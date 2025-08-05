You are Here
জাকার্তা এখনও প্রায়শই বন্যা হয়, প্রমোনো: সিলিওয়ংয়ের স্বাভাবিককরণের জন্য জমি অধিগ্রহণ তত্ক্ষণাত্ সম্পন্ন হয়
জাকার্তা এখনও প্রায়শই বন্যা হয়, প্রমোনো: সিলিওয়ংয়ের স্বাভাবিককরণের জন্য জমি অধিগ্রহণ তত্ক্ষণাত্ সম্পন্ন হয়


রেপুব্লিকা.কম.আইডি, জাকার্তা – মঙ্গলবার (৫/৮/২০২৫) সকালে বন্যার ফলে জাকার্তায় কয়েক ডজন প্রতিবেশী অঞ্চল (আরটি) ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল বলে জানা গেছে। পূর্ব জাকার্তা অঞ্চলে যে বন্যা ঘটেছিল তা সিলিওয়ং নদীর উপচে পড়ার কারণে হয়েছিল।

জাকার্তা গভর্নর প্রমোনো আনুং বলেছিলেন, তাঁর দল সিলিউং নদীর স্বাভাবিককরণের জন্য চারটি স্থানে (ব্লক) স্বাক্ষর করেছিল। তাঁর মতে, অদূর ভবিষ্যতে ভূমি অধিগ্রহণ করা হবে যাতে স্বাভাবিককরণ করা যায়।


“এখন মাঠে, অবশ্যই জমি অধিগ্রহণ এবং আরও অনেক কিছু থাকবে,” তিনি মঙ্গলবার (5/8/2025) বিকেলে সেন্ট্রাল জাকার্তার ব্যান্টেং ফিল্ড পার্কে বলেছিলেন।

তিনি বিবেচনা করেছেন, নরমালাইজেশন প্রোগ্রাম কালী সিলিউং জাকার্তায় বন্যার তীব্রতা হ্রাস করার জন্য এটি করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, নদী থেকে উপচে পড়া যা প্রায় 120 কিলোমিটার দীর্ঘ পৌঁছেছিল জাকার্তায় বন্যার ঘটনার 40 শতাংশ অবদান রেখেছিল।

প্রমোনোর মতে, জাকার্তায় বন্যা কাটিয়ে উঠতে সিলিউং রিভার নরমালাইজেশন প্রোগ্রামটি মাঝারি -মেয়াদী পরিচালনাগুলির মধ্যে একটি। সুতরাং, বর্তমানে জাকার্তার প্রাদেশিক সরকার (পেমপ্রভ) প্রোগ্রামটি বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করবে।

“জাকার্তায় বন্যা পরিচালনার জন্য, আমি মাঝারি মেয়াদী হ্যান্ডলিংয়ের দিকে মনোনিবেশ করছি। সুতরাং তার জন্য সিলিউংয়ের স্বাভাবিককরণই প্রধান বিষয়,” তিনি বলেছিলেন।

২০২৫ সালের জুলাই পর্যন্ত জাকার্তা প্রাদেশিক জল সম্পদ (এসডিএ) অফিসের তথ্যের ভিত্তিতে সিলিওয়ং নদীর নরমালকরণ বাঁধের পরিকল্পিত দৈর্ঘ্য ৩৩..6৯ কিলোমিটার (কিমি) পৌঁছেছে। মোট পরিকল্পনার মধ্যে, প্রায় 17.14 কিমি হিসাবে, বাঁধটি স্বাভাবিক করা হয়েছে এবং 16.55 কিমি স্বাভাবিক করা হয়নি।

স্বাভাবিককরণে, 2027 অবধি জমি অধিগ্রহণের জন্য 14 টি অগ্রাধিকারের অবস্থান থাকবে, যথা কেপন মঙ্গিস, কাম্পুং মেলায়ু, বিদারা চীন, মঙ্গগরাই, বুকিট ডুরি, কেপন বারু, কাওয়াং, সিলিলিটান, বালেকম্বাং, গেদং, পেনগাদগান, রাউজাতেন, পেজাতেন। যে চারটি অবস্থান নির্ধারিত হয়েছে তা হ’ল কাওয়াং, সিলিলিটান, পেনগাদেগান এবং রাওয়াজতী।




