You are Here
জাখারোভা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের নেতাদের আলোচনার প্রশংসা করেছেন: রাজনীতি: শান্তি: লেন্টা.রু
News

জাখারোভা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের নেতাদের আলোচনার প্রশংসা করেছেন: রাজনীতি: শান্তি: লেন্টা.রু

জাখারোভা: আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের মধ্যে আলোচনা একটি ইতিবাচক মূল্যায়নের প্রাপ্য

আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোলা পশিনিয়ান এবং যুক্তরাষ্ট্রে আজারবাইজানের সভাপতি ইলহাম আলিয়েভের সভাপতির বৈঠক একটি ইতিবাচক মূল্যায়নের দাবিদার। এটি রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রকের অফিসিয়াল প্রতিনিধি মারিয়া জাখারোভা দ্বারা বর্ণিত হয়েছিল, তাঁর ভাষ্য দেওয়া হয়েছে সাইট বিভাগ।

“আমেরিকান পক্ষের মধ্যস্থতার সাথে ওয়াশিংটনের দক্ষিণ ককেশীয় প্রজাতন্ত্রের নেতাদের বৈঠক একটি ইতিবাচক মূল্যায়নের দাবিদার। আমরা আশা করি যে এই পদক্ষেপটি শান্তিপূর্ণ এজেন্ডা প্রচারে সহায়তা করবে,” জাখারোভা বলেছেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts