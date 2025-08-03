জল সংকট এবং গ্রামগুলির জলের চাপ পরিচালনার কার্যকর ব্যবস্থা

۱۲: ۴۴ – আগস্ট 1
তরুণ সাংবাদিক ক্লাব; সামানেহ হরমুজও – দক্ষিণ খোরাসান ওয়াটার অ্যান্ড বর্জ্য জল সংস্থার প্রধান তাভাকোলি প্রাদেশিক ভয়েস এবং টেলিভিশন প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন, বলেছেন: প্রদেশে, নেহবন্দন, সরবিশেহ, বিরজান্দ, কাইন, তাবাস, এসফাদান এবং আরিয়ান শাহর সহ শহরগুলিতে জলের উত্তেজনা সত্ত্বেও, এই বছরগুলি দক্ষতার সাথে এই বছরগুলি ছিল। আমরা।
তিনি আরও যোগ করেছেন: গ্রামীণ অঞ্চলে, 2 টি গ্রামে প্রায় 2.5 টি পরিবার এবং 6,000 লোক সহ দুটি জলের স্তর রয়েছে; এই গ্রামগুলির ক্রমাগত জল নেই। এছাড়াও, 2 টি গ্রাম সম্পূর্ণরূপে জলহীন এবং মোবাইল ট্যাঙ্কারগুলির মাধ্যমে জল সরবরাহ, 4.3 পরিবার এবং 6,000 এরও বেশি জনসংখ্যা সহ।
তাভাকোলি বলেছিলেন: মহররাম দিনগুলি, 6 -দিনের যুদ্ধে গ্রামগুলিতে অভিবাসন বৃদ্ধি এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিনে গ্রামগুলিতে পানির ব্যবহার বাড়িয়েছে এমন কারণগুলির মধ্যে একটি; কিছু ঝর্ণা এবং জলজ শুকনো এবং কৃষিক্ষেত্রের জন্য পানীয় জল ব্যবহার করার জন্য লোকদের ঘুরিয়ে দেওয়া এবং প্রাণিসম্পদ পানির সম্পদের উপর আরও চাপ সৃষ্টি করেছে।
দক্ষিণ খোরাসান জল এবং বর্জ্য জল সংস্থার প্রধান অবিরত: জনপ্রতি জল ব্যবহারের মানটি প্রতিদিন 2 লিটার নির্ধারণ করা হয়। যাইহোক, কিছু গ্রামীণ জল সরবরাহ কমপ্লেক্সে, পানির ব্যবহার প্রতি ব্যক্তি 3 লিটার পর্যন্ত, যা সতর্কতা সৃষ্টি করেছে।
তিনি বলেছিলেন: প্রদেশটি ক্রেডিট আকর্ষণ করছে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে এবং গ্রীষ্মের শেষের দিকে সমাধান করা হবে; অন্যদিকে, আমরা গ্রাহকদের সহযোগিতা এবং সম্প্রচারেরও প্রশংসা করি।
তাভাকোলি বলেছেন: ১০ % এরও কম বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত এবং স্প্রিংস এবং জলজদের সংস্থানকে দুর্বল করা অন্যান্য চ্যালেঞ্জ; এই বছরের জল সরবরাহ মূলত ওয়েলসের মাধ্যমে, যা কিছু অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে।
দক্ষিণ খোরাসান জল এবং বর্জ্য জল সংস্থার প্রধান বলেছেন: বর্তমানে, কম -কনসেপশন গ্রাহকদের 5 %, 2 শতাংশ ভাল এবং 2 % বেশি। সতর্কতাটি 2 % গ্রাহকদের জন্য জারি করা হবে এবং যদি সহযোগিতা না করা হয় তবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে; গ্রাহকদের 5 % হোম সেক্টরে রয়েছে।
তিনি বলেছিলেন: এখনও অবধি, 5 বিলিয়ন টোম্যান credit ণ বিভিন্ন সারি থেকে অনুমোদিত হয়েছে। এই বছরের শেষের দিকে 2 % এরও বেশি শারীরিক অগ্রগতি সহ 4 টি গ্রামে জল সরবরাহের সাথে 2 বিলিয়ন টোমানের credit ণ সহ 4 টি গ্রামে জল সরবরাহ চলছে।
তাভাকোলি যোগ করেছেন: ইমাম হাসান মোজতাবার বঞ্চনা বেসের সাথে চুক্তিতে, ড্রিলিং 2 কূপ, 2 কিলোমিটার সংক্রমণ লাইন এবং 2 কিউবিক মিটার ভলিউম সহ 2 টি স্টোরেজ ট্যাঙ্ক নির্মাণ, যা এখন পর্যন্ত 2 % উন্নত হয়েছে এবং 4 টি গ্রামে জলের স্থিতিশীলতা অর্জন করেছে।
দক্ষিণ খোরাসান ওয়াটার অ্যান্ড বর্জ্য জল সংস্থার প্রধান বলেছেন: ফারডোভি, প্লেইন এবং ইস্কের জল সরবরাহের উত্সগুলির অভাব রয়েছে এবং পানির কিছু অংশ বাগানের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়; জলের গুণমান ক্রমাগত সঞ্চালিত হয় যাতে লবণাক্ত জল মানুষের কাছে পৌঁছায় না। তিনি আরও বলেছিলেন যে ইব্রাহিমি চ্যারিটি ফাউন্ডেশনের সাথে একটি চুক্তি কার্যকর করা হচ্ছে 2 টি গ্রামে সহায়তা এবং 4 টি শহরের জন্য 2 বিলিয়ন টোম্যানের জন্য পাইপ কেনার জন্য।