জাচ ক্রেগারের স্বপ্নের ডিসি মুভিটি দুর্দান্ত ‘ব্যাটম্যান’ পর্বের পরে নেবে

জাচ ক্রেগারের পেয়েছে অস্ত্র এই সপ্তাহান্তে বাইরে, তবে লোকটি দৃশ্যত কখনও কাজ বন্ধ করে না। তিনি কেবল নতুন নিয়ে কাজ করছেন না রেসিডেন্ট এভিল মুভি, তবে তিনি এর জন্য একটি ধারণাও রান্না করেছেন ডিসি স্টুডিওস যে আমরা এখন আরও কিছুটা জানি।
হলিউড রিপোর্টার অনুসারে হিট ভিশন নিউজলেটারক্রেগারের ডিসি মুভি বর্তমানে পরিচিত হিচম্যান। পিচ? বাণিজ্যের সূত্রগুলি বলছে যে গোথাম সিটিতে একটি নিম্ন-স্তরের গুন্ডা ব্যাটম্যানকে “ভাগ্যের একটি স্ট্রোক” এর জন্য ধন্যবাদ জানায়, তার পরে তিনি সুপারভিলাইন শহরের আলোচনায় পরিণত হন। এটি আরও বলা হয়েছে যে হারলে কুইন এবং জোকারের মতো ব্যাটম্যান সিনেমায় “সংক্ষেপে” দেখাতে পারেন।
যদিও ক্রেগার এই মুহুর্তে বছরের পর বছর ধরে করতে চেয়েছিলেন এমন একটি “ব্যাটম্যান-সংলগ্ন” প্রকল্প সম্পর্কে অস্পষ্টভাবে কথা বলেছেন, তবে এটি পরিষ্কার হওয়া উচিত যে এটি পরিষ্কার হওয়া উচিত হিচম্যান এখনও কোনও ক্ষমতাতে কাজ করছে না। টিএইচআর অনুসারে প্রকল্পটি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে তৈরি করা হয়নি, তবে জেমস গন এবং পিটার সাফরান জানেন যে তিনি তাদের সাথে কাজ করতে আগ্রহী।
তবে আসুন সেই ভিত্তিতে ফিরে যাই। এটি কিছু ব্যাট-ফ্যানের সাথে পরিচিত বলে মনে হবে: এটি ছিল “দ্য ম্যান হু হু হেনড ব্যাটম্যান,” এর প্লট ব্যাটম্যান: অ্যানিমেটেড সিরিজ পর্ব সম্পর্কে ডার্ক নাইটের আপাতদৃষ্টিতে মৃত্যুর জন্য দায়বদ্ধ হয়ে যাওয়া একজন স্বল্প সময়ের গ্যাং সদস্য সিড, তাকে অপরাধী স্টারডমের কাছে প্ররোচিত করে। জোকার এবং হারলে সেই পর্বে বিশিষ্টভাবে বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যা পর্বটি আরও সংযুক্ত করে হিচম্যান একমাত্র আসল চ্যালেঞ্জগুলি এখনই, ডাব্লুবির ব্যাটম্যান নেই বা জোকার এখনও কাস্ট করেছেন, এবং হারলে সম্ভবত মার্গট রবি আবার অভিনয় করতে পারেন, প্রকল্পটি একটি হিসাবে কাজ করে কিনা তা এখনও দেখা যায় Enceworlds-স্টাইলের গল্প বা ডিসি স্টুডিওগুলির ধারাবাহিকতার অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে। এমনকি ভিলেন ক্রেগার যা ব্যবহার করতে পারে তার একটি সীমাও থাকতে পারে, যেহেতু কেউ কেউ পপ আপ করতে পারে ব্যাটম্যান পার্ট II বা এর শেষ সিক্যুয়াল, এবং ডাব্লুবিই গথামের দৃষ্টি এবং ডিসিইউর জন্য কী আছে তার মধ্যে দ্বিগুণ হয়ে বিভ্রান্তির কারণ হতে চায় না সাহসী এবং সাহসী।
ক্রেগার এবং ডিসি স্টুডিওগুলি যদি মিলিত হয় তবে আমরা অদূর ভবিষ্যতে আরও একটি ব্যাটম্যান-সংলগ্ন সিনেমা পেতে পারি, এর পদে যোগ দিয়ে ক্লেফেস, গতিশীল জুটি, এবং টিন টাইটানস।
