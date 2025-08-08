জল স্লাইড প্যানেলটি যখন নেমে যাচ্ছিল তখন ক্রুজ যাত্রী আহত হয়

জল স্লাইড প্যানেলটি নেমে যাওয়ার সময় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার পরে একটি ক্রুজ জাহাজের যাত্রী আহত হয়ে পড়েছিল।
একজন নামহীন ব্যক্তি গতকাল সমুদ্রের রয়্যাল ক্যারিবিয়ান ক্রুজ শিপ আইকনে স্লাইডটি ব্যবহার করছিলেন যখন এক্রাইলিক কাচের প্যানেলটি ভেঙে যায়।
ফুটেজগুলি প্রান্তগুলি থেকে জল জড়িয়ে ধরে এবং নীচের ডেকের উপরে পড়ার সাথে সাথে স্লাইডের পাশে একটি বড় গর্ত রেখে দেওয়া হয়েছিল।
লোকটি সেই সময় 46 ফুট উঁচু ভীতিজনক বল্টে চড়েছিল – একটি ড্রপ স্লাইড যা খাড়া চালকদের পাদদেশে প্রথম স্লাইডে পাঠায় বেসগুলি তাদের নীচে থেকে বেরিয়ে আসে।
তার অবস্থা ‘স্থিতিশীল’ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তবে তাদের আঘাতের বিষয়ে আরও বিশদ প্রকাশ করা হয়নি।
ক্রুজটিতে চলাচলকারী যাত্রীরা এই ঘটনার একটি ক্লিপে চিৎকার করে হাঁপিয়ে হাঁটছিলেন, এক চিৎকার করে: ‘কেউ কেবল স্লাইড থেকে পড়ে গেছে’।
তবে রয়্যাল ক্যারিবিয়ান তখন থেকে নিশ্চিত করেছেন যে কেউ স্লাইডের গর্ত থেকে কেউ পড়ে নি, এবং আহত অবস্থায় থাকা ব্যক্তিটিকে নীচে পৌঁছানোর পরে চিকিত্সা করা হয়েছিল।
সংস্থাটি ক্রুজ নিউজকে টুডে বলেছে: ‘আমাদের দলটি একজন প্রাপ্তবয়স্ক অতিথিকে চিকিত্সা যত্ন প্রদান করেছিল যখন অ্যাক্রিলিক গ্লাস একটি জল স্লাইডটি ভেঙে দেয় যখন অতিথি স্লাইডের মধ্য দিয়ে যায়।
‘অতিথি তার আঘাতের জন্য চিকিত্সা করা হচ্ছে।
‘তদন্তের জন্য মুলতুবি থাকা নৌযানের অবশিষ্ট অংশের জন্য জলের স্লাইডটি বন্ধ রয়েছে।’
ক্রুজের বোর্ডে থাকা একজন অতিথি ক্রুজ রেডিওকে বলেছিলেন যে প্যানেলটি ভেঙে পড়ার সময় মাটিতে কোনও আঘাত নেই, তিনি বলেছিলেন: ‘আমি যা দেখেছি তা থেকে খালি ছিল!’
ঘটনার পরে ক্রুজটি জাহাজে চড়ে ডেক 15 পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়।
215 ফুট প্রশস্ত এবং 198 ফুট দীর্ঘ জাহাজ সমুদ্রের আইকনটি 2 আগস্ট মিয়ামি ছেড়ে যায় এবং 9 আগস্ট মিয়ামিতে ফিরে আসবে।
এটি Chargory বিভাগে রয়েছে, যা ক্রুজ জাহাজের বৃহত্তম জল পার্ক বলে দাবি করে এবং এতে ছয়টি স্লাইড রয়েছে।
ভীতিজনক ড্রপের পাশাপাশি, ওয়াটার পার্কে চাপের ড্রপও রয়েছে-একটি মাদুর-রেসিং স্লাইড যা দুটি যাত্রীকে মাথা থেকে মাথা থেকে মাথা দেয়-এবং দুটি ভেলা স্লাইড যেখানে গ্রুপগুলি অন্য দৌড়ে একসাথে স্লাইড করতে পারে।
সমুদ্রের আইকনটি 66 66 মি (215 ফুট) প্রশস্ত এবং 365 মিটার (1,198 ফুট) দীর্ঘ – এবং 250,800 মোট টন ওজনের
2023 সালে স্পেনের একটি জল পার্কে একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ‘কাটা প্রশস্ত খোলা’ হওয়ার পরে একজন ব্রিটিশ ছুটির দিনে প্রায় পা হারিয়ে যাওয়ার পরে সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটেছিল।
অ্যালিক্যান্টের রিও সাফারি এলচে ওয়াটার পার্কে একটি ‘বিপজ্জনক’ জলের স্লাইডে প্রাচীরের মধ্যে ক্যাটালপুল্ট করার পরে তাকে মম-চার-স্টেফানি সোমারভিলি বলেছিলেন যে তিনি যন্ত্রণায় আবদ্ধ হয়ে রক্তে covered েকে রেখেছিলেন।
তিনি এমন কর্মীদের দিকে আঘাত করেছিলেন যিনি তাকে বলেছিলেন যে তারা বিশ্বাস করে যে সে তার পাটি একটি আলগা পেরেক দিয়ে খোলা রেখেছিল তবে তারা বস্তুটি খুঁজে পেল না এবং ‘যেন কিছুই ঘটেনি’ বলে চালিয়ে যায়।
তিনি তখন ডেইলি মেইলকে বলেছিলেন, ‘আমার পা একটি পরিষ্কার টুকরোতে হাড়ের কাছে খোলা ছিল।’