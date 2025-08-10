জাগুয়ার্সের ক্যাম লিটল 70-ইয়ার্ডের মাঠের গোল করে

জ্যাকসনভিলে জাগুয়ার্স কিকার ক্যাম লিটল শনিবার রাতে যদি এটি নিয়মিত মরসুমের খেলায় এটি করে থাকে তবে রেকর্ড স্থাপনের খেলাটি কী হত। তবে এটি একটি পূর্বসূরী খেলায় ঘটেছিল বলে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে রেকর্ড বইগুলিতে যাবে না এবং সম্ভবত এটি সপ্তাহান্তে শেষের মধ্যে ভুলে যাবে।
এটি নাটকটিকে কম চিত্তাকর্ষক করে না।
পিটসবার্গ স্টিলার্সের বিপক্ষে তাদের খেলার হাফটাইমের ঠিক আগে, লিটল একটি 70-গজের মাঠের গোলটি ড্রিল করেছিল যা প্রচুর পরিমাণে কক্ষের জন্য উত্সগুলি সাফ করে দেয়।
নিয়মিত-মরসুমের খেলায়, এটি এনএফএল রেকর্ডে শীর্ষে থাকতে পারে (জাস্টিন টাকার দ্বারা 66 গজ) চার গজ দ্বারা।
টাকারের কিক কেবল ক্রসবারের মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য বাউন্স করার সহায়তার প্রয়োজনই ছিল না, তবে তিনি এটিকে টার্ফ এবং নিখুঁত আবহাওয়ার পরিস্থিতিতে একটি গম্বুজেও লাথি মেরেছিলেন।
সমস্ত আবহাওয়ার উপাদানগুলির সাথে ঘাস এবং বাইরে এই কিকটি তৈরি করেছিল।
যদিও এটি রেকর্ড বইগুলিতে গণনা করা হয় না, এটি এখনও দুটি কারণে একটি উল্লেখযোগ্য কিক।
একটির জন্য, এটি জাগুয়ার্সের কোচিং কর্মীদের আত্মবিশ্বাস দেয় যে ছোট্ট একটি শক্তিশালী পা রয়েছে এবং মাঠের যে কোনও জায়গা থেকে কিক মারতে সক্ষম।
এটি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এনএফএল -তে কতটা ভাল লাথি মারছে তাও দেখায়। এটি ব্যবহৃত হত যে 40 গজেরও বেশি যে কোনও কিছুই 50-50 বাজি ছিল, 50 এরও বেশি কিকগুলি প্রায় শোনা যায় নি, এবং কেউ 60 গজেরও বেশি কিছু বিবেচনাও করতে পারে না।
আমরা এখন সেই স্থানে রয়েছি যেখানে 50 বছরের কম বয়সী কোনও কিছু তৈরি করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে, 50-50 বেটের চেয়ে 50-ইয়ার্ডারের আরও ভাল হওয়া উচিত এবং আমরা সম্ভবত প্রতি মরসুমে একাধিক 60-গজ পেয়েছি।
এখন এনএফএল -এর একটি লোক রয়েছে যিনি জানেন যে তিনি 70 গজ থেকে আঘাত করতে পারেন।
2024 এনএফএল খসড়াটিতে জ্যাকসনভিলের ষষ্ঠ রাউন্ডের পিকটি ছিল এবং একটি রুকি হিসাবে মাঠের গোলের প্রচেষ্টায় 27-ফর -29 ছিল, দীর্ঘ 59 গজ সহ। শনিবার তিনি সহজেই শীর্ষে ছিলেন।