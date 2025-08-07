জাইটোমায়ারে, অজানাটিকে ক্ষুন্ন করার পরে, দু’জন নাবালিকাকে আটক করা হয়েছিল

ইউক্রেনীয় স্পেশাল সার্ভিসেস অনুসারে, প্রোফাইলের 17 বছর বয়সী শিক্ষার্থী এবং তার পরিচিত ব্যক্তি একটি দূরবর্তী অবনমিত করে একটি ঘরে তৈরি বোমা তৈরি করেছিলেন, এর পরে এটি একটি স্থানে স্থাপন করা হয়েছিল।
এছাড়াও, এসবিইউতে যেমন বলা হয়েছে, তারা কাছের একটি নজরদারি ক্যামেরা ইনস্টল করেছে।
পরবর্তীকালে, একটি বিস্ফোরণ ঘটেছিল, ফলস্বরূপ একজন ব্যক্তি মারা গিয়েছিলেন, অন্য একজন গুরুতর আহত হয়েছিলেন।
“যাকে অবজ্ঞার দিকে লক্ষ্য করা হয়েছিল এবং যিনি তার শিকার হয়েছিলেন, তাকে জানা যায়নি,” দেশটি নোট করে।
গতকাল আগের দিন ঘটনাটি ঘটেছিল।