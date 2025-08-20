You are Here
জাজ কী বিগ ম্যানকে দ্বি-মুখী চুক্তিতে পুনরায় স্বাক্ষর করে
জাজ কী বিগ ম্যানকে দ্বি-মুখী চুক্তিতে পুনরায় স্বাক্ষর করে

ইউটা জাজ এই গ্রীষ্মে কলিন সেক্সটন, জন কলিন্স এবং জর্ডান ক্লার্কসন সহ কয়েকটি তারা হারিয়েছে।

তবে তারা তাদের এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে চলেছে এবং কোন খেলোয়াড়কে তারা ফিরিয়ে আনতে চায়।

কিথ স্মিথের মতে, অস্কার টিশিবুয়ে 2025-26 মৌসুমের দ্বি-মুখী চুক্তিতে জাজের সাথে পুনরায় স্বাক্ষর করেছেন।

নতুন বছরে বড় লোকটি দলে কী আনতে পারে?

গত মৌসুমে, লিগে তাঁর দ্বিতীয় এবং জাজের সাথে প্রথম, টিশিবুয়ে তার 14 গেমস এবং একটি শুরুতে গড়ে 7.6 পয়েন্ট এবং 8.7 রিবাউন্ড গড়ে।

তিনি পরের মরসুমে জাজের জন্য আরও বেশি কিছু করতে পছন্দ করবেন, তবে তার বিকল্পগুলি সীমিত হতে পারে কারণ বিগ ম্যান পজিশনের ক্ষেত্রে ইউটা মোটামুটি গভীর বেঞ্চ রয়েছে।

টিশিবুয়ে ওয়াকার ক্যাসলার, কাইল ফিলিপোস্কি, জুসুফ নুরকিক এবং কেভিন লাভের পিছনে কয়েক মিনিট সময় নেওয়ার চেষ্টা করবেন।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রেম সম্ভবত দল ছেড়ে চলে যাচ্ছে এবং মরসুম শুরুর আগে তাকে কেনা সম্পর্কে অনেক গুজব রয়েছে।

তবে তবুও, টিশিবুয়ে প্রায়শই খেলার সম্ভাবনা কী?

এটি সম্ভবত মনে হয় না, তবে টিশিবুয়ে দ্বি-মুখী চুক্তিতে রয়েছেন, যার অর্থ তিনি জি লিগে তাঁর বেশিরভাগ সময় ব্যয় করতে পারেন।

এটি তাকে তার দক্ষতা দেখানোর, তার আউটপুট উন্নত করতে এবং জাজের সাথে সম্ভবত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বেঞ্চ মিনিট উপার্জন করার সুযোগ দেবে।

এই পদক্ষেপের সাথে, দলটি মোটামুটি স্থির এবং নতুন মরসুমের জন্য প্রস্তুত দেখায়।

প্রকৃতপক্ষে, তারা বইগুলিতে 16 জন খেলোয়াড় সহ এখনই রোস্টার সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

তার মানে তাদের মরসুম শুরু হওয়ার আগে তাদের একজনকে কেটে ফেলতে হবে, তাহলে কে হবে?

পরবর্তী: বিশ্লেষক বিশ্বাস করেন 1 জাজ প্লেয়ার বাউন্স ব্যাক সিজনের জন্য প্রস্তুত হতে পারে



