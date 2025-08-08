You are Here
জাচ ক্রেগারের অস্ত্রগুলি কি বর্বরের সাথে সংযুক্ত? এখানে সত্য
News

জাচ ক্রেগারের অস্ত্রগুলি কি বর্বরের সাথে সংযুক্ত? এখানে সত্য






জাস্টিন গ্যান্ডি তার স্কুলের অন্ধকার হলওয়েতে অস্ত্রগুলিতে দাঁড়িয়ে আছে
কোয়ান্ট্রেল কলবার্ট/ওয়ার্নার ব্রোস এন্টারটেইনমেন্ট

স্পোলাররা অনুসরণ করে।

এই দিনগুলিতে সিনেমাগুলি কেবল তাদের নিজস্ব জিনিস হতে পারে না। মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্সের সাফল্যের জন্য ধন্যবাদ, স্টুডিও সর্বত্রই এডিয়াসের লালা দেয় সিনেমাটিক ইউনিভার্স। কেন আপনি নিজেরাই এমন একটি সিনেমা তৈরি করবেন যখন আপনি পরিবর্তে সেই ফিল্মটিকে সিক্যুয়াল, প্রিকোয়েলস এবং স্পিন-অফসের জন্য লঞ্চপ্যাড হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন? অবশ্যই, প্রায়শই না, এই পরিকল্পনাটি ব্যাকফায়ারস (কেবল সোনির এখনকার স্পাইডার-ম্যান-মুক্ত স্পাইডার-ম্যান ইউনিভার্সের দিকে একবার নজর দিন)। ভাল ধারণা বা না, আধুনিক চলচ্চিত্রকাররা নতুন চলচ্চিত্রের জন্য এই চিকিত্সা আশা করার জন্য শর্তযুক্ত হয়েছে।

কেস ইন পয়েন্ট: জ্যাচ ক্রেগার, যিনি দুর্দান্ত হরর পিক “বার্বারিয়ান” হেলমাইড করেছিলেন, তিনি “অস্ত্র” নিয়ে ফিরে এসেছেন, একটি বুনো এবং ক্রেজি নতুন ভয়ঙ্কর ঝাঁকুনি মোড়ক মোচড় এবং টার্নে পূর্ণ। যদিও “অস্ত্র” স্পষ্টতই “বার্বারিয়ান” এর সিক্যুয়াল নয়, প্রচুর ডিজিটাল কালি অনুমান করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে এই নতুন ক্রেগার ফিল্মটির আগের সাথে কিছুটা সরাসরি সংযোগ রয়েছে।

তো … তাই না? “অস্ত্র” “বর্বর” এর সাথে সংযুক্ত?

বর্বর এবং অস্ত্রের মধ্যে একটি সংযোগ জড়িত ক্লু


টেস বর্বর বেসমেন্টে দাঁড়িয়ে হতবাক দেখাচ্ছে
20 শতকের স্টুডিওগুলি

“অস্ত্র” এর জন্য বিপণনটি বেশ সুন্দর হয়ে উঠেছে, ফিল্মের প্লট (যার মধ্যে একটি মিডল স্কুল বাচ্চাদের একটি দল জড়িত যারা এক রাতে তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে অদৃশ্য হয়ে যায়) সম্পর্কে খুব বেশি দূরে না রেখে কেবল যথেষ্ট তথ্য জ্বালিয়ে দিয়েছে।

সেই বিপণনের অংশে ইউআরএল -এ ভাইরাল ওয়েবসাইট “মেব্রুক নিউজ” অন্তর্ভুক্ত রয়েছে Maybrookmissing.com। এই সাইটটি “অস্ত্র” এর প্লট সম্পর্কিত বিভিন্ন গল্পের সাথে একটি (জাল) স্থানীয় সংবাদপত্রের রূপ নেয়। তবে একটি নির্দিষ্ট গল্প রয়েছে যা মানুষের নজর কেড়েছিল, শিরোনামটি “ভাড়া বাড়িতে আবিষ্কার করা ভূগর্ভস্থ কারাগার”। সেই গল্পটিতে ক্লিক করার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে “Det অবশ্যই, “বার্বারিয়ান” এর ভক্তরা আপনাকে বলতে পারেন যে সেই চলচ্চিত্রের মূল চরিত্রের নাম এবং ভাড়ার বাড়ির কারণগুলির নীচে “ভূগর্ভস্থ কারাগার” প্লটটিতে।

