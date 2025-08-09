You are Here
জাচ ক্রেগার ব্যাখ্যা করেছেন যে তাঁর ‘রেসিডেন্ট এভিল’ হ’ল “একটি আলাদা গল্প”
জাচ ক্রেগার ব্যাখ্যা করেছেন যে তাঁর ‘রেসিডেন্ট এভিল’ হ’ল “একটি আলাদা গল্প”

যেমন জ্যাচ ক্রেগার আনার জন্য প্রস্তুত রেসিডেন্ট এভিল আবার বড় পর্দায়, তিনি একটি নতুন গল্পের জন্য ক্যাননের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

পরিচালক, যিনি সোনির জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজি রিবুট করছেন, সম্প্রতি ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনি “গেমসের নিয়ম ভঙ্গ করছেন না”, সিনেমাটিতে একটি গল্প চিত্রিত হয়েছে “গেমসের চরিত্রের বাইরে”।

তিনি বলেন, “আমি গেমসের বৃহত্তম উপাসক, তাই আমি এমন একটি গল্প বলছি যা গেমগুলির কাছে একটি প্রেমের চিঠি এবং গেমগুলির নিয়ম অনুসরণ করে,” তিনি বলেছিলেন বিপরীত

“এটি গেমসের লোরের জন্য বাধ্য, এটি কেবল একটি আলাদা গল্প,” ক্রেগার যোগ করেছেন। “আমি লিওনের গল্প বলতে যাচ্ছি না, কারণ গেমগুলিতে লিওনের গল্পটি বলা হয়েছে। (ভক্তরা) ইতিমধ্যে এটি আছে।”

মার্চ মাসে সিনেমাকনে, ক্রেগার প্রতিধ্বনিত করেছিলেন যে তাঁর অভিযোজনটি “এই গেমগুলির চেতনায় নির্মিত এবং পয়েন্ট এ থেকে পয়েন্ট বি পর্যন্ত একটি কেন্দ্রীয় নায়ককে অনুসরণ করে, কারণ তারা নরকের গভীরে নেমে আসে।”

‘রেসিডেন্ট এভিল: আফটার লাইফ’ (2010) (স্ক্রিন রত্ন/সৌজন্য এভারেট সংগ্রহ)

শাই হাটেন, ক্রেগারের সাথে সহ-লিখিত রেসিডেন্ট এভিল মার্চ মাসে সোনিতে অবতরণ। এদিকে, অস্টিন আব্রামস রিবুটে অভিনয় করার জন্য আলোচনায় রয়েছেন।

“আমি কয়েক দশক ধরে এই গেমগুলির একজন কৌতুকপূর্ণ অনুরাগী হয়েছি এবং এই আশ্চর্যজনক শিরোনামটি জীবনে আনতে সক্ষম হওয়া একটি সত্য সম্মান,” তিনি সেই সময় ডেডলাইনকে বলেছিলেন।

1996 ক্যাপকম ভিডিও গেমের উপর ভিত্তি করে, রেসিডেন্ট এভিল বক্স অফিসে $ 1.2 বিলিয়ন ছাড়িয়ে 2021 রিবুট সহ 2002 সাল থেকে সাতটি সিনেমায় রূপান্তরিত হয়েছে। 2022 সালে, নেটফ্লিক্স এটি বাতিল করে দিয়েছে রেসিডেন্ট এভিল এক মরসুমের পরে সিরিজ।

