জাকাটেকাসে জাকেরিলোর আগ্রাসনের পরে মানব ক্রোধের সম্ভাব্য কেসটি নিশ্চিত করুন

জ্যাকেটেকাসে সোনার 17 বছর বয়সী কিশোরের একটি সম্ভাব্য কেসের মুখোমুখি মানুষের ক্রোধ
দ্য জ্যাকেটেকাস স্বাস্থ্য সচিবালয় যুবতী মহিলা ভোগ করার পরে সংক্রমণটি সনাক্ত করেছে জোরিলোর আগ্রাসন 13 আগস্ট বাম বাহুতে। ভিসেন্টে গেরেরোতে, দুরঙ্গোর গ্রামীণ হাসপাতাল নং 82।
তারপরে তারা তাকে স্থানান্তরিত করে মেক্সিকান সামাজিক সুরক্ষা ইনস্টিটিউট (আইএমএসএস) জ্যাকেটেকাসেযেখানে বিশেষজ্ঞরা এর সমর্থন সহ জরুরী প্রোটোকল সক্রিয় করেছিলেন অভ্যন্তরীণদ্য মহামারীবিজ্ঞান ও সেনাপ্রেসের সাধারণ অধিদপ্তর।
রোগী হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন, এবং রাজ্য স্বাস্থ্য সচিবালয় তিনি ইতিমধ্যে স্পষ্ট করে বলেছেন যে এটি গঠন করে প্রায় 40 বছরের মধ্যে ক্রোধের প্রথম মানব ঘটনা। তাদের অংশ হিসাবে, স্থানীয় মিডিয়া জানিয়েছে যে যুবতী মহিলা নিবিড় যত্নে রয়েছে এবং তার স্বাস্থ্য গুরুতর।
এদিকে, রাজ্য সংস্থা জনগণের কাছে জরুরি আহ্বান জানিয়েছে: তারা যদি বন্য প্রাণীদের কামড় বা আগ্রাসন গ্রহণ করে তবে তাদের অবশ্যই সাবান এবং জল দিয়ে ক্ষতটি ধুয়ে ফেলতে হবে এবং তাত্ক্ষণিকভাবে স্বাস্থ্য ইউনিটে যেতে হবে।
এইভাবে মানব ক্রোধ জ্যাকেটেকাসে প্রেরণ করা হয়েছিল
রাবিয়া একটি ভাইরাস দ্বারা প্রদর্শিত হয় যা এর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে সংক্রামিত প্রাণীদের লালা, সাধারণত কামড় দ্বারা। যদি সেই লালা সংস্পর্শে আসে তবে এটি প্রেরণ করা যেতে পারে শ্লেষ্মা ঝিল্লি বা খোলা ক্ষত।
যে কোনও স্তন্যপায়ী প্রাণী এটিকে প্রেরণ করতে পারে, যদিও কুকুরগুলি সবচেয়ে সাধারণ ভেক্টরকে উপস্থাপন করে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে। অন্যান্য প্রাণী মত মানচিত্র, বাদুড়, কোয়েটস, শিয়াল এবং জোরিলোস তারাও ছড়িয়ে দিতে পারে।
ভাইরাসের সম্ভাব্য এক্সপোজারের আগে তারা তাত্ক্ষণিক ব্যবস্থাগুলি যেমন সুপারিশ করেছিল সাবান এবং জল দিয়ে ক্ষতটি সম্পূর্ণভাবে ধুয়ে ফেলুন এবং চিকিত্সা চিকিত্সা পেতে জরুরিভাবে যান। যে চিকিত্সা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে অ্যান্টিরাবিক ইমিউনোগ্লোবুলিন এবং একটি অ্যান্টিরাবিক ভ্যাকসিনেশন স্কিমের অধিকারী। যদি ব্যক্তিটি ইতিমধ্যে আগে টিকা দেওয়া হত তবে শক্তিবৃদ্ধি ডোজগুলি যথেষ্ট।
এই পর্বটি মনে আছে যে, যদিও মানুষের ক্রোধ প্রায় আর উপস্থিত হয় না জ্যাকেটেকাস প্রতিরোধের কাজের জন্য ধন্যবাদ, বন্যজীবনের সাথে যোগাযোগ থাকলে ঝুঁকি অব্যাহত থাকে। অতএব, কোনও আগ্রাসনের পরে দ্রুত কাজ করার সুপারিশ দৃ firm ় এবং পরিষ্কার থাকে।