মেব্রুক নিউজ সাইটে “বার্বারিয়ান” এর ঘটনার উল্লেখ অনেককে (আমাদের এখানে /ফিল্ম সহ! সম্ভবত একই সিনেমাটিক মহাবিশ্বে সেট! কিন্তু তারা কি?

না, অস্ত্রগুলি বর্বরের সাথে সংযুক্ত নয়


বাচ্চারা অস্ত্রের মধ্যে রাতে রাস্তায় ছুটে যায়
কোয়ান্ট্রেল কলবার্ট/ওয়ার্নার ব্রোস এন্টারটেইনমেন্ট

না, “অস্ত্র” “বর্বর” এর সাথে সংযুক্ত নয়। মেব্রুক নিউজ সাইটে “বর্বর” কলব্যাক সত্ত্বেও, বিষয়টির সত্যতা হ’ল “অস্ত্র” এর মধ্যে আসলে এটি “বর্বর” এর সাথে সংযুক্ত করার মতো কিছুই নেই। কেউ এই চলচ্চিত্রের ঘটনার কথা উল্লেখ করে না, বা তারা একই স্থানে সেট করা হয়নি বলে মনে হয় না (“বার্বারিয়ান” ব্রাইটমুরের আসল ডেট্রয়েট পাড়ায় সেট করা আছে, যা “অস্ত্র” মায়ব্রুকের আপাতদৃষ্টিতে কাল্পনিক ছোট শহরতলির শহরটিতে ঘটে)।

তাহলে ডিল কি? কেন মেব্রুক নিউজ সাইটে “বার্বারিয়ান” এর ঘটনার উল্লেখ অন্তর্ভুক্ত ছিল? যদি আমার অনুমান করতে হয় তবে আমি কেবল বলব: মজাদার জন্য। ভাইরাল সাইটে “বর্বর” থ্রোব্যাকটি ক্রেগারের প্রথম ছবিটি পছন্দ করে এবং নতুনটি দেখতে চান এমন ভক্তদের কাছে চোখের পলক ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

সর্বোপরি, এই ছায়াছবিগুলি সংযুক্ত করা প্রায় অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে, কারণ তাদের একই পরিচালক থাকাকালীন এবং উভয়ই হরর ফ্লিক, তারা স্বতন্ত্রভাবে আলাদা। “বর্বর” করে না অতিপ্রাকৃত জড়িত, যখন “অস্ত্র” খুব বেশি কিছু করে। তারপরে এই সত্যটি রয়েছে যে দুটি চলচ্চিত্র বিভিন্ন স্টুডিওর আগত: “বার্বারিয়ান” ডিজনি-মালিকানাধীন 20 শতকের স্টুডিওগুলি প্রকাশ করেছিল, যখন “অস্ত্র” ওয়ার্নার ব্রোস এবং নিউ লাইন সিনেমা থেকে এসেছে। তবে জিনিসটি এখানে: এই সিনেমাগুলি সংযুক্ত না করা ঠিক আছে। আসলে, এটি সেভাবে আরও ভাল। আমাদের উচিত নয় প্রয়োজন প্রতিটি সিনেমা সিনেমাটিক মহাবিশ্বের সূচনা পয়েন্ট হতে পারে। কখনও কখনও সিনেমাগুলি নিজেরাই দাঁড়াতে দেওয়া ঠিক হয়।

“অস্ত্র” এখন প্রেক্ষাগৃহে খেলছে।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts