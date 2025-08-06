জলিসকো চার্রোস ডোরাডোসের কাছে পিপিআইএস এবং প্লে অফে তাঁর পাসকে আশ্বাস দেয়

প্রথম উদ্দেশ্যটি পূরণ হয়েছিল। মেক্সিকান বেসবল লীগের মধ্যে এর দ্বিতীয় প্রচারে, যেহেতু এর প্রত্যাবর্তন গত বছর স্বাক্ষরিত হয়েছিল, জালিসকো চার্রোস তারা 2025 মরসুমের প্লে অফের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল, 3-10 পরাজয়ের পরে দোরাডোস ডি চিহুহুয়া প্যান আমেরিকান স্টেডিয়ামে খেলা সিরিজের প্রথম খেলায়।
পরাজয়ের পরে যে গত সোমবার কোডোনেরোস ডি ইউনিয়ন লেগুনার আগে সরাপেরোস ডি সল্টিলো ভোগ করেছিলেন, রাস্তাটি নিখরচায় ছিল জালিসকো আপনার টিকিট সুরক্ষিত করবে পোস্টসেশনমিশনটি গ্রাস করার জন্য কেবল একটি বিজয় এবং এটি ডোরাদোসকে প্রতিক্রিয়া না দেওয়ার বিকল্প ছাড়াই যথাযথ আঘাতের উপর ভিত্তি করে অর্জন করেছে।
প্রতিশ্রুতির প্রথম তিনটি এন্ট্রি -তে একটি পাঁচ -রুন সমাবেশ এবং চারটি লাইনের আরও একটি, জালিসকোকে গুরুত্বপূর্ণ বিজয়ের চেয়ে আরও বেশি সিল করার জন্য তার ক্ষমতার একটি ভোঁতা নমুনা দেওয়ার অনুমতি দেয়।
কাইল গারলিক জয়ের নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেনযেহেতু তিনি গেম ডায়মন্ডের ভিতরে সেরা মানুষ ছিলেন। আমেরিকানদের ব্যাট করার জন্য তিনটি শিফট ছিল যেখানে তিনি চারটি দৌড় বেঁধেছিলেন, একটি হোম রান সংযুক্ত করেছিলেন এবং দু’বার বাড়িতে পৌঁছেছিলেন।
তৎপর কার্লোস মেন্ডিভিলও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেনতিনি তিনটি লাইন প্রচার করেছেন, একটি হোম রান হিট করেছেন এবং একটি অসামান্য পারফরম্যান্স সিল করতে নগদ রেজিস্টারটি পরিদর্শন করেছেন বলে ধন্যবাদ।
যখন, পাহাড়ে, লুইস আইভান “শকার” রদ্রিগেজ তার কর্তৃত্ব আরোপের জন্য পরেছিলেন এবং দর্শনার্থীদের দ্বারা যে কোনও প্রচেষ্টা হতাশ করুন। ছয়টি ওয়ার্ক রোলের জন্য, তিনি চারটি হিট, দুটি দৌড় নিবন্ধন করেছিলেন এবং চারটি চকোলেট বিতরণ করেছিলেন, গ্রীষ্মের সার্কিটের প্রথম প্লে অফগুলি খেলতে জালিসকোকে নিতে জয় জিতেছিলেন।
এই উপলক্ষে, বুলপেনও বেঁচে ছিলেন, যেহেতু জেনরি মেজিয়া, যিনি চিহুহুয়া, অ্যারন ম্যাকগারিটি এবং কার্লোস ফ্রান্সিসকো অন্য স্কোরের জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন, তিনি দ্বিতীয় দুটি নিবন্ধিত দুটি হিটের মধ্যে তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন।
বেনজামান গিলের নবম নিয়মিত ভূমিকার শেষ সিরিজটি রাখতে চাইবেন তিনি যখন এই বুধবার, August আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে at টায় জাপোপান সম্পত্তিতে চিহুহুয়ার মুখোমুখি হন।
