু বিমানগুলি পরিষেবাতে প্রবেশের সময় প্রতিটি বি -2 এয়ার ফোর্সকে প্রায় 1.2 বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। পরিষেবাটিতে এখন 19 টি বি -2 এস রয়েছে, যা 2030 এর দশকের গোড়ার দিকে অবসর নেবে বলে আশা করা হচ্ছে।